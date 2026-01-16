От Эдинбурга до Кардиффа: объявлен маршрут трёх первых этапов Тур де Франс-2027

«Кардиффский экспресс»: Тур де Франс-2027 за первые три этапа посетит Шотландию, Англию и Уэльс

Photo © Double Take/A.S.O.

Организаторы Тур де Франс, ASO, объявили, что в 2027 году французский Гранд-тур стартует в столице Шотландии – Эдинбурге. С севера на юг Великобритании первые три этапа 114-го выпуска Большой Петли проедут через Шотландию, Англию (2-й этап финиширует в Ливерпуле) и завершат путь в столице Уэльса – Кардиффе. Более 600 километров продет пелотон от Эдинбурга, родного города легенды шотландского велоспорта Криса Хоя до Кардиффа, города Геранта Томаса, единственного валлийского победителя Тура.

Photo ©: SWPix.com /A.S.O.

1-й этап (Edinburgh > Carlisle, 184 км) от Эдинбурга до Карлайла стартует 2 июля. Первый категорийный подъём ждёт участников в Мелроузе, в Шотландии, но едва ли он отсеет спринтеров, которые смогут побороться за жёлтую майку спустя 13 лет после победного спринта Марселя Киттеля в Харрогейте, когда в последний раз Тур де Франс стартовал на британской земле. Финишный отрезок в Карлайле регулярно появляется в маршруте Тура Британии.

2-й этап (Keswick > Liverpool, 223 км) по английским дорогам стартует 3 июля из Кесвика, посетит Озёрный край (Lake District National Park), где у атакующих гонщиков появится шанс на пяти категорийных подъёмах на пути к финишному Ливерпулю.

3-й этап (Welshpool > Cardiff, 223 км) отправится в путь из Уэлшпула 4 июля. Финальный этап на территории Великобритании станет и самым сложным. Участникам придётся преодолеть семь подъёмов один за другим, в частности, по склонам старых угольных карьеров. Дорога будет долгой и всё более трудной, особенно на склонах Кайрфилли (Caerphilly) - 2 км со средним градиентом 8.1% за 12 км до финиша. В Кардиффе этап завершится у стадиона «Принсипалити» (Principality Stadium), на котором наэтот раз вместо зрелищных регбийных матчей валлийской команды зрители будут ждать велогонщиков.

За всю историю французского Гранд-тура Великобритания принимала 8 этапов Тур де Франс и два торжественных старта.

Впервые – в 1974, тогда Плимут принимал 2-й этап Тура. В 1994 в Великобритании прошли два этапа – 4-й и 5-й. Их принимали Дувр, Брайтон и Портсмут.

В 2007 году в Лондоне Тур де Франс стартовал с пролога, победителем которого стал Фабиан Канчеллара. 1-й этап от Лондона до Кентербери выиграл Робби МакЮэн.

В 2014 году Великобритания принимала уже три этапа – с торжественным стартом в Лидсе, финишировавшим в Харрогейте общим спринтом, который выиграл Марсель Киттель. 2-й этап от Йорка до Шеффилда выиграл Винченцо Нибали. 3-й этап от Кэмбриджа до Лондона снова выиграл Марсель Киттель.

Три гонщика из Великобритании выигрывали Тур де Франс – Брэдли Уиггинс, Крис Фрум и Герант Томас. 16 гонщиков становились победителями этапов (с 1958 года). Дважды в Великобританию привозил зелёную майку лучшего в очковой классификации Марк Кэвендиш, он же является рекордсменом по количеству выигранных этапов Тур де Франс – 35.

Дважды британские гонщики выигрывали гороховую майку лучшего горняка – Роберт Миллар в 1984 и Крис Фрум в 2015.

Гонщики из Великобритании дважды выигрывали белую майку лучшего молодого гонщика - Адам Йейтс в 2016 и Саймон Йейтс в 2017.

Дважды британская команда Sky / INEOS Grenadiers становилась победителем командной классификации – в 2017 и 2022.

Женский Тур де Франс-2027 впервые в истории стартует в Англии.

Спустя месяц после Гранд-депар мужского Тур де Франс, три первых этапа Женского Тур де Франс также пройдут в Великобритании - от Лидса до Лондона, через Манчестер и Шеффилд.