Жуан Алмейда поедет Джиро д’Италия и Вуэльту Испании в 2026 году

Жуан Алмейда: «Я был бы счастлив с любой программой, но очень рад вернуться на Джиро д’Италия»
Жуан Алмейда (João Almeida) в следующем году сосредоточится на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. О главных гонках своего календаря 27-летний португальский гонщик UAE Team Emirates XRG рассказал на пресс-конференции команды в Бенидорме. Джиро была первым в карьере Гранд-туром Алмейды в 2020 году, и тогда он финишировал 4-м и удерживал две недели розовую майку лидера, и первым Гранд-туром в карьере, где Жуан Алмейда поднялся на подиум - в 2023 году занял 3-е место. А призёром Вуэльты Испании, которую завершил на второй ступени подиума, португалец стал в этом году, уступив лишь Йонасу Вингегору.
На Тур де Франс Жуан Алмейда стартовал дважды - в 2024 году он занял четвёртое место, помогая Тадею Погачару добиться третьей победы. В этом сезоне Алмейда был вынужден сойти с Тура после падения.
Photo credits: Ulysse Daessle/UAE Team Emirates XRG
Жуан Алмейда: «Мне нравятся все гонки. Мы пытаемся найти для всех подходящий календарь гонок, чтобы были довольны. Я был бы счастлив с любой программой, но очень рад вернуться на Джиро д’Италия. Маршрут не так сильно на это влияет, я достаточно универсален. Больше гор или разделок — для меня это не меняет ситуацию кардинально. Мне нравится возвращаться на Джиро. Я говорил об этом с руководством команды. Они дали мне эту возможность».
На замечание, что датский гонщик Visma Lease a Bike Йонас Вингегор может дебютировать на Джиро и стать его главным соперником в 2026 году, Алмейда ответил: «Это было бы здорово. Он один из лучших, и он придаёт гонке больше значимости. Если ты выигрываешь там, люди говорят, что уровень выше. Я соревновался с ним несколько раз, и если он поедет, гонка, конечно, будет интересной.
На вопрос, сможет ли он выиграть у Вингегора, Алмейда ответил: «Всех можно победить, верно? Ну, может быть, кроме Тадея Погачара... Конечно, Вуэльта была гонкой с другим сценарием, другим подходом. Но мы определённо никого не боимся».
Жуан Алмейда начнёт сезон 2026 года 4 февраля с Вуэльты Валенсии, затем стартует на Париж-Ницца (8-15 марта), Вуэльте Каталонии (23-29 марта), Джиро д’Италия (5-31 мая), примет участие в чемпионате Португалии, затем в планах Вуэльта Бургоса (5-9 августа) и Вуэльта Испании (22 августа – 11 сентября).
