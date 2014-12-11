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Давиде Тонеатти переходит в Astana Qazaqstan Team

Давиде Тонеатти переходит в Astana Qazaqstan Team

 23-летний итальянский гонщик Давиде Тонеатти, выступавший в континентальной команде Astana Qazaqstan Development Team в течение последних трех сезонов (2022-2024), готовится к своему дебюту в Мировом Туре в составе Astana Qazaqstan Team, где будет выступать следующие два года (2025 и 2026).

 

 Давиде Тонеатти переходит в Astana Qazaqstan Team

 

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

«Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт и перейти в Мировой Тур в составе Astana Qazaqstan Team. Для меня важно было то доверие и вера в меня, которые я почувствовал в континентальной команде нашего проекта с первого сезона в 2022 году. За три прошедших года я смог многому научиться, получил серьезный опыт в гонках самого разного уровня, и теперь следующий шаг вперед мотивирует меня работать еще больше, еще усерднее для того, чтобы показать свой максимум», - сказал Давиде Тонеатти.

«В течение трех лет в континентальной команде мы наблюдали не только последовательное развитие Давиде как гонщика, но и его стремление и усердие в тренировочном процессе, в гонках. В этом году Тонеатти провел целую серию гонок вместе с командой Мирового Тура, не допустил ни одного схода, принес континентальной команде победу и несколько призовых мест. Момент для его перехода на новый уровень самый подходящий для того, чтобы поддержать этот прогресс, так что я рад, что в новом сезоне Давиде станет частью нашей главной команды», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Давиде Тонеатти Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров трансферы

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    6 декабря 2024 15:27 | Регистрация: 30.06.2017

    "Coza Nostra Аstana dream team".)))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ararat

    ararat

    6 декабря 2024 22:18 | Регистрация: 11.12.2014

    Горняк?

  3. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 13:14 | Регистрация: 12.05.2023

    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)

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Комментарии

  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

  • василий
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    василий-Фото
    Плохая затея скорее всего
  • DenisRodikov
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    DenisRodikov-Фото

    Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

    Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.

  • ararat
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    ararat-Фото
    Горняк?
  • Cyrill
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Всего скорее - тот же уровень з/п, что и в Инеос, но дадут ему возможность заниматься и маунтинбайком... который позволит в свою очередь хоть как-то обосновать уровень з/п. А вот, если это не главная причина, тогда действительно странно.
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    Непонятный ход Пидкока.

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