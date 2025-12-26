Мауро Джанетти о том, как поражения сделали Тадея Погачара сильнее: "Вингегор заставил взяться за всё всерьёз"

Уроки от Вингегора, энергия Федерера и уважение к Тур де Франс - каким Погачара видит его команда

Тадей Погачар выиграл свой первый Тур де Франс в 21 год. За шесть участий во французском Гранд-туре ни разу не оказывался ниже второй ступени подиума – четыре победы и два вторых места. За 7 лет карьеры он одержал 108 побед, и ему пока не покорились лишь несколько из самых крупных гонок – два Монумента Париж-Рубэ и Милан – Сан-Ремо теперь его главные цели.

И все семь лет в команде UAE Team Emirates с Тадеем Погачаром работает генеральный менеджер команды Мауро Джанетти. После самого успешного в истории команды сезона, который гонщики UAE Team Emirates XRG закончили с 97 победами, Джанетти в интервью журналу RIDE Magazine и Wielerflits подробно рассказал о том, как за прошедшие семь лет раскрывался потенциал Тадея Погачара, какие ошибки послужили трамплином к новым победам.

Мауро Джанетти о начале карьеры Тадея Погачара

«Наш спортивный менеджер Мачин долго следил за Тадеем. После того как он в 2018 году впечатляюще выиграл Тур де л'Авенир без поддержки команды, я впервые лично встретил его на нашем сервис-курсе в Милане, где мы подписали с ним первый контракт. Сразу чувствовалось, что у этого парня есть харизма. Он был открыт для нового и невероятно жаждал как можно быстрее научиться как можно большему. Ему было всего 19 лет, но он точно знал, чего хотел.

В том же году мы также разговаривали с такими ребятами, как Брэндон Макналти, Миккель Бьерг, Жуан Алмейда и Марк Хирши, которые тоже родились в 1998 году. Тадей был намного взрослее, гораздо спокойнее. Он внимательно слушал и сразу видел всю картину, спрашивал, что ему нужно делать, чтобы стать лучше. Как подходить к делу. Да, я сразу понял, что это особенный парень. Ощущалась своего рода энергия. У него была уверенность, что он может стать чемпионом, но без высокомерия.

В то время на самом деле у него был небольшой лишний вес, наверняка килограмма на 4 больше, чем сейчас (в 2025 году). Но на длинных подъёмах он побеждал лучших горовосходителей своего возраста. Конечно, у нас были ожидания, но я в тот момент не мог и мечтать, что Тадей вырастет в такого гонщика, каким стал сейчас. Никто этого не ожидал. Тем не менее, я уже тогда был убеждён, что он может пойти дальше, чем все другие таланты.

В нём было что-то особенное. Я чувствовал какую-то энергию. Это напомнило мне мою первую встречу с Роджером Федерером на Олимпийских играх в Сиднее. Мы оба выступали за швейцарскую команду. Федереру было 18 лет, и он тогда был 34-м в мировом рейтинге. Когда я разговаривал с ним, чувствовал, что он особенный. Я уже тогда был убеждён, что он может стать номером 1 в мире. С Тадеем ощущение было таким.

В свой первый год у нас он начал с Тура Даун Андер, который закончил на 13-м месте. Это единственная профессиональная многодневка, где он не финишировал в первой десятке, потому что наш спортивный директор допустил тактическую ошибку.

Затем он выиграл Вольту Алгарве и Тур Калифорнии, а кульминацией, действительно, стала Вуэльта Испании. В той гонке у него случился не самый лучший день, но вы видели, как он снова набирал силу к концу соревнования».

Мауро Джанетти о первой победе Тадея Погачара на Тур де Франс-2020

«Он верил, что выиграть тот Тур возможно. Не было давления "должен", но мы видели возможность. Шанс. Так мы и сейчас подходим к каждой гонке. "Должен" приносит негатив и стресс, вера в возможности даёт позитивную энергию. Так же Тадей подошёл и к той разделке (ред. - на Ла-Планш-де-Бель-Фий на 20 этапе). Там было больше шансов выиграть, чем проиграть.

В тот день для всего мира стало ясно, что мы имеем дело с очень особенным велогонщиком. Он выиграл тот Тур, взял три этапа, в некоторые дни разумно экономил силы и до конца верил в свои шансы. Он уже тогда ехал с улыбкой на лице и чувствовал себя свободно.

Выиграть Тур в 21 год непросто, если ты не Тадей. Победа его не изменила. Не было такого, чтобы он вдруг почувствовал себя королём мира. Или купил новый Ferrari. Нет, его первой мыслью было доказать в следующем году, что он заслуженный победитель Тур де Франс. Он снова хотел выиграть. Он наслаждается своими успехами, но его фокус всегда сразу же переключается на следующую гонку».

Мауро Джанетти об отношении Тадея Погачара к победам и популярности

«Нет, Тадей не чувствует себя звездой. Ему не важно быть популярным. Ему всё равно. Его интерес — выигрывать большие гонки. После каждой победы он мысленно перечёркивает свои достижения. После гонки он не слишком много думает о победе или поражении, а переключается на завтрашний день, когда снова появятся новая гонка и новые шансы.

Я уже говорил об энергии, которую он излучает, какую я чувствовал и у Федерера. Таким людям не нужно изображать звезду, они ей и являются. Они — лидеры. Им не нужно внимание, им не нужны большие дома, машины или дорогие часы. Они просто делают своё дело».

Мауро Джанетти о поражениях Тадея Погачара и соперничестве с Йонасом Вингегором

«Знаете, второй Тур, который он выиграл в 2021 году, дался ему очень легко. Его не заставляли работать усерднее, улучшаться. Из-за тех побед Вингегора он был вынужден везде поднажать. Он стал гораздо серьёзнее ко всему относиться. Но это логично. Сейчас он пожинает плоды.

Конечно, победами наслаждаешься, но часто самые важные уроки извлекаешь из поражений. Йонас Вингего был впечатляюще силён (ред. - на горной разделке Тур де Франс в 2023 году). А мы увидели на следующий день на Коль-де-ла-Лоз, что у Тадея что-то не так. Что именно происходило, мы так и не смогли выяснить. Но это определённо сыграло роль и в той разделке.

Конечно, это открыло нам глаза. Мы увидели, что должны больше инвестировать в наш разделочный велосипед, потому что в тот момент он был недостаточно лёгким для горной работы. И мы улучшили посадку Тадея на разделочном велосипеде. Так же, как и его шлем, велоформу. Мы изучили всё под микроскопом, чтобы посмотреть, где можем выиграть несколько секунд, чтобы сократить разрыв с Visma Lease a Bike. Однако потеря заключалась не в этих деталях, а в том, что у Тадея было несколько не самых лучших дней. Это принесло разочарование, но не более того.

Я считаю этап с Коль-де-ла-Лоз лучшим днём в его карьере. Такой чемпион, как он, который приезжает к финишу полностью опустошённым, проиграв лидеру семь минут, потеряв всё… Девяносто процентов других гонщиков в тот день сошли бы и объявили себя больными. Они бы покинули Тур. Он мог сойти. Он мог плакать. Он мог показать, что больше ничего не получается. Но такое даже не приходило ему в голову.

Он уважал Тур, победителя Вингегора, своих товарищей по команде и себя. Он уже смотрел вперёд. Сойти — он ни секунды об этом не думал. Я в тот день увидел, что он не только лучший гонщик, но и личность. Он принял своё поражение на Туре и захотел ещё побороться за частичное восстановление чести. Мужественно продолжил, и не выбирал самый лёгкий путь. Три дня спустя он выиграл этап в Вогезах и закрепил своё второе место в общем зачёте».

Мауро Джанетти о любви Тадея Погачара к классикам и выборе гонок

«Тадей, вероятно, единственный гонщик, который может справиться со всеми классиками. Если когда-нибудь он захочет снова проехать Джиро д'Италия, то уже не сможет ставить столько классик в весенний календарь. Тогда придётся делать выбор. Мы должны следить за тем, чтобы у него было максимум около 60 гоночных дней в году. Особенно если учитывать его атакующую манеру езды, которая требует огромного количества энергии.

Если вы посмотрите на его весну перед подготовкой к Тур де Франс в этом году, у него было 14 гоночных дней. Это предельно взвешенно. Мы хотим выстраивать программу, благодаря которой он сможет сосредоточиться на крупных гонках. Тщательно просчитывается каждая гонка, которую он едет или пропускает».

Мауро Джанетти об отношении Тадея Погачара к соперничеству

«Он любит это соперничество. Во-первых, потому что он очень уважает своих соперников. Матьё — его друг, но они выясняют, кто из них лучший в классиках. Они уважают друг друга. То же самое с Вингегором и Рогличем на Туре. Там есть уважение, но ему также нужна эта борьба, чтобы выдать свой максимум. Для него такой подход делает велоспорт более захватывающим. Он хочет побеждать лучших, а не потому, что нет сопротивления. Поэтому, возможно, сейчас мы видим лучший велоспорт за всю историю».