Адам Йейтс подтвердил, что поедет Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2026 году

Адам Йейтс о Джиро д’Италия-2026: «Для меня генеральная классификация – не главное, лидер - Жуан Алмейда»
Адам Йейтс (Adam Yates) в следующем году повторит программу этого сезона – в его календаре вновь участие в двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Тур де Франс. 33-летний британский гонщик разделит лидерство на Джиро с Жуаном Алмейдой, а на французском Гранд-туре будет помогать капитану UAE Team Emirates XRG Тадею Погачару бороться за пятый титул победителя. В этом году Адам Йейтс начал сезон с победы на Туре Омана, но затем высокие результаты показал лишь осенью, заняв 5-е место на Гран-при Монреаля, выиграв однодневные гонки Coppa Agostoni и Trofeo Tessile & Moda.
На пресс-конференции команды в Бенидорме Адам Йейтс признался, что 40-километрвая разделка в маршруте Джиро следующего года заставила его усомниться в возможности своего участия, но всё же итальянский Гранд-тур остаётся в его планах. Слова Адама Йейтса цитирует портал Domestique.
Адам Йейтс: «В прошлом году я сделал слишком много, немного увлёкся, перегорел и загнал себя в угол. Я неплохо начал сезон, но потом не показывал по-настоящему хороших результатов. Чувствовал усталость и истощение, и в таком состоянии прошел первую часть сезона. К концу сезона вернулся в форму, но поздно, важные гонки уже прошли. Однако это ценный урок, и, надеюсь, в следующем году стану немного умнее и буду больше рассчитывать, а не полагаться только на ноги. Посмотрим, как пойдёт.
Нам придётся решить, что мы будем делать между Оманом (Туром Омана) и Джиро, но мы найдем вариант, который мне подойдёт и выведет на пиковую форму. В оптимальной форме я неплохой велогонщик.
Обычно хорошо начинаю сезон, я дважды выигрывал Оман. А дальше дело за тем, чтобы правильно распределить нагрузку, не совершать ошибок, чтобы прийти к главным стартам в лучшей форме. Я редко участвовал в Джиро (прим. Ред. – дважды, в 2017 занял 9-е место, в 2025 – 12-е), может быть, пару раз, так что это не та гонка, для которой я часто готовился специально. Посмотрим. Посмотрим, получится ли у нас всё сделать правильно.
Безусловно, Жуан абсолютный лидер, но команда хочет полагаться на несколько вариантов на каждой гонке, и, думаю, я тому пример. На Джиро будет такая длинная разделка, так что маршрут для меня не идеален, но в то же время это даёт мне немного больше свободы, чтобы иногда уезжать в отрывы и создавать хаос. Мне просто нужно набрать лучшую возможную форму, а всё остальное получится само собой. Конечно, я попробую побороться за генеральную классификацию, но это не основная моя цель. Капитаном будет Жуан, а с такой разделкой он всегда хорошо выступает на подобных гонках. Безусловно, он лидер, а я, скорее, запасной вариант, но, думаю, это хорошо сработает».
Контракт Адама Йейтса с UAE Team Emirates XRG действует до конца 2028 года, к тому времени ему исполнится 36 лет:
«Понятно, что я становлюсь всё старше и старше, и седина на висках прибавляется, но чувствую себя молодым. Когда приезжаешь на сбор с этими молодыми ребятами, чувствуешь себя старым, но мне это нравится. А если всё нравится, то и настрой на высоте, и можешь выступать столько, сколько сможешь».
