VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сейлин дель Кармен Альварадо выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Сейлин дель Кармен Альварадо опередила Люсинду Бранд в Зонховене

 

 

В Зонховене Сейлин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado) прервала победную серию Люсинды Бранд и завоевала свою первую победу в Кубке мира в сезоне 2025/26. Это её вторая подряд победа на этой техничной трассе. Лёд и снег заставляли гонщиц ошибаться на протяжении всей гонки. Падала и Альварадо, но решающей стала ошибка Бранд на последнем круге: пытаясь оторваться от соперницы, она врезалась в ограждение. Альварадо использовала этот шанс, создала просвет и на финише опередила Бранд на 23 секунды. Пук Питерсе (Puck Pieterse), сокомандница Сейлин дель Кармен Альварадо, лидировавшая на третьем круге, также не избежала падений, и в итоге финишировала третьей, через 49 секунд.

 

Сейлин дель Кармен Альварадо выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

Сейлин дель Кармен Альварадо выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

Сейлин дель Кармен Альварадо выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

 

Сейлин дель Кармен Альварадо: «По ходу гонки я много ошибалась, и, думаю, слишком долго ехала на неподходящих шинах. Мне было очень скользко, но я не сдавалась, и, как я уже говорила, сегодня всё решали ошибки. Их допускали все».

 

Люсинда Бранд: «Сейлин проехала очень мощно, почти не делала ошибок. После первого падения я была рада, что смогла вернуться в свой ритм, потому что падение было очень болезненным, но потом просто продолжила накапливать ошибки. На финальном круге, когда ошиблась в последний раз, не хватило времени отыграться. Из всех гонок больше всего хотела выиграть именно здесь, поэтому боль от поражения сильнее, хотя всегда понимаешь, что день, когда не побеждаешь, приближается».

 

Пук Питерсе: «Был довольно весело. Я выжила во время первого прохождения Кейла (песчаной ловушки “Kuil”). Но во второй раз выбрала неверную колею, перелетела через руль. Подумала, что ошиблась ещё раз, когда остальные меня обошли. Но потом увидела, как упала Люсинда Бранд, и успокоилась, что так ошиблась не я одна. А потом и Сейлин тоже упала. Я не могла сдержать смех, когда увидела, что мы все трое падали».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Сейлин дель Кармен Альварадо Ceylin del Carmen Alvarado Fenix - Premier Tech велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Я разобрался. Там переплетение всего. МВДП, ТДГ и Верстринге - в шоссейном Альпесине, а Вандепутте в шоссейной команде развития. МВДП, ТДГ и Вандепутте в основной велокроссовой команде, а Верстринге в Corendon.
    В общем, "Муму" написал Тургенев, а памятник стоит Пушкину.

  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    4й Вандерпуте - в основной команде, в Альпецине, юный Верстринге - в Coredon-Crelan. извините что поправляю give_rose

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото
    Вот так ещё яснее - посмотрел на PCS. Да, как там всё запущено. :-)
  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    MVDP-Фото
    Весь подиум - в шоссейном Альпецине, Вандепутте - в команде развития.
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото
    Понятно. Я не знал. Ну тогда - "команд", а то неясность все-таки присутствует.
    У них там - в Сorendon хорошие гонщики подрастают.
  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    Crelan - Corendon - тоже проект братьев Руудхоф. Другое название, спонсор Corendon - первый, со времен Проконти, с чьим именем ВДП одержал очень значимые победы.

    Просто не все умещаются на одной велоформе biggrin, пришлось разделить

     

  • Pirn
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Pirn-Фото
    Да, тоже смотрю и подписан, ещё на П. Питерсе, она вчера приезжала на разведку трассы и показывала. Уже было видно что например песчаные спуски нормально проезжаются..

    А у МВДП на 4м круге сразу на обоих колёсах проколы были с одного места (каменистый участок)
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Тут непонятно - или двое (только мужчины) или четверо (если с девушками - у Питерсе ошибка в актуальном названии команды).

  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    трое на подиуме и 4й - из команды Руудхоф's.

    Значит ли это, что Альпесин-Премьер стали лидирующей бельгийской командой, особенно в свете того, что Эвенпул покинул КвикСтеп? 

    ну в кроссе-то да, результаты - наивысшие. Среди гонщиков - непобедимый самый-самый, плюс молодое дарование, которое посильнее другого молодого дарования из соперничающей команды, есть и надежный резерв...

    девушки на шаг уступают лидеру, но только один шаг.... 

  • velodoctor
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    velodoctor-Фото
    У дель гроссо кстати есть ютюб канал, мне в рекомендациях вылез. У него там есть влог с гонки где он ван арта переспринтовал.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

4 января

William Barta (Tudor Pro Cycling Team)

Nicolas Alustiza Goenaga (Euskaltel - Euskadi)

Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech)

5 января

Nicola Conci (XDS Astana Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (15)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)