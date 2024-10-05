Ваут ван Арт выехал на тренировку впервые после падения на Вуэльте Испании-2024

Ваут ван Арт опубликовал в Strava фото первой тренировки после травмы

4 октября, через месяц после падения на 16-м этапе Вуэльты Испании-2024, Ваут ван Арт провёл часовую тренировку на велосипеде. Он проехал 32,6 км с набором высоты 49 м. Травма колена, на которое он упал, оказалась настолько серьёзной, что первое время ему было трудно даже ходить, не говоря о езде на велосипеде.

Возвращение Ваута ван Арта к тренировкам началось с пешей 38-минутной прогулки протяжённостью 2,7 км в Тренто (Италия), которую он назвал «Детские шаги». Тогда он впервые прошёл пешком без костылей.

За время восстановления 30-летний бельгийский велогонщик подписал уникальный контракт с Visma Lease a Bike, согласно которому Ваут ван Арт всю карьеру профессионального велогонщика проведёт в этой команде.

Сезон на шоссе Вауту ван Арту пришлось закончить, но он надеется восстановиться к сезону велокросса.

Image (c) Wout Van Aert/Strava