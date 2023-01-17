Яспер Стёйвен о классиках, журналистах и своём характере

Яспер Стёйвен: “Период классик для меня похож на Тур де Франс”

Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) выигрывал, минимум, одну классику в сезон с 2018 по 2021 год. Но после самой большой победы в карьере - на Монументе Милан-Сан-Ремо, в 2022 году 30-летний бельгийский велогонщик команды Trek-Segafredo не выиграл ни одной гонки.

Из-за болезни Яспер Стёйвен не смог защищать свой титул победителя на Милан-Сан-Ремо, остался в шаге от подиума на Гент-Вевельгем (4-м), финишировал 7-м на Париж-Рубэ, в топ-10 на Омлооп Хет Ниусблад. Команда Trek-Segafredo верит в Яспера Стёйвена, что доказала, продлив с ним контракт до конца 2025 года.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

О том, что сезон классик определяет для себя как своеобразный «Тур де Франс», а также о том, что не умеет сдерживать эмоции, если сразу после гонки журналисты задают ему глупые вопросы, Яспер Стёйвен рассказал в интервью Cyclingnews и VeloNews.

Яспер Стёйвен: «Последние несколько лет, скажем так, я был довольно избалован, всегда выигрывая по одной классике в год. В этом году не выиграл Монумент, но это не значит, что не продолжу бороться в следующем году. Победа на Милан-Сан-Ремо очень важна. Когда я начинал выступать, завершалась эпоха Фабиана и Боонена, когда на финальных 20 километрах гонка полностью контролировалась. А теперь всё совершенно изменилось.

Чувства во время победы ни с чем не сравнить. Чистое счастье. Ни о чём невозможно думать. Не знаю, сохраняется ли такое ощущение, если выигрываешь по 20 гонок в год. Не мне отвечать на такой вопрос, потому что я не из тех гонщиков, которые много побеждают.

Но у меня виден прогресс. И я всё ещё ставлю высокие цели. Мне нравится продолжать карьеру в команде Trek-Segafredo, в ней чувствую себя как дома. Я выступаю в этой команде с самого начала. Может легко появиться мысль, что где-то ещё трава зеленее. У меня были возможности перейти в другие команды. но я всегда оставался здесь. Они поверили в меня с первого дня, а я верю в команду.

Период классик очень насыщенный и напряжённый. Очень стрессовый. Вы знаете, что все подходят к нему в своей лучшей форме. Для меня эти дни похожи на Тур де Франс. Такой же уровень, когда все готовы к борьбе, готовы выкладываться на сто процентов. Эти гонки трудные и ментально, и физически, потому что они «наши гонки».

Мне бы хотелось больше выигрывать. И я всё ещё охочусь за победой на этапе Тур де Франс. Было бы великолепно выиграть ещё одну классику, но это не так просто.

Мне говорили, что я должен проявлять больше уважения к журналистам, научиться работать с медиа. Но я такой, какой есть, и всегда буду настоящим.

Не собираюсь извиняться, когда ужасно расстроен. В такой момент, сразу после финиша, я вот такой, грубый необузданный Яспер, и не хочу за это просить прощения, или притворяться, и рисковать, что меня обвинят в том, что я показываю ненастоящие эмоции. Если медиа задают глупые вопросы, думаю, гонщик может выйти из себя. С другой стороны, когда к нам подходят сразу после финиша, в этом есть своя красота спорта. Люди видят, какие мы на самом деле».

В прошлом году сборная Бельгии потерпела неудачу в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту, в этом году – праздновала победу вместе с Ремко Эвенепулом. Яспер Стёйвен входил в состав сборной Бельгии и в прошлом году, когда занял 4-е место, и в этом году. В интервью он отметил, что очень рад за Ремко и считает своих соотечественников Ремко Эвенепула и Ваута ван Арта одними из лучших велогонщиков мира:

“Думаю, мы все быстро осознали, что в тот год поражение было неизбежно. Так много шума и ожиданий было перед гонкой. И Бельгия, и мы расстроились, что не добились подиума, но оглядываясь сейчас, считаю те дни самыми прекрасными. Ваут и Ремко – одни из самых сильных гонщиков в мире. И не так удивительно, если чемпионат мира проходит у тебя дома, а ты проигрываешь, хотя это всегда вызывает разочарование. Считаю, что тогда мы многому научились.

Я не очень хорошо знаю Ремко лично, но считаю, что он повзрослел как личность и как спортсмен. Поэтому не думаю, что нужно вспоминать прошлое, мы должны смотреть вперёд. Достижения Ремко впечатляют, он много добился. Приятно это видеть. Я рад за него”.