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Яспер Стёйвен о классиках, журналистах и своём характере

  Яспер Стёйвен: “Период классик для меня похож на Тур де Франс”

 

 

  Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) выигрывал, минимум, одну классику в сезон с 2018 по 2021 год. Но после самой большой победы в карьере  - на Монументе Милан-Сан-Ремо, в 2022 году 30-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo не выиграл ни одной гонки.

 

  Из-за болезни Яспер Стёйвен не смог защищать свой титул победителя на Милан-Сан-Ремо, остался в шаге от подиума на Гент-Вевельгем (4-м), финишировал 7-м на Париж-Рубэ, в топ-10 на Омлооп Хет Ниусблад. Команда Trek-Segafredo верит в Яспера Стёйвена, что доказала, продлив с ним контракт до конца 2025 года.

 

Яспер Стёйвен о классиках, журналистах и своём характере

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

   О том, что сезон классик  определяет для себя как своеобразный «Тур де Франс», а также о том, что не умеет сдерживать эмоции, если сразу после гонки журналисты задают ему глупые вопросы, Яспер Стёйвен рассказал в интервью Cyclingnews и VeloNews

 

 

  Яспер Стёйвен: «Последние несколько лет, скажем так, я был довольно избалован, всегда выигрывая по одной классике в год. В этом году не выиграл Монумент, но это не значит, что не продолжу бороться в следующем году. Победа на Милан-Сан-Ремо очень важна.  Когда я начинал выступать, завершалась эпоха Фабиана и Боонена, когда на финальных 20 километрах гонка полностью контролировалась. А теперь всё совершенно изменилось.

 

  Чувства во время победы ни с чем не сравнить. Чистое счастье. Ни о чём невозможно думать. Не знаю, сохраняется ли такое ощущение, если выигрываешь по 20 гонок в год. Не мне отвечать на такой вопрос, потому что я не из тех гонщиков, которые много побеждают.

 

  Но у меня виден прогресс. И я всё ещё ставлю высокие цели. Мне нравится продолжать карьеру в команде Trek-Segafredo, в ней чувствую себя как дома. Я выступаю в этой команде с самого начала. Может легко появиться мысль, что где-то ещё трава зеленее. У меня были возможности перейти в другие команды. но я всегда оставался здесь. Они поверили в меня с первого дня, а я верю в команду.  

 

  Период классик очень насыщенный и напряжённый. Очень стрессовый. Вы знаете, что все подходят к нему в своей лучшей форме. Для меня эти дни похожи на Тур де Франс. Такой же уровень, когда все готовы к борьбе, готовы выкладываться на сто процентов. Эти гонки трудные и ментально, и физически, потому что они «наши гонки».

 

  Мне бы хотелось больше выигрывать. И я всё ещё охочусь за  победой на этапе Тур де Франс. Было бы великолепно выиграть ещё одну классику, но это не так просто.

 

  Мне говорили, что я должен проявлять больше уважения к журналистам, научиться работать с медиа. Но я такой, какой есть, и всегда буду настоящим.

 

  Не собираюсь извиняться, когда ужасно расстроен. В такой момент, сразу после финиша, я вот такой, грубый необузданный Яспер, и не хочу  за это просить прощения, или притворяться, и рисковать, что меня обвинят в том, что я показываю ненастоящие эмоции. Если медиа задают глупые вопросы, думаю, гонщик может выйти из себя. С другой стороны, когда к нам подходят сразу после финиша, в этом есть своя красота спорта. Люди видят, какие мы на самом деле».  

 

  В прошлом году сборная Бельгии потерпела неудачу в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту, в этом году – праздновала победу вместе с  Ремко Эвенепулом. Яспер Стёйвен входил в состав сборной Бельгии и в прошлом году, когда занял 4-е место, и в этом году. В интервью он отметил, что очень рад за Ремко и считает своих соотечественников Ремко Эвенепула и Ваута ван Арта одними из лучших велогонщиков мира:

 

  “Думаю, мы все быстро осознали, что в тот год поражение было неизбежно. Так много шума и ожиданий было перед гонкой. И Бельгия, и мы расстроились, что не добились подиума, но оглядываясь сейчас, считаю те дни самыми прекрасными. Ваут и Ремко – одни из самых сильных гонщиков в мире. И не так удивительно, если чемпионат мира проходит у тебя дома, а ты проигрываешь, хотя это всегда вызывает разочарование. Считаю, что тогда мы многому научились.

  Я не очень хорошо знаю Ремко лично, но считаю, что он повзрослел как личность и как спортсмен. Поэтому не думаю, что нужно вспоминать прошлое, мы должны смотреть вперёд. Достижения Ремко впечатляют, он много добился. Приятно это видеть. Я рад за него”.

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Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Earl57-Фото

    Я вас умоляю. Гонщики дружно выкладывают видео в твиттере, инстаграме, ютубе с трассы с грязью и снегом на траве, а вы говорите, что ничего этого нет. Видео!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=UDo0Q98_0Vs

     

    https://www.youtube.com/watch?v=a6LI1H9xczA

  • Адриен
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Адриен-Фото
    Я сейчас в Дублине )))
  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Да нет снега. Сыровато, но где-то по ощущению градусов 5 тепла.Облачно, но солнце пробивается...

    Видео с трассы (1 час назад):

    https://twitter.com/CyclingIreland/status/1601569143677145089

  • Адриен
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Адриен-Фото
    Да нет снега. Сыровато, но где-то по ощущению градусов 5 тепла.Облачно, но солнце пробивается...
  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (5)
    Earl57-Фото

    Трасса этапа в Дублине в основном проложена по траве за исключением одной песчаной секции. При сухой погоде подъём не должен доставлять проблем.

     

    В твиттере пишут, что в Дублине выпал снег. Ожидают, что в воскресенье там будет грязь, много грязи. Даже если снег растает, сухо не будет.

  • s75
    Карлос Родригес: “Если в 2023 ... (4)
    s75-Фото
    В числе явных кандидатов Коннор Свифт и Кастровьехо как многолетний ключевой помощник Берналя в горах. Но мы еще не знаем в каком состоянии будет сам Берналь и вокруг кого будут набирать команду. К маю-июню будет полная определенность по Родригесу и в соответствии с этим определена его роль в ГТ. Уходящий гонщик может получить место в составе, но получит ли статус защищенного в туровской иерархии? Возможно - Вуэльта с уже опробованной системой - сокапитан с полной свободой, но в случае проблем команда долго ждать не будет.

    Квято, Тёрнер и Хейтер - вот Вы и составили "поезд" для Кэва))
  • velodoctor
    Тибо Пино нацелен на Джиро д’И ... (2)
    velodoctor-Фото

    Они столько молодых подняли,интересно будет посмотреть. В ФДЖ не самые сильные капитаны, зато иерархия выстроена отлично. Гаду будучи уже очень перспективным и сильным помогал Пино,  сейчас ему помогают все. 

  • nightbuster33
    Тибо Пино нацелен на Джиро д’И ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Соперники не до конца поймут желание команды,чтобы утвердится и внушить желаемое необходимо трех кратный повтор некоторых моментов статьи,иначе оппоненты могут не обратить внимание на статью.

  • Серафим
    Эган Берналь готовится к сезон ... (8)
    Серафим-Фото
    Самый раз в ливень. Убиться уже окончательно, чего уж там. Я бы сына своего не повез на скорость в таких условиях. Даже при раздутом тщеславии.
  • Даниил
    Филиппо Ганна в 2023 году возв ... (2)
    Даниил-Фото
    Давайте Ван Арт на Джиро победит, тогда посмотрим кто из них троих

    *поедет

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