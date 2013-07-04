VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Стейвен о старте сезона в Soudal Quick Step: «Такое чувство, будто возвращаешься домой»

Победитель Милан –Сан-Ремо предвкушает начало сезона в новой команде

 

 

33-летний бельгийский гонщик Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) готов начать 13-й сезон в профессионалах в новой для себя Soudal Quick Step после 12 лет выступления в команде Trek. Специалист классических однодневных гонок, Яспер Стёйвен одержал самую крупную победу в карьере в 2021 году, выиграв Монумент Милан – Сан-Ремо.

 

Яспер Стейвен о старте сезона в Soudal Quick Step: «Такое чувство, будто возвращаешься домой»

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Его любовь к классикам зародилась еще в юниорские годы. В 2010 году, выступая в майке чемпиона мира, он оказался самым быстрым из четверых лидировавших гонщиков и выиграл Париж — Рубе среди юниоров. Спустя год он впечатляюще подтвердил свой класс, заняв второе место в версии этой гонки для спортсменов до 23 лет. С тех пор он создал внушительное резюме в однодневных гонках. В профессионалах Яспер Стёйвен в общей сложности пять раз финишировал в топ-10 на Туре Фландрии и Париж — Рубе.

 

Яспер Стёйвен побеждал в обеих гонках Открывающего классики уик-энда  - и на Омлоп Хет Ниусблад, и на Кюрне-Брюссель-Кюрне. И в этом сезоне он настроен использовать эти старты, чтобы понять, на каком уровне находится обновлённый состав «Волчьей стаи» для классик по брусчатке и что можно улучшить перед гонками, запланированными на конец марта и начало апреля.

 

Яспер Стёйвен впервые появится в форме Soudal Quick Step 18 февраля на Волте Алгарве.

 

Яспер Стёйвен: «Мне понравился первый тренировочный сбор. Я с нетерпением ждал встречи со всеми и хотел увидеть, как всё будет устроено. Меня очень тепло приняли и гонщики, и персонал,  и спонсоры. Они с самого начала помогли мне почувствовать себя в команде комфортно. Вообще, я бы даже сказал, что это было немного похоже на возвращение домой, потому что у меня было ощущение, будто я в команде уже давно, а не всего месяц.

 

Алгарве — приятная гонка, в которой я участвовал много раз. Оттуда — сразу в Бельгию на Открывающий классики уик-энд. В последние пару лет я не был там сверхконкурентоспособным, потому что знаю, что мне нужно готовить форму к классикам, которые будут позже. Но с той командой, которая у нас есть, включая много новых ребят для классик,  мы очень мотивированы на эти гонки.

 

Я очень жду уик-энда первых классик, чтобы увидеть, как мы выступим, и понять, насколько хорошо мы сработались. У нас сильный состав, сочетающий опытных и молодых гонщиков. У нас есть потенциал, чтобы проявить себя в этих гонках. Надеюсь, всё сложится хорошо уже с первой гонки, но если не получится, мы извлечём уроки и посмотрим, как можно улучшить результат на следующих гонках».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Soudal Quick-Step

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:21 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи, верю в хороший сезон Йаспера!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • motte
    Ремко Эвенепул, вероятно, доба ... (2)
    motte-Фото

    Удивительное дело! 

    Я сейчас в Будапеште и они с теплотой вспоминают Джиро 2022 года!!! 

    А, если честно сказать, венгры прекрасные люди, я и не ожидал подобного!!!

     

  • RVL
    Ремко Эвенепул, вероятно, доба ... (2)
    RVL-Фото

    А потом страде Бьянке.....это рецепт рабочий)

  • VeloVelo
    Яспер Стейвен о старте сезона ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, верю в хороший сезон Йаспера!

  • sashaney
    TRiPEAK — новый партнер XDS As ... (1)
    sashaney-Фото
    Сначала прочитал трипак. Чур меня...
  • error
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    error-Фото

    Меняется пелотон. Меняется поколение. Саймон это понял. Наверное это нормально. Саймону в силу возраста. что бы быть в тренде, надо вложить в трениннги в 3 раза больше чем Погги...

    Можно просто посчитать деньги и выбрать...

    Успехов, Саймон, в новых начинаниях!

  • Pi-man
    Чемпионат Австралии-2026, ITT (2)
    Pi-man-Фото

    Что-то Плапп плохо проехал

  • motte
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    motte-Фото

    Маттео Йоргенсон:

     

     «Мне потребовалось много времени, чтобы действительно согласиться на продление контракта с Visma до 2029 года. Предложение поступило ещё в начале года, и мне понадобились месяцы, чтобы почувствовать, что это правильное решение».

     «Мне было важно понять, что эта работа для меня устойчива — что я смогу выступать на таком уровне ещё как минимум четыре года, прежде чем подписывать документ, который обязывает меня к этому».

     «Быть профессиональным велогонщиком — это огромные жертвы. В этом году я особенно остро осознавал, от сколького мне приходится отказываться в других сферах жизни, и мне было важно внутренне принять это. Момент подписания контракта был очень значимым для меня. Я почувствовал большое счастье от того, что прошёл через этот внутренний процесс, всё обдумал, разобрался в своей жизни — и теперь у меня есть долгосрочное обязательство».

     «Если бы вы спросили меня 12 месяцев назад, я бы сказал, что очень хочу выиграть Гранд-тур, но прошлый сезон стал для меня своего рода проверкой реальностью и заставил задуматься, насколько это вообще реально».

     «Если я всё-таки хочу в будущем выиграть Гранд-тур, то мне нужно сделать серьёзные шаги в этом направлении. Сейчас я хочу сосредоточиться на чём-то одном. У меня есть эти четыре года, в течение которых я могу очень глубоко пойти по выбранному пути. Вместе с командой мне нужно решить, каким именно он будет».

     «Гранд-туры для меня — самые большие гонки в велоспорте. В будущем я хотел бы проехать Гранд-тур в роли лидера. Я не знаю, будет ли это уже в этом году или позже, но мне хотелось бы попробовать выступить лидером. Возможно, это никогда не сработает, но попробовать было бы здорово. Это, безусловно, мечта».

     

     

     

     



  • kabachok
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (15)
    kabachok-Фото
    он проснулся, но решил не он
  • kabachok
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    kabachok-Фото

  • kabachok
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    kabachok-Фото

    решил не дразнить гусей? ну штош, мудрый ход.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

11 января

Timo Roosen (Team Picnic PostNL)

Robbe Ghys (Decathlon - CMA CMG)

Erlend Jordbrekk Blikra (Uno-X Mobility)

Ferre Geeraerts (Team Flanders - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (33)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)