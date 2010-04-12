Vision – новые официальные колеса команды Astana Qazaqstan Team

Команда Astana Qazaqstan Team рада объявить о новом сотрудничестве с компанией FSA-Vision, одним из мировых лидеров в производстве велосипедных колес.



С этого момента Vision становятся официальными колесами команды Astana QazaqstanTeam. Соглашение с компанией FSA-Vision было подписано на два года.

Photo credit: @SprintCycling



«Хочу поприветствовать компанию FSA-Vision в качестве нашего нового партнера и наших официальных велосипедных колес. Мы очень рады подписать это соглашение и обрести в лице FSA-Vision настоящего эксперта и мирового лидера в производстве велосипедных колес и компонентов.

Это замечательная новость для команды, и я рад, что в новый сезон мы вкатываемся на колесах Vision. У компании большая история и тот прогресс, который FSA-Vision демонстрирует на протяжении последнего десятилетия, по-настоящему впечатляет.

Высочайшие стандарты качества, внимание к мелочам и успех, достигнутый в велоспорте, убедили нас в том, что этот компонент может стать тем самым недостающим кусочком паззла, который позволит команде вернуться на победный путь», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.







Пресс-служба Astana Qazaqstan Team