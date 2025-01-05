Глеб Сырица переходит в континентальную команду, Антон Кузьмин продлевает контракт с XDS Astana Team

Команда XDS Astana Team (название команды с 1 января 2025 года) объявляет о двух изменениях в составе: Глеб Сырица (24 года) в следующем сезоне будет выступать в континентальной команде проекта XDS Astana Development Team, в то время как Антон Кузьмин (28 лет) продлил свой контракт с командой Мирового Тура XDS Astana Team еще на один год (2025).

Photo credit: @SprintCycling/ XDS Astana Team

«Ни для кого не секрет, что главная задача команды в 2025 году – это рейтинговые очки, которые позволят сохранить лицензию Мирового Тура. Для того, чтобы усилить команду, был существенно изменен состав гонщиков, а также, приглашен ряд специалистов, которые должны дать команде новый толчок в плане достижения результатов. Помимо этого, в рамках нашего декабрьского сбора с каждым гонщиком была проведена индивидуальная работа над календарем и целями на сезон.

В результате, по совместному решению Глеб Сырица перейдет в состав континентальной команды. В этом решении соединились интересы не только команды, но и самого спортсмена. Для команды важно, чтобы Глеб на 100% отдавал себя ради командных целей на тех гонках, где он будет привлекаться в главную команду, а для самого спортсмена важно получить свой собственный шанс, и у Глеба этот шанс будет в континентальной команде.

При стратегии, нацеленной на очки, некоторым гонщикам в следующем году придется жертвовать своими амбициями. Но, если есть возможность и помочь команде, и получить шанс проявить себя, почему этим не воспользоваться? Думаю, в данной ситуации это оптимальное решение и для команды, и для молодого гонщика.

Что касается Антона Кузьмина, то в первую очередь мы рассматриваем его как крепкого помощника на гонках Мирового Тура. Он очень достойно проявил себя как грегари в 2024 году, его самоотдача и лояльность в каждой гонке вызывают уважение. Новый контракт с XDS Astana Team и место в основной команде позволит нам использовать его в наших стратегических построениях в календаре Мирового Тура, где все же разыгрывается основное количество рейтинговых очков», – рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

Пресс-служба XDS Astana Team