Хаоюй Су – новый гонщик XDS Astana Team

Китайский гонщик Хаоюй Су (24 года) будет выступать в команде Мирового Тура XDS Astana Team. Соглашение с гонщиком подписано на два сезона (2025 и 2026). Таким образом, Хаоюй Су становится 30-м гонщиком команды, закрывая трансферную кампанию XDS Astana Team на сезон 2025 года.

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«Для меня огромная честь стать частью команды XDS Astana Team и вернуть материковый Китай в Мировой Тур – главную лигу мирового профессионального велоспорта. Это большой шаг для меня, и я благодарен руководству XDS Astana Team за эту уникальную возможность. Предстоит много работы, нужно набраться опыта выступлений в Европе, но я готов к этому. Приложу все свои силы для того, чтобы достойно представлять Китай на мировой арене, а также, чтобы помочь своим товарищам добиваться командных целей в каждой гонке, в которой я буду принимать участие», – сказал Хаоюй Су.

«Несколько китайских гонщиков уже выступали в Мировом Туре, и появление нового спортсмена из Китая в главной профессиональной лиге было лишь вопросом времени. Наш проект начинает сезон вместе с новым главным инвестором – компанией XDS, так что логично, что именно через нашу команду материковый Китай возвращает свое представительство в Мировом Туре. Хаоюй Су – молодой гонщик, которому еще предстоит обрести опыт выступлений в больших профессиональных гонках. Но, у спортсмена есть потенциал и, что самое главное, стремление работать и расти. Думаю, что он сможет помочь команде и в важных для нас стартах в Азии, и на гонках в Европе», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

Команда XDS Astana Team готовится начать свой юбилейный, 20-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта. По традиции команда начнет сезон в Австралии, на многодневной гонке «Тур Даун Андер».

Юбилейный сезон команда начнет вместе с новым титульным спонсором – компанией XDS – и новыми велосипедами ее премиального бренда X-Lab.

В состав команды на сезон 2025 год войдут 30 гонщиков из 11 стран.

Полный состав XDS Astana Team в 2025 году выглядит следующим образом:

Давиде Баллерини (Италия, 30 лет),

Альберто Беттиоль (Италия, 31 год),

Кейс Бол (Нидерланды, 29 лет),

Клеман Шампуссан (Франция, 26 лет),

Антон Чармиг (Дания, 26 лет),

Никола Кончи (Италия, 27 лет),

Евгений Федоров (Казахстан, 24 года),

Лоренцо Фортунато (Италия, 28 лет),

Аарон Гейт (Новая Зеландия, 34 года),

Микеле Гадзоли (Италия, 25 лет),

Серхио Игита (Колумбия, 27 лет),

Флориан Каямини (Италия, 21 год),

Макс Кантер (Германия, 27 лет),

Антон Кузьмин (Казахстан, 28 лет),

Харольд Мартин Лопес (Эквадор, 24 года),

Маттео Малучелли (Италия, 31 год),

Фаусто Маснада (Италия, 31 год),

Хенок Мулюбырхан (Эритрея, 25 лет),

Ваут Пулс (Нидерланды, 37 лет),

Алессандро Ромеле (Италия, 21 год),

Кристиан Скарони (Италия, 27 лет),

Иде Схеллинг (Нидерланды, 26 лет),

Хаоюй Су (Китай, 24 года),

Харольд Техада (Колумбия, 27 лет),

Майк Тёниссен (Нидерланды, 32 года),

Давиде Тонеатти (Италия, 23 года),

Диего Улисси (Италия, 35 лет),

Даррен Ван Беккум (Нидерланды, 22 года),

Симоне Веласко (Италия, 29 лет),

Николя Винокуров (Казахстан, 22 года).

Пресс-служба XDS Astana Team