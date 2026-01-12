Ваут ван Арт вернулся к тренировкам на велосипеде через 10 дней после операции на лодыжке

Ваут ван Арт проехал 33-км тренировку, первую после операции

Всего через 10 дней после падения 2 января на Exact Cross в Моле, которое привело к небольшому перелому лодыжки, Ваут ван Арт уже вернулся к тренировкам на шоссейном велосипеде.

В своём аккаунте в Strava 31-летний бельгийский гонщик Visma-Lease a Bike опубликовал данные тренировки протяжённостью 33 км, которые проехал со средней скоростью 32,3 км/ч, назвав её "Победа понедельника". Несмотря на то, что это был его первый выезд после операции, ему удалось показать личный рекорд на сегменте подъёма Heidereef Climb, хотя до общего лучшего времени ему было далеко.

Травма поставила точку в сезоне велокросса Ваута ван Арта. Ранее по данным Feltet.dk, Visma Lease a Bike подтвердила, что Ваут ван Арт присоединился к товарищам по команде на тренировочном сборе в районе Бенидорма. Также ожидается, что он вместе с остальными членами команды примет участие в запланированном медиа-дне во вторник, 13 января.