- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 15:25
Vision – новые официальные колеса команды Astana Qazaqstan Team
Команда Astana Qazaqstan Team
С этого момента Vision становятся официальными колесами команды Astana QazaqstanTeam. Соглашение с компанией FSA-Vision было подписано на два года.
Photo credit: @SprintCycling
«Хочу поприветствовать компанию FSA-Vision в качестве нашего нового партнера и наших официальных велосипедных колес. Мы очень рады подписать это соглашение и обрести в лице FSA-Vision настоящего эксперта и мирового лидера в производстве велосипедных колес и компонентов.
Это замечательная новость для команды, и я рад, что в новый сезон мы вкатываемся на колесах Vision. У компании большая история и тот прогресс, который FSA-Vision
Высочайшие стандарты качества, внимание к мелочам и успех, достигнутый в велоспорте, убедили нас в том, что этот компонент может стать тем самым недостающим кусочком паззла, который позволит команде вернуться на победный путь», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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