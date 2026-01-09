VeloNEWS
Поль Манье продлил контракт с велокомандой Soudal Quick-Step

Поль Манье будет выступать в «Волчьей Стае» до конца 2029 года

 

 

21-летний французский гонщик Поль Манье (Paul Magnier) после двух сезонов в Soudal Quick Step продлил контракт с командой до конца 2029 года. За два года в профессионалах Манье одержал уже 24 победы, 19 из них – в 2025 году, впечатляя не только в общих спринтах, но и проявляя потенциал в однодневных гонках, выиграв Duracell Dwars door het Hageland, Heylen Vastgoed Heistse Pijl, GP de Fourmies и став призёром гонок Мирового тура Omloop Nieuwsblad и ADAC Cyclassics (Классика Гамбурга).

 

 

Поль Манье продлил контракт с велокомандой Soudal Quick-Step

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

Поль Манье:

 

«Эти первые два года в команде стали невероятными. Мне нравится атмосфера в коллективе и отношения, сложившиеся у меня с гонщиками и персоналом. Я чувствую огромную поддержку и доверие. Кроме того, я получаю идеальные условия для выступлений. После сезона с 19 победами очень важно осознавать, что команда верит в меня и хочет продолжать строить общее будущее. Для меня большая честь продолжить свой путь с «Волчьей стаей» в течение следующих четырех лет.

 

Команда продолжает укреплять ядро для классических гонок. Это вселяет в меня огромную уверенность, что я продолжу прогрессировать в этом направлении. Меня окружает много опытных гонщиков, что невероятно ценно для моего развития, и я хочу извлечь из этого максимум пользы. Моя цель — продолжать совершенствоваться и выигрывать гонки — не только в этом сезоне, но и стабильно в последующие годы».

 

Юрген Форе, генеральный директор Soudal Quick Step:

 

«Поль — гонщик с исключительным талантом и необыкновенным соревновательным инстинктом. С самого начала карьеры профессионала он проявил зрелость и природные лидерские качества, сочетающиеся с голодом побед и амбициями, которые мы в Soudal Quick-Step так высоко ценим. Его результаты говорят сами за себя, но не менее важны его образ мышления, готовность учиться, расти и вести за собой команду.

 

Мы уверенно приняли решение о продлении его контракта. Поль  - опора для нашего будущего, и мы с энтузиазмом смотрим вперед, на продолжение совместного развития и побед в долгосрочной перспективе».

 

Сезон 2026 года Поль Манье начнёт 25 января на Clàssica Comunitat Valenciana.  

