Кристиан Скарони продлевает контракт с XDS Astana Team

Самый успешный гонщик команды в 2025 году Кристиан Скарони продлил контракт с XDS Astana Team еще на два сезона. При существующем соглашении на 2026 год новый контракт будет действовать до конца 2028 года.

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

Кристиан Скарони (28 лет) провел яркий и запоминающийся сезон. Кристиан одержал 5 побед и завоевал 10 призовых мест, набрав в общем 2399 очков в Мировом индивидуальном рейтинге. Среди основных достижений Скарони стоит отметить победу на этапе «Джиро д’Италия», победу в общем зачете «Тура региона Приморские Альпы», 3-е место в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии» и 4-е место в групповой гонке чемпионата Европы.

«Этот год был незабываемым, и я до сих пор не могу до конца осознать, какого прогресса добился в 2025. Победа на этапе «Джиро д’Италия» до сих пор кажется сном, и для меня этот успех значит очень многое. Но, сезон был полон и других побед, подиумов, таких важных достижений, как 4-е место чемпионата Европы или 8-е место на «Классике Сан-Себастьяна». В XDS Astana Team я чувствую себя на своем месте, это моя команда, и я рад, что помимо следующего года мы продлили контракт еще на два сезона. Впереди много работы для того, чтобы все новые цели и команды, и мои личные были достигнуты», – сказал Кристиан Скарони.

«Кристиан занял место настоящего лидера команды в прошедшем сезоне, он ярко стартовал и показывал высокие результаты на протяжении всего года. Последние несколько лет его прогресс был стабилен, и прорыв был лишь вопросом времени. В этом году все сошлось – зрелость и опыт Кристиана сложился с общими изменениями в команде, мотивацией и целеустремленностью всего проекта. Так что, я рад, что несмотря на существующий контракт, мы договорились о новом соглашении», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

Пресс-служба XDS Astana Team