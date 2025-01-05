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Глеб Сырица переходит в континентальную команду, Антон Кузьмин продлевает контракт с XDS Astana Team

Глеб Сырица переходит в континентальную команду, Антон Кузьмин продлевает контракт с XDS Astana Team

 

 

Команда XDS Astana Team (название команды с 1 января 2025 года) объявляет о двух изменениях в составе: Глеб Сырица (24 года) в следующем сезоне будет выступать в континентальной команде проекта XDS Astana Development Team, в то время как Антон Кузьмин (28 лет) продлил свой контракт с командой Мирового Тура XDS Astana Team еще на один год (2025).

 

Глеб Сырица переходит в континентальную команду, Антон Кузьмин продлевает контракт с XDS Astana Team

 

Photo credit: @SprintCycling/ XDS Astana Team

 

«Ни для кого не секрет, что главная задача команды в 2025 году – это рейтинговые очки, которые позволят сохранить лицензию Мирового Тура. Для того, чтобы усилить команду, был существенно изменен состав гонщиков, а также, приглашен ряд специалистов, которые должны дать команде новый толчок в плане достижения результатов. Помимо этого, в рамках нашего декабрьского сбора с каждым гонщиком была проведена индивидуальная работа над календарем и целями на сезон.

 

В результате, по совместному решению Глеб Сырица перейдет в состав континентальной команды. В этом решении соединились интересы не только команды, но и самого спортсмена. Для команды важно, чтобы Глеб на 100% отдавал себя ради командных целей на тех гонках, где он будет привлекаться в главную команду, а для самого спортсмена важно получить свой собственный шанс, и у Глеба этот шанс будет в континентальной команде.

 

При стратегии, нацеленной на очки, некоторым гонщикам в следующем году придется жертвовать своими амбициями. Но, если есть возможность и помочь команде, и получить шанс проявить себя, почему этим не воспользоваться? Думаю, в данной ситуации это оптимальное решение и для команды, и для молодого гонщика.

 

Что касается Антона Кузьмина, то в первую очередь мы рассматриваем его как крепкого помощника на гонках Мирового Тура. Он очень достойно проявил себя как грегари в 2024 году, его самоотдача и лояльность в каждой гонке вызывают уважение. Новый контракт с XDS Astana Team и место в основной команде позволит нам использовать его в наших стратегических построениях в календаре Мирового Тура, где все же разыгрывается основное количество рейтинговых очков», – рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

 

Пресс-служба XDS Astana Team

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Теги к статье: Глеб Сырица Антон Кузьмин XDS Astana Team

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Комментарии

  • Геродот
    Ремко Эвенепул о восстановлени ... (3)
    Геродот-Фото

    Насколько я понял, Ремко просто уехал в-одиночку на тренировку, психанул и по той же причине загремел с травмой в детской ситуации.

    Психа можно удержать только одним способом - пристегнуть наручниками к кровати.

    Будем надеяться что Ремко не дурак и все понял и никакой личной охраны не понадобится))

  • RustamA86
    Комментатор велокросса Мишель ... (9)
    RustamA86-Фото

    Цитата: RVL
    орее причиной прихологические проблемы. Когда они видят вандерпула в пелотоне - у них сразу ноги отнимаются,как у кролика перед удавом.Так уже перед стартом они признают свое поражение. В этом побочно пога виноват, он первым уничтожил пелотон морально, ну а вандерпул добил контрольным в голову.
    Ламбу кстати ему подогнали, когда он стал послом их бренда.

  • Геродот
    Комментатор велокросса Мишель ... (9)
    Геродот-Фото
    Скорее причиной прихологические проблемы. Когда они видят вандерпула в пелотоне - у них сразу ноги отнимаются,как у кролика перед удавом.Так уже перед стартом они признают свое поражение. В этом побочно пога виноват, он первым уничтожил пелотон морально, ну а вандерпул добил контрольным в голову.
  • Джамайка
    Комментатор велокросса Мишель ... (9)
    Джамайка-Фото
    новая Ламборгини гибридная, с электродвигателем - забота об экологии.
    Частный самолет - так до Безансона 500 км., не на общественном транспорте же добираться. а самому вести новую машину - так и устать можно перед гонкой.
  • shain
    Комментатор велокросса Мишель ... (9)
    shain-Фото

     Остальные что, не тренируютя, или боятся его?

  • Джамайка
    UCI World Cup Besancon-2024. В ... (3)
    Джамайка-Фото

    Матье нечего сказать во вью - все кроссы под копирку. Каждый раз он "сосредоточен на том, чтобы избежаь ошибок". Вежлив по отношению к кокурентам. 

  • MVDP
    UCI World Cup Besancon-2024. В ... (2)
    MVDP-Фото

    Бланка, наконец, на подиуме. Но на победу в этом сезоне шансов немного.

  • MVDP
    UCI World Cup Besancon-2024. В ... (3)
    MVDP-Фото

    Надеюсь, что Артс сможет побороться за КМ. 

  • Николай Н.
    Комментатор велокросса Мишель ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Кросс для Ван дер Пула отличная подготовка к весенним классикам.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Besancon-2024. В ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Как всегда Ван дер Пул уезжает и до конца катается в одиночке. А остальные борется за 2 и 3 место.

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