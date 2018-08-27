Адам Йейтс подтвердил, что поедет Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2026 году

Freejazz

Адам Йейтс подтвердил, что пое ... (1) Интересное интервью. Я думаю, с уходом Аюсо UAE стали более сплоченными. Кроме того, интересно врутреннее понимание ролей в команде. Весна покажет - слова ли это или реальные тактические задумки.

Стриж

Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10) Этого и следовало ожидать. Рад за Онли ,, не плохой генеральщик будет у Инеоса.

motte

UAE Team Emirates планирует вк ... (7) Цитата: Freejazz Спасибо за интересную информацию. Я, пожалуй, соглашусь со всем. Спасибо, ребята! Свои размышления в ответе писал британец, а они то понимают в этом толк.

дрокер

UAE Team Emirates планирует вк ... (7) Михаил, спасибо за отличное интервью!



да, не получил награду, но спонсирует родной велоклуб и строит современную клинику в своем городе, на мой взгляд, это гораздо значимей

Freejazz

UAE Team Emirates планирует вк ... (7) Спасибо за интересную информацию. Я, пожалуй, соглашусь со всем.

vova-55

Тадей Погачар провел разведку ... (10) Что бы ты ни делал, недовольные всегда будут. Поэтому надо просто оставаться самим сабой. Оставаться человеком.

kabachok

INEOS Grenadiers открывает Ак ... (5) пловцы

motte

UAE Team Emirates планирует вк ... (7) Интересное размышление человека, близкого к тадею и, вообще, мировому велоспорту. --- Почему Тадей Погачар постоянно не выигрывает награду лучшего спортсмена мира, несмотря на то, что, по сути, он им является? Это, возможно, немного спорная тема или мнение, но многие задаются вопросом — почему всё происходит именно так. И вот как я это вижу. Главная причина, на мой взгляд, в том, что Тадей Погачар практически никак не выходит за рамки велосипедного мира. Он полностью доминирует в таких гонках, как Тур Фландрии и «Тур де Франс», и это просто невероятно. Но что видят люди, которые не следят за велоспортом? Для них он просто выигрывает гонки — и всё. Они не понимают, насколько выдающимся и исторически уникальным является то, что он делает в этом виде спорта. А что вообще знают о Погачаре люди, которые вовсе не смотрят велоспорт? По сути — ничего. Они даже не знают о его существовании. И вот в этом, на мой взгляд, и заключается причина, почему он не получает такие награды. Он не делает громких заявлений, не снимает вирусные видео, не ведёт YouTube-канал, не выкладывает в соцсетях контент, который был бы интересен людям вне велоспорта. Он не занимается инфлюенсерством и не высказывается на темы, которые попадают во все мировые СМИ, а не только в спортивные. Например, вчера команда UAE пожелала всем счастливого Рождества, в то время как некоторые европейские страны этого не сделали и ограничились формулировкой «с праздниками». Погачар мог бы что-то сказать на эту тему и тем самым попасть в общественно-политическую повестку, но он этого не сделал. И, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Во-первых, если бы он начал так поступать, это был бы уже не тот Погачар, которого мы знаем. А во-вторых, звание лучшего спортсмена года — это, конечно, приятно, но явно не настолько важно для него, чтобы менять себя и свою жизнь ради ещё большей известности. Мне кажется, что в идеальном для него мире он и так уже намного более знаменит, чем ему хотелось бы. И вторая причина — сам велоспорт как вид спорта тоже не может вырваться из своего «пузыря». У меня постоянно возникает ощущение, что люди просто не осознают, насколько это тяжёлый вид спорта: проезжать по 200 километров в день, делать это 21 день подряд — это нечто невероятное. Да, был сериал на Netflix, но этого всё равно недостаточно.







И, не менее интересный ответ одного из почитателей велоспорта: --- Велоспорт показывают только на платных телеканалах, в новостях его практически никогда не бывает — разве что если кто-то погиб или полиция нашла допинг. Даже спортивные новости его игнорируют. Люди не понимают велоспорт, и, что ещё хуже, его не понимают даже те, кто им управляет — и это ещё одна причина, почему его нет на телевидении. И при этом у каждого есть велосипед. Кроме того, велоспорт невероятно сложно снимать для ТВ: нужно как минимум три мотоцикла, вертолёт-ретранслятор, стационарные камеры — и всё это с операторами, которым нужно платить. Сравните с футболом: шесть фиксированных камер — и всё готово. «Match of the Day» — люди думают, что смотрят лучший матч тура, хотя он выбран за недели вперёд. Я не думаю, что дело в Погачаре. Он один из самых вежливых и открытых гонщиков в пелотоне. Молодёжь просто не помнит высокомерие Рика ван Лоя, холодную отстранённость Анкетиля, молчаливость Голя или Пулидора. Симпсон был другим — он создавал образ, как это делал Чарли Чаплин. А Меркс — у него были все качества джентльмена, и они есть до сих пор; он вполне мог бы стать голливудским актёром, а не велогонщиком. Велоспорт — самый тяжёлый вид спорта, в этом нет никаких сомнений. Но при всём этом он остаётся Золушкой спорта, далеко превосходящей то, как её воспринимают.

Coolvic

Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10) А достижения и прогресс без "бабла" как осуществлять?

SVS

Оскар Онли досрочно расторг ко ... (10) Ну это реальность. Если в небогатой команде появляется кто-то, кто показывает результат и имеет перспективы - его перекупают. И ничего с этим не сделать.



Получается, что путь небогатой команды - растить звёзд на продажу и работать с теми, кто занимает места в 10-20, для набора очков.