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Спортивный директор велокоманды Visma Lease a Bike о планах и возможностях Йонаса Вингегора

Франс Маассен: “Если Йонас останется на одном уровне, возможно, больше не сможет победить Погачара”

 

27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike, двукратный победитель и двукратный призёр Тур де Франс Йонас Вингегор продолжит концентрироваться на французском Гранд-туре и не планирует ехать Джиро д’Италия в следующем году.

 

Об этом, а также о том, что Вингегор должен поднять свой уровень, чтобы выигрывать у Тадея Погачара, рассказал спортивный директор Visma Lease a Bike Франс Маассенс (Frans Maassen) в интервью изданиям BT и Het Laatste Nieuws.

 

Спортивный директор велокоманды Visma Lease a Bike о планах и возможностях Йонаса Вингегора

 

Франс Маассен прокомментировал возникшие слухи о том, что в 2025 году Йонас Вингегор может повторить программу Тадея Погачара этого года и проехать два Гранд-тура подряд - Джиро д’Италия и Тур де Франс: «В данный момент я не считаю идею реалистичной. Йонасу не нравится возвращаться на Тур и финишировать вторым. Он хочет быть лучшим, и должен очень упорно работать, чтобы стать сильнее. И это непростая задача, потому что если он останется на прежнем уровне, то, вероятно, уже не сможет победить Тадея Погачара.

 

Я ожидаю, что мы увидим Йонаса на Туре. Но ситуацию оценим только в октябре, потом будет строить новые планы на следующий год. Это только моё мнение, однако, я не вижу для него сценария, при котором он не примет участие в Тур де Франс.

 

Йонас должен найти способ стать лучше. За последние сезоны он стал намного сильнее ментально. В этом году он уже другой гонщик, в этом сезоне он пережил всё. Йонас - уникален. Посмотрим, как пройдёт его подготовка, насколько он будет силён. Я надеюсь, что он сможет победить Погачара, хотя пока сказать трудно».

 

 

О том, что Йонас Вингегор попробует включить в свой календарь в 2025 году Джиро д’Италия перед Тур де Франс, сообщали Het Laatste Nieuws и La Gazzetta dello Sport. Однако пресс-менеджер команды Сандер Клейкерс (Sander Kleikers) опроверг эту информацию в интервью Ekstra Bladet: «Я вообще не понимаю, откуда это взяли. Точно не из нашей команды. Мы ещё даже не начинали оценивать этот сезон. Не знаю, откуда эта информация. Очень странно».

 

Йонас Вингегор в этом году закончил сезон, в котором были и победы, и возвращение после тяжёлой травмы, 18 августа на Туре Польши-2024, где одержал победу в общем зачёте. А 13 сентября у Йонаса Вингегора и его супруги Трины Марии Вингегор Хансен (Trine Marie Vingegaard Hansen) родилась вторая дочка.

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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