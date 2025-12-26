VeloNEWS
Мауро Джанетти о том, как поражения сделали Тадея Погачара сильнее: "Вингегор заставил взяться за всё всерьёз"

Уроки от Вингегора, энергия Федерера и уважение к Тур де Франс - каким Погачара видит его команда

 

Тадей Погачар выиграл свой первый Тур де Франс в 21 год. За шесть участий во французском Гранд-туре ни разу не оказывался ниже второй ступени подиума – четыре победы и два вторых места. За 7 лет карьеры он одержал 108 побед, и ему пока не покорились лишь несколько из самых крупных гонок – два Монумента Париж-Рубэ и Милан – Сан-Ремо теперь его главные цели.

 

И все семь лет в команде UAE Team Emirates с Тадеем Погачаром работает генеральный менеджер команды Мауро Джанетти. После самого успешного в истории команды сезона, который гонщики UAE Team Emirates XRG закончили с 97 победами, Джанетти в интервью журналу RIDE Magazine и Wielerflits подробно рассказал о том, как за прошедшие семь лет раскрывался потенциал Тадея Погачара, какие ошибки послужили трамплином к новым победам.

 

 

Мауро Джанетти о том, как поражения сделали Тадея Погачара сильнее:

 

 

 

Мауро Джанетти о начале карьеры Тадея Погачара

 

 

«Наш спортивный менеджер Мачин долго следил за Тадеем. После того как он в 2018 году впечатляюще выиграл Тур де л'Авенир без поддержки команды, я впервые лично встретил его на нашем сервис-курсе в Милане, где мы подписали с ним первый контракт. Сразу чувствовалось, что у этого парня есть харизма. Он был открыт для нового и невероятно жаждал как можно быстрее научиться как можно большему. Ему было всего 19 лет, но он точно знал, чего хотел.

 

В том же году мы также разговаривали с такими ребятами, как Брэндон Макналти, Миккель Бьерг, Жуан Алмейда и Марк Хирши, которые тоже родились в 1998 году. Тадей был намного взрослее, гораздо спокойнее. Он внимательно слушал и сразу видел всю картину, спрашивал, что ему нужно делать, чтобы стать лучше. Как подходить к делу. Да, я сразу понял, что это особенный парень. Ощущалась своего рода энергия. У него была уверенность, что он может стать чемпионом, но без высокомерия.

 

В то время на самом деле у него был небольшой лишний вес, наверняка килограмма на 4 больше, чем сейчас (в 2025 году). Но на длинных подъёмах он побеждал лучших горовосходителей своего возраста. Конечно, у нас были ожидания, но я в тот момент не мог и мечтать, что Тадей вырастет в такого гонщика, каким стал сейчас. Никто этого не ожидал. Тем не менее, я уже тогда был убеждён, что он может пойти дальше, чем все другие таланты.

 

В нём было что-то особенное. Я чувствовал какую-то энергию. Это напомнило мне мою первую встречу с Роджером Федерером на Олимпийских играх в Сиднее. Мы оба выступали за швейцарскую команду. Федереру было 18 лет, и он тогда был 34-м в мировом рейтинге. Когда я разговаривал с ним, чувствовал, что он особенный. Я уже тогда был убеждён, что он может стать номером 1 в мире. С Тадеем ощущение было таким.  

 

 В свой первый год у нас он начал с Тура Даун Андер, который закончил на 13-м месте. Это единственная профессиональная многодневка, где он не финишировал в первой десятке, потому что наш спортивный директор допустил тактическую ошибку.

 

Затем он выиграл Вольту Алгарве и Тур Калифорнии, а кульминацией, действительно, стала Вуэльта Испании. В той гонке у него случился не самый лучший день, но вы видели, как он снова набирал силу к концу соревнования».

 

Мауро Джанетти о первой победе Тадея Погачара на Тур де Франс-2020

 

«Он верил, что выиграть тот Тур возможно. Не было давления "должен", но мы видели возможность. Шанс. Так мы и сейчас подходим к каждой гонке. "Должен" приносит негатив и стресс, вера в возможности даёт позитивную энергию. Так же Тадей подошёл и к той разделке (ред. - на Ла-Планш-де-Бель-Фий на 20 этапе). Там было больше шансов выиграть, чем проиграть.

 

В тот день для всего мира стало ясно, что мы имеем дело с очень особенным велогонщиком. Он выиграл тот Тур, взял три этапа, в некоторые дни разумно экономил силы и до конца верил в свои шансы. Он уже тогда ехал с улыбкой на лице и чувствовал себя свободно. 

 

Выиграть Тур в 21 год непросто, если ты не Тадей. Победа его не изменила. Не было такого, чтобы он вдруг почувствовал себя королём мира. Или купил новый Ferrari. Нет, его первой мыслью  было доказать в следующем году, что он заслуженный победитель Тур де Франс. Он снова хотел выиграть. Он наслаждается своими успехами, но его фокус всегда сразу же переключается на следующую гонку».

 

Мауро Джанетти об отношении Тадея Погачара к победам и популярности

 

«Нет, Тадей не чувствует себя звездой. Ему не важно быть популярным. Ему всё равно. Его интерес — выигрывать большие гонки. После каждой победы он мысленно перечёркивает свои достижения. После гонки он не слишком много думает о победе или поражении, а переключается на завтрашний день, когда снова появятся новая гонка и новые шансы.

 

Я уже говорил об энергии, которую он излучает, какую я чувствовал и у Федерера. Таким людям не нужно изображать звезду, они ей и являются. Они — лидеры. Им не нужно внимание, им не нужны большие дома, машины или дорогие часы. Они просто делают своё дело».

 

Мауро Джанетти о поражениях Тадея Погачара и соперничестве с Йонасом Вингегором

 

«Знаете, второй Тур, который он выиграл в 2021 году, дался ему очень легко. Его не заставляли работать усерднее, улучшаться. Из-за тех побед Вингегора он был вынужден везде поднажать. Он стал гораздо серьёзнее ко всему относиться. Но это логично. Сейчас он пожинает плоды.

 

Конечно, победами наслаждаешься, но часто самые важные уроки извлекаешь из поражений. Йонас Вингего был впечатляюще силён (ред. - на горной разделке Тур де Франс в 2023 году). А мы увидели на следующий день на Коль-де-ла-Лоз,  что у Тадея что-то не так. Что именно происходило, мы так и не смогли выяснить. Но это определённо сыграло роль и в той разделке.

 

Конечно, это открыло нам глаза. Мы увидели, что должны больше инвестировать в наш разделочный велосипед, потому что в тот момент он был недостаточно лёгким для горной работы. И мы улучшили посадку Тадея на разделочном велосипеде. Так же, как и его шлем, велоформу. Мы изучили всё под микроскопом, чтобы посмотреть, где можем выиграть несколько секунд, чтобы сократить разрыв с Visma Lease a Bike. Однако потеря заключалась не в этих деталях, а в том, что у Тадея было несколько не самых лучших дней. Это принесло разочарование, но не более того.

 

Я считаю этап с Коль-де-ла-Лоз лучшим днём в его карьере. Такой чемпион, как он, который приезжает к финишу полностью опустошённым, проиграв лидеру семь минут, потеряв всё… Девяносто процентов других гонщиков в тот день сошли бы и объявили себя больными. Они бы покинули Тур. Он мог сойти. Он мог плакать. Он мог показать, что больше ничего не получается. Но такое даже не приходило ему в голову.

 

Он уважал Тур, победителя Вингегора, своих товарищей по команде и себя. Он уже смотрел вперёд. Сойти — он ни секунды об этом не думал. Я в тот день увидел, что он не только лучший гонщик, но и личность. Он принял своё поражение на Туре и захотел ещё побороться за частичное восстановление чести. Мужественно продолжил, и не выбирал самый лёгкий путь. Три дня спустя он выиграл этап в Вогезах и закрепил своё второе место в общем зачёте».

 

 

Мауро Джанетти о любви Тадея Погачара к классикам и выборе гонок

 

«Тадей, вероятно, единственный гонщик, который может справиться со всеми классиками. Если когда-нибудь он захочет снова проехать Джиро д'Италия, то уже не сможет ставить столько классик в весенний календарь. Тогда придётся делать выбор. Мы должны следить за тем, чтобы у него было максимум около 60 гоночных дней в году. Особенно если учитывать его атакующую манеру езды, которая требует огромного количества энергии.

 

Если вы посмотрите на его весну перед подготовкой к Тур де Франс в этом году, у него было 14 гоночных дней. Это предельно взвешенно. Мы хотим выстраивать программу, благодаря которой он сможет сосредоточиться на крупных гонках. Тщательно просчитывается каждая гонка, которую он едет или пропускает».

 

 

Мауро Джанетти об отношении Тадея Погачара к соперничеству

 

«Он любит это соперничество. Во-первых, потому что он очень уважает своих соперников. Матьё — его друг, но они выясняют, кто из них лучший в классиках. Они уважают друг друга. То же самое с Вингегором и Рогличем на Туре. Там есть уважение, но ему также нужна эта борьба, чтобы выдать свой максимум. Для него такой подход делает велоспорт более захватывающим. Он хочет побеждать лучших, а не потому, что нет сопротивления. Поэтому, возможно, сейчас мы видим лучший велоспорт за всю историю».

Комментарии

  • Freejazz
    Адам Йейтс подтвердил, что пое ... (1)
    Freejazz-Фото

    Интересное интервью. Я думаю, с уходом Аюсо UAE стали более сплоченными. Кроме того, интересно врутреннее понимание ролей в команде.

    Весна покажет - слова ли это или реальные тактические задумки.

  • Стриж
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10)
    Стриж-Фото
    Этого и следовало ожидать. Рад за Онли ,, не плохой генеральщик будет у Инеоса.
  • motte
    UAE Team Emirates планирует вк ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Freejazz
    Спасибо за интересную информацию. Я, пожалуй, соглашусь со всем.

    Спасибо, ребята!

    Свои размышления в ответе писал британец, а они то понимают в этом толк. 

  • дрокер
    UAE Team Emirates планирует вк ... (7)
    дрокер-Фото
    Михаил, спасибо за отличное интервью!

    да, не получил награду, но спонсирует родной велоклуб и строит современную клинику в своем городе, на мой взгляд, это гораздо значимей
  • Freejazz
    UAE Team Emirates планирует вк ... (7)
    Freejazz-Фото
    Спасибо за интересную информацию. Я, пожалуй, соглашусь со всем.
  • vova-55
    Тадей Погачар провел разведку ... (10)
    vova-55-Фото

    Что бы ты ни делал, недовольные всегда будут. 

    Поэтому надо просто оставаться самим сабой. Оставаться человеком. 

  • kabachok
    INEOS Grenadiers открывает Ак ... (5)
    kabachok-Фото

    пловцы 

  • motte
    UAE Team Emirates планирует вк ... (7)
    motte-Фото

    Интересное размышление человека, близкого к тадею и, вообще, мировому велоспорту. 

    ---

    Почему Тадей Погачар постоянно не выигрывает награду лучшего спортсмена мира, несмотря на то, что, по сути, он им является?

    Это, возможно, немного спорная тема или мнение, но многие задаются вопросом — почему всё происходит именно так. И вот как я это вижу.

    Главная причина, на мой взгляд, в том, что Тадей Погачар практически никак не выходит за рамки велосипедного мира. Он полностью доминирует в таких гонках, как Тур Фландрии и «Тур де Франс», и это просто невероятно.

    Но что видят люди, которые не следят за велоспортом? Для них он просто выигрывает гонки — и всё. Они не понимают, насколько выдающимся и исторически уникальным является то, что он делает в этом виде спорта.

    А что вообще знают о Погачаре люди, которые вовсе не смотрят велоспорт? По сути — ничего. Они даже не знают о его существовании. И вот в этом, на мой взгляд, и заключается причина, почему он не получает такие награды.

    Он не делает громких заявлений, не снимает вирусные видео, не ведёт YouTube-канал, не выкладывает в соцсетях контент, который был бы интересен людям вне велоспорта. Он не занимается инфлюенсерством и не высказывается на темы, которые попадают во все мировые СМИ, а не только в спортивные.

    Например, вчера команда UAE пожелала всем счастливого Рождества, в то время как некоторые европейские страны этого не сделали и ограничились формулировкой «с праздниками». Погачар мог бы что-то сказать на эту тему и тем самым попасть в общественно-политическую повестку, но он этого не сделал.

    И, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Во-первых, если бы он начал так поступать, это был бы уже не тот Погачар, которого мы знаем. А во-вторых, звание лучшего спортсмена года — это, конечно, приятно, но явно не настолько важно для него, чтобы менять себя и свою жизнь ради ещё большей известности. Мне кажется, что в идеальном для него мире он и так уже намного более знаменит, чем ему хотелось бы.

     

    И вторая причина — сам велоспорт как вид спорта тоже не может вырваться из своего «пузыря». У меня постоянно возникает ощущение, что люди просто не осознают, насколько это тяжёлый вид спорта: проезжать по 200 километров в день, делать это 21 день подряд — это нечто невероятное. Да, был сериал на Netflix, но этого всё равно недостаточно.

     





    И, не менее интересный ответ одного из почитателей велоспорта:

    ---

    Велоспорт показывают только на платных телеканалах, в новостях его практически никогда не бывает — разве что если кто-то погиб или полиция нашла допинг. Даже спортивные новости его игнорируют. Люди не понимают велоспорт, и, что ещё хуже, его не понимают даже те, кто им управляет — и это ещё одна причина, почему его нет на телевидении. И при этом у каждого есть велосипед.

    Кроме того, велоспорт невероятно сложно снимать для ТВ: нужно как минимум три мотоцикла, вертолёт-ретранслятор, стационарные камеры — и всё это с операторами, которым нужно платить. Сравните с футболом: шесть фиксированных камер — и всё готово. «Match of the Day» — люди думают, что смотрят лучший матч тура, хотя он выбран за недели вперёд.

     

    Я не думаю, что дело в Погачаре. Он один из самых вежливых и открытых гонщиков в пелотоне. Молодёжь просто не помнит высокомерие Рика ван Лоя, холодную отстранённость Анкетиля, молчаливость Голя или Пулидора. Симпсон был другим — он создавал образ, как это делал Чарли Чаплин. А Меркс — у него были все качества джентльмена, и они есть до сих пор; он вполне мог бы стать голливудским актёром, а не велогонщиком.

     

    Велоспорт — самый тяжёлый вид спорта, в этом нет никаких сомнений.

    Но при всём этом он остаётся Золушкой спорта, далеко превосходящей то, как её воспринимают.

  • Coolvic
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10)
    Coolvic-Фото

    А достижения и прогресс без "бабла" как осуществлять? 

  • SVS
    Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10)
    SVS-Фото
    Ну это реальность. Если в небогатой команде появляется кто-то, кто показывает результат и имеет перспективы - его перекупают. И ничего с этим не сделать.

    Получается, что путь небогатой команды - растить звёзд на продажу и работать с теми, кто занимает места в 10-20, для набора очков.

