Дилан ван Баарле: «Фландрия и Рубэ — мои главные цели»

Дилан ван Баарле о дебюте в команде Soudal Quick Step

33-летний нидерландский велогонщик Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle) после трёх лет в команде Visma Lease a Bike готов к дебюту в бельгийской команде Soudal Quick Step, где надеется добиться высоких результатов в классиках.

Победитель Париж – Рубэ-2022 года, призёр Тура Фландрии-2022, победитель Дварс доор Фландерен-2021 и Омлоп Хет Ниусблад-2023 надеется после нескольких трудных лет вернуться в свою лучшую форму и снова бороться на Париж-Рубэ и Туре Фландрии. Также Дилан ван Баарле готов помогать своей новой команде на многодневных гонках и Гранд-турах.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Дилан ван Баарле: «Два тренировочных сбора прошли очень хорошо. Было приятно познакомиться со всеми: и с персоналом, и с гонщиками. Это отличная группа ребят, с которыми сразу почувствовал себя комфортно. Не могу дождаться своей первой гонки, Волты Алгарве, потому что я в предвкушении, что наконец-то начну выступать в цветах Soudal Quick Step.

Я также с нетерпением жду Открывающего классики уик-энда, который будет особенным в бельгийской команде. У нас сильный состав, и на этих классиках мы можем быть среди главных действующих лиц. Конечно, сказать легче, чем сделать, но мы уверены, потому что у нас много гонщиков, которые уже доказали, что могут бороться за хороший результат на брусчатке.

Фландрия и Рубе будут моими главными целями, к этим двум Монументам надеюсь вернуться к своему лучшему уровню. Люблю эти гонки, они занимают особое место в моём сердце, и я хотел бы быть на острие событий, бороться за хороший результат или помогать команде добиваться успеха.

Ещё хочу быть полезным команде на многодневных гонках, потому что много ребят команды способны блистать в гонках такого типа, независимо от рельефа. Надеюсь, для нас год будет хорошим».