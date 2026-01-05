Сейлин дель Кармен Альварадо выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Сейлин дель Кармен Альварадо опередила Люсинду Бранд в Зонховене

В Зонховене Сейлин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado) прервала победную серию Люсинды Бранд и завоевала свою первую победу в Кубке мира в сезоне 2025/26. Это её вторая подряд победа на этой техничной трассе. Лёд и снег заставляли гонщиц ошибаться на протяжении всей гонки. Падала и Альварадо, но решающей стала ошибка Бранд на последнем круге: пытаясь оторваться от соперницы, она врезалась в ограждение. Альварадо использовала этот шанс, создала просвет и на финише опередила Бранд на 23 секунды. Пук Питерсе (Puck Pieterse), сокомандница Сейлин дель Кармен Альварадо, лидировавшая на третьем круге, также не избежала падений, и в итоге финишировала третьей, через 49 секунд.

Сейлин дель Кармен Альварадо: «По ходу гонки я много ошибалась, и, думаю, слишком долго ехала на неподходящих шинах. Мне было очень скользко, но я не сдавалась, и, как я уже говорила, сегодня всё решали ошибки. Их допускали все».

Люсинда Бранд: «Сейлин проехала очень мощно, почти не делала ошибок. После первого падения я была рада, что смогла вернуться в свой ритм, потому что падение было очень болезненным, но потом просто продолжила накапливать ошибки. На финальном круге, когда ошиблась в последний раз, не хватило времени отыграться. Из всех гонок больше всего хотела выиграть именно здесь, поэтому боль от поражения сильнее, хотя всегда понимаешь, что день, когда не побеждаешь, приближается».

Пук Питерсе: «Был довольно весело. Я выжила во время первого прохождения Кейла (песчаной ловушки “Kuil”). Но во второй раз выбрала неверную колею, перелетела через руль. Подумала, что ошиблась ещё раз, когда остальные меня обошли. Но потом увидела, как упала Люсинда Бранд, и успокоилась, что так ошиблась не я одна. А потом и Сейлин тоже упала. Я не могла сдержать смех, когда увидела, что мы все трое падали».