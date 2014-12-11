- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- 6-12-2024, 10:57
Давиде Тонеатти переходит в Astana Qazaqstan Team
23-летний итальянский гонщик Давиде Тонеатти, выступавший в континентальной команде Astana Qazaqstan
Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team
«Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт и перейти в Мировой Тур в составе Astana Qazaqstan Team. Для меня важно было то доверие и вера в меня, которые я почувствовал в континентальной команде нашего проекта с первого сезона в 2022 году. За три прошедших года я смог многому научиться, получил серьезный опыт в гонках самого разного уровня, и теперь следующий шаг вперед мотивирует меня работать еще больше, еще усерднее для того, чтобы показать свой максимум», - сказал Давиде Тонеатти.
«В течение трех лет в континентальной команде мы наблюдали не только последовательное развитие Давиде как гонщика, но и его стремление и усердие в тренировочном процессе, в гонках. В этом году Тонеатти провел целую серию гонок вместе с командой Мирового Тура, не допустил ни одного схода, принес континентальной команде победу и несколько призовых мест. Момент для его перехода на новый уровень самый подходящий для того, чтобы поддержать этот прогресс, так что я рад, что в новом сезоне Давиде станет частью нашей главной команды», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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