Томас Сильва переходит в XDS Astana Team

Уругвайский гонщик Томас Сильва с нового сезона будет выступать в Мировом Туре в составе команды XDS Astana Team. Контракт рассчитан на два года (2026 и 2027).

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

23-летний гонщик успел зарекомендовать себя как сильный однодневный гонщик, который уверенно себя чувствует на холмистом рельефе, а также, обладает достаточно мощным спринтом. Томас Сильва является действующим чемпионом Уругвая. В сезоне 2025 года он выиграл горный зачет «Вуэльты Андалусии», этап на «Туре озера Цинхай», где также занял 2-е место в общем зачете и этап на «Гран-при Бейраш и Серра-да-Эштрела». Кроме того, Сильва был 4-м на «Гран-при Мигеля Индурайна» и «Гран-при Морбиана».

«Я очень рад и вдохновлен представившейся мне возможностью сделать большой шаг в Мировой Тур вместе с такой знаменитой командой как XDS Astana Team. Я с нетерпением жду встречи с командой, жду новый сезон, мотивация на высочайшем уровне! Впереди много работы, но я готов трудиться изо всех сил, чтобы продолжить совершенствоваться как профессиональный гонщик», – сказал Томас Сильва.

«За последние несколько лет Томас Сильва серьезно вырос, его прогресс на про-континентальном уровне очень заметен, так что переход в Мировой Тур был лишь вопросом времени. Я рад, что нам удалось добиться консенсуса с руководством Caja Rural и провести данный переход перед сезоном 2026 года. Думаю, что в нашей команде у Томаса будут все необходимое для того, чтобы продолжить то движение вперед, которое началось в последние два сезона», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

Пресс-служба XDS Astana Team