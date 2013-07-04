Яспер Стейвен о старте сезона в Soudal Quick Step: «Такое чувство, будто возвращаешься домой»

Победитель Милан –Сан-Ремо предвкушает начало сезона в новой команде

33-летний бельгийский гонщик Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) готов начать 13-й сезон в профессионалах в новой для себя Soudal Quick Step после 12 лет выступления в команде Trek. Специалист классических однодневных гонок, Яспер Стёйвен одержал самую крупную победу в карьере в 2021 году, выиграв Монумент Милан – Сан-Ремо.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Его любовь к классикам зародилась еще в юниорские годы. В 2010 году, выступая в майке чемпиона мира, он оказался самым быстрым из четверых лидировавших гонщиков и выиграл Париж — Рубе среди юниоров. Спустя год он впечатляюще подтвердил свой класс, заняв второе место в версии этой гонки для спортсменов до 23 лет. С тех пор он создал внушительное резюме в однодневных гонках. В профессионалах Яспер Стёйвен в общей сложности пять раз финишировал в топ-10 на Туре Фландрии и Париж — Рубе.

Яспер Стёйвен побеждал в обеих гонках Открывающего классики уик-энда - и на Омлоп Хет Ниусблад, и на Кюрне-Брюссель-Кюрне. И в этом сезоне он настроен использовать эти старты, чтобы понять, на каком уровне находится обновлённый состав «Волчьей стаи» для классик по брусчатке и что можно улучшить перед гонками, запланированными на конец марта и начало апреля.

Яспер Стёйвен впервые появится в форме Soudal Quick Step 18 февраля на Волте Алгарве.

Яспер Стёйвен: «Мне понравился первый тренировочный сбор. Я с нетерпением ждал встречи со всеми и хотел увидеть, как всё будет устроено. Меня очень тепло приняли и гонщики, и персонал, и спонсоры. Они с самого начала помогли мне почувствовать себя в команде комфортно. Вообще, я бы даже сказал, что это было немного похоже на возвращение домой, потому что у меня было ощущение, будто я в команде уже давно, а не всего месяц.

Алгарве — приятная гонка, в которой я участвовал много раз. Оттуда — сразу в Бельгию на Открывающий классики уик-энд. В последние пару лет я не был там сверхконкурентоспособным, потому что знаю, что мне нужно готовить форму к классикам, которые будут позже. Но с той командой, которая у нас есть, включая много новых ребят для классик, мы очень мотивированы на эти гонки.

Я очень жду уик-энда первых классик, чтобы увидеть, как мы выступим, и понять, насколько хорошо мы сработались. У нас сильный состав, сочетающий опытных и молодых гонщиков. У нас есть потенциал, чтобы проявить себя в этих гонках. Надеюсь, всё сложится хорошо уже с первой гонки, но если не получится, мы извлечём уроки и посмотрим, как можно улучшить результат на следующих гонках».