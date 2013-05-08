VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Кристиан Скарони продлевает контракт с XDS Astana Team

Кристиан Скарони продлевает контракт с XDS Astana Team

 

 

Самый успешный гонщик команды в 2025 году Кристиан Скарони продлил контракт с XDS Astana Team еще на два сезона. При существующем соглашении на 2026 год новый контракт будет действовать до конца 2028 года.

 

 

Кристиан Скарони продлевает контракт с XDS Astana Team

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

 

Кристиан Скарони (28 лет) провел яркий и запоминающийся сезон. Кристиан одержал 5 побед и завоевал 10 призовых мест, набрав в общем 2399 очков в Мировом индивидуальном рейтинге. Среди основных достижений Скарони стоит отметить победу на этапе «Джиро д’Италия», победу в общем зачете «Тура региона Приморские Альпы», 3-е место в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии» и 4-е место в групповой гонке чемпионата Европы.

 

«Этот год был незабываемым, и я до сих пор не могу до конца осознать, какого прогресса добился в 2025. Победа на этапе «Джиро д’Италия» до сих пор кажется сном, и для меня этот успех значит очень многое. Но, сезон был полон и других побед, подиумов, таких важных достижений, как 4-е место чемпионата Европы или 8-е место на «Классике Сан-Себастьяна». В XDS Astana Team я чувствую себя на своем месте, это моя команда, и я рад, что помимо следующего года мы продлили контракт еще на два сезона. Впереди много работы для того, чтобы все новые цели и команды, и мои личные были достигнуты», – сказал Кристиан Скарони.

 

«Кристиан занял место настоящего лидера команды в прошедшем сезоне, он ярко стартовал и показывал высокие результаты на протяжении всего года. Последние несколько лет его прогресс был стабилен, и прорыв был лишь вопросом времени. В этом году все сошлось – зрелость и опыт Кристиана сложился с общими изменениями в команде, мотивацией и целеустремленностью всего проекта. Так что, я рад, что несмотря на существующий контракт, мы договорились о новом соглашении», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Кристиан Скарони Christian Scaroni XDS Astana Team

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 8.05.2013

    Хорошо. Но долго договаривались однако, видно Кристиан хотел хорошие цифры, Вино пришлось уговаривать спонсоров. Но перспективы есть - это факт. Удачи.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Cyrill
    Кристиан Скарони продлевает ко ... (1)
    Cyrill-Фото
    Хорошо. Но долго договаривались однако, видно Кристиан хотел хорошие цифры, Вино пришлось уговаривать спонсоров. Но перспективы есть - это факт. Удачи.
  • sashaney
    Soudal Quick-Step представляет ... (6)
    sashaney-Фото
    Все борются со своими фантазиями. Прошли те времена, когда в темное время ездили в черном. Кто то знает сколько действительно аварий от "не увидел потому, что не разглядел, а не потому что ковырял в носу, телефоне и ещё где"?
  • motte
    Исаак Дель Торо дебютирует на ... (5)
    motte-Фото

    Пишут что:

    08.03-15.03.2026

    Париж–Ницца 2026: отменён классический финиш на Променад-дез-Англе, среди этапов также есть командная гонка на время, при которой время фиксируется по первому гонщику каждой команды.

  • Геродот
    Исаак Дель Торо дебютирует на ... (5)
    Геродот-Фото

    Да не будет никакого двухголового змея. Змей там одноголовый, а остальные пигмеи - подай-принеси))

  • Karmatron
    Исаак Дель Торо дебютирует на ... (5)
    Karmatron-Фото

    У меня по интервью со спортдиром (или кто там был, уже не помню) UAE после Джиро сложилось впечатление, что ни техничка, ни сам Бенисио Исаак не были готовы к тому, что будут бороться за победу. Руководство команды до конца не понимало, на что способен Дель Торо, а у него не было полномочий (вполне вероятно, что именно за счёт пунктика в контракте) для того, чтобы в духе Тадея просто взять и поехать так, как он считает нужным. В итоге команда полным составом оказалась парализованной неуверенностью, чем блестяще воспользовлся Йейтс.

    И вот с участием Исаака в ТДФ UAE превращается в ещё одного двухголового змея, так что в успех Ремко+Примож верится всё меньше. Им бы подиум зацепить...

  • motte
    Матье ван дер Пул возвращается ... (6)
    motte-Фото

    Он вернулся…  но, возможно, всё прошло не так уж гладко, как он сам ожидал — или именно так он этого и ждал?

    Вот что сказал Матьё ван дер Пул (MVDP):

    «Я почти не ездил на циклокроссовом велосипеде — у меня было всего две специализированные кроссовые тренировки. Одна во вторник и одна вчера, в четверг. Это совсем немного, но в прошлом году было так же, и в итоге этого оказалось достаточно».

    «Я допускал довольно много ошибок. Думаю, в конце, когда я вышел вперёд, вторая половина последнего круга, возможно, была моей лучшей технической частью гонки. Но да, я рад, что смог довести дело до конца».

    «То, как всё прошло сегодня, не стало для меня сюрпризом. Как я уже говорил раньше, в прошлом году я был немного лучше готов и провёл чуть больше специфических тренировок. В этом году мы запланировали всё это немного позже».

  • motte
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (15)
    motte-Фото

    Во время вчерашней церемонии «Спортсмен года» в Бельгии Ремко Эвенепул объявил, что в следующем сезоне примет непопулярное решение — он пропустит чемпионаты по индивидуальной гонке с раздельным стартом ( Бельгии и Европы) вне чемпионата мира, чтобы быть более свежим для других целей и просто сосредоточиться на других задачах.

    Похоже, что в следующем году Ремко будет полностью нацелен на успех в общем зачёте ГТ.



  • Геродот
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (10)
    Геродот-Фото

    Цитата: motte
    Тим Велленс: «Я выбрал UAE не из-за денег».
     «Люди до сих пор думают, что если ты подписываешь контракт с UAE, значит, выбираешь деньги. Но многие удивились бы тому, сколько мы здесь на самом деле зарабатываем».
     «Для меня деньги не так важны. 

    Конечно, в данном случае деньги не так важны. Важно КОЕ-ЧТО другое, зачем все и идут в эту команду))

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (10)
    motte-Фото

    Интересно! 

    Откровенное интервью с Флорианом Вермеершем

    Флориан Вермеерш продолжает мечтать о победе на Париж–Рубэ, даже с Тадеем Погачаром в пелотоне.

     «Я ни в коем случае не собираюсь мешать Тадею, — рассказал Вермеерш микрофонам Sporza. — Прежде всего, у меня нет ни такого характера, ни такого статуса. Для меня совсем не проблема, что он тоже будет на старте. Я по-прежнему верю, что возникнут ситуации, в которых мы сможем отлично дополнять друг друга. Самое главное — чтобы мы поддерживали друг друга».

    В то же время 26-летний бельгиец надеется, что если гонка сложится для него более благоприятно, словенец даст ему шанс побороться за победу:

    «У нас хорошие отношения, и я думаю, что он тоже позволил бы мне выиграть Рубэ»

  • Геродот
    Soudal Quick-Step представляет ... (6)
    Геродот-Фото

    Да уж, если это "заметность" - кто-то из дизайнеров явно дальтоник)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

18 декабря

Mads Pedersen (Lidl - Trek)

Axel Zingle (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (67)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)