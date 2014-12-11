 Давиде Тонеатти переходит в Astana Qazaqstan Team

Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.