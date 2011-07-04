Жуан Алмейда поедет Джиро д’Италия и Вуэльту Испании в 2026 году

Джамайка

Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10) наверное, имелись в виду только претенденты на генерал, ВВА не входит

Джамайка

Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10) Ловить Поги вдвоем, втроем и т.д..... бесполезно, уедет, много раз показывал хотя бы на ЧМ. но на усталости Погачар тоже отстает, правда не в генеральной классификации, например, на 21 этапе дергал за Йоргенсеном, а отъехал Ваут. на него уже запала не хватило. а вот поодиночке атаковать было бы неплохо. Но на Тур едет помошником юный мексиканец Иссак дель Торо. он споймает все атаки, еще и победу на этапе заберет.

motte

Тадей Погачар нацелен на Монум ... (1) Тадей Погачар на сегодняшней пресс-конференции: «Я надеюсь, что Иисак в будущем пойдёт по моему пути. Возможно, он даже будет лучше. Он начинает свой собственный путь, у него свой стиль езды, и я уже восхищаюсь им как гонщиком и как человеком. Надеюсь, он продолжит в том же духе, как в последние несколько лет, и будет получать от велоспорта столько же удовольствия, сколько получает сейчас». «Конечно, всегда есть пространство для улучшения, но я думаю, что мне уже не нужно сильно прибавлять. Если я сохраню нынешний уровень, я буду более чем доволен». «Если я когда-нибудь выиграю Милан–Сан-Ремо и Париж–Рубе, я подумаю, что, по сути, сделать больше уже почти невозможно. Но всегда остаётся что-то ещё. Есть много недельных гонок, которые я ещё не выигрывал, и Вуэльта тоже. Осталось так много целей — попробовать победить в разных сценариях. Годы летят очень быстро, и времени, чтобы выиграть всё, не так много. Календарь в велоспорте очень насыщенный». «Думаю, я бы выбрал Рубе вместо Тур де Франс, потому что Тур я уже выигрывал четыре раза. Разница между нулём и одной победой больше, чем между четырьмя и пятью. Но рекорд в пять побед на Туре для меня имеет значение». «Почему Романдия и Тур Швейцарии? Я уже говорил, что всегда хочу пробовать выигрывать новые гонки и искать новые вызовы». «Если бы всё зависело только от команды, я бы сосредоточился в основном на Туре. В Рубе всегда есть риск упасть и поставить под угрозу Тур. Но такой риск существует каждый день и на тренировках. Полностью избежать его невозможно».

«Думаю, возможно, что в какой-то год я попробую побороться за победу на всех трёх Гранд-турах. Но для этого нужно говорить с командой и гонщиками. Я не думаю, что это было бы справедливо. У нас много гонщиков, способных выигрывать Гранд-туры. Мне не нужно быть одержимым всем. Мне приятнее видеть, как Жоау, Иисак, Адам или другие тоже борются за генеральную классификацию и получают свои шансы».



Vuelta a España: Almeida, Poga?ar (?) Планы UAE Team Emirates на сезон 2026: Вольта а ла Комунитат Валенсиана — Алмейда

Вольта Алгарве — Алмейда

Тур ОАЭ — Дель Торо

Страде Бьянке — Погачар, Дель Торо

Париж–Ницца — Алмейда

Тиррено–Адриатико — Дель Торо

Милан–Сан-Ремо — Погачар, Дель Торо

Вольта Каталонии — Алмейда

Тур Фландрии — Погачар

Тур Страны Басков (Итсулия) — Дель Торо

Париж–Рубе — Погачар

Льеж–Бастонь–Льеж — Погачар

Тур Романдии — Погачар

Джиро д’Италия — Алмейда

Тур Овернь — Рона — Альпы — Дель Торо

Тур Швейцарии — Погачар

Национальные чемпионаты — Алмейда

Тур де Франс — Погачар, Дель Торо

Вуэльта Бургоса — Алмейда

Вуэльта Испании — Алмейда, Погачар

Джамайка

Мэттью Бреннан продолжит высту ... (3) что в Инессе не так? Почему не охотятся за молодыми британскими талантами? Хотя в 29 г. ему будет толлко 24-25, как раз созреет для грантуров, тогда его и перекупят. Если все пойдёт по правильному пути

MVDP

Велокросс. Exact Cross Kortrij ... (1) Рядовой Райан то с Елисеем закусится, то с Михаилом.

RVL

Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10) Это ж опять отвечать за слова придется Седло уже съезжало....

motte

Жуан Алмейда поедет Джиро д’Ит ... (1) Дель Торо поедет «Тур де Франс» уже в следующем году. Это будет его единственный Гранд-тур в сезоне — он не будет участвовать ни в «Джиро д’Италия», ни в «Вуэльте». «Не вся моя программа будет подчинена работе на Погачара. В некоторых гонках у меня будет свобода. Но быть с ним на Туре — это мечта, то, чего я всегда хотел, и теперь она вот-вот осуществится. Я хочу попробовать выйти на новый уровень и посмотреть, как справлюсь». «Там я собираюсь учиться у Тадея и лучше узнать саму гонку — возможно, чтобы понять, как однажды поехать Тур уже для себя. Без спешки и без давления». «Свою гоночную программу я начну с UAE Tour, где буду основным лидером команды UAE Team Emirates. Затем поеду Strade Bianche, Milano–Sanremo и Itzulia Basque Country. После этого — Tour du Auvergne Rhône-Alpes и Тур де Франс».

StVano

Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10) тандем Вингегора и Роглича. Вместе они заставили Погачара перегореть Как будто Ван Арта и не было там...

Olstep

Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10) Выиграть тур же Франс... Смешно)

shoooster

Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10) Тур это наверняка требование спонсоров Ремки. Но думаю ничего страшного для команды нет, Ремко быстро сдуется в горах, и Липовец сможет спокойно побороться за 3 место в генерале