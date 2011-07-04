VeloNEWS
Жуан Алмейда поедет Джиро д’Италия и Вуэльту Испании в 2026 году

Жуан Алмейда: «Я был бы счастлив с любой программой, но очень рад вернуться на Джиро д’Италия»

 

 

Жуан Алмейда (João Almeida) в следующем году сосредоточится на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. О главных гонках своего календаря 27-летний португальский гонщик UAE Team Emirates XRG рассказал на пресс-конференции команды в Бенидорме. Джиро была первым в карьере Гранд-туром Алмейды в 2020 году, и тогда он финишировал 4-м и удерживал две недели розовую майку лидера, и первым Гранд-туром в карьере, где Жуан Алмейда поднялся на подиум  - в 2023 году занял 3-е место. А призёром Вуэльты Испании, которую завершил на второй ступени подиума, португалец стал в этом году, уступив лишь Йонасу Вингегору.

 

На Тур де Франс Жуан Алмейда стартовал дважды -  в 2024 году он занял четвёртое место, помогая Тадею Погачару добиться третьей победы. В этом сезоне Алмейда был вынужден сойти с Тура после падения.

 

Жуан Алмейда поедет Джиро д’Италия и Вуэльту Испании в 2026 году

Photo credits: Ulysse Daessle/UAE Team Emirates XRG

 

 

Жуан Алмейда: «Мне нравятся все гонки.  Мы пытаемся найти для всех подходящий календарь гонок, чтобы были довольны. Я был бы счастлив с любой программой, но очень рад вернуться на Джиро д’Италия. Маршрут не так сильно на это влияет, я достаточно универсален. Больше гор или разделок — для меня это не меняет ситуацию кардинально. Мне нравится возвращаться на Джиро. Я говорил об этом с руководством команды. Они дали мне эту возможность».

 

На замечание, что датский гонщик Visma Lease a Bike Йонас Вингегор  может дебютировать на Джиро и стать его главным соперником в 2026 году, Алмейда ответил: «Это было бы здорово.  Он один из лучших, и он придаёт гонке больше значимости. Если ты выигрываешь там, люди говорят, что уровень выше. Я соревновался с ним несколько раз, и если он поедет, гонка, конечно, будет интересной.

 

На вопрос, сможет ли он выиграть у Вингегора, Алмейда ответил: «Всех можно победить, верно? Ну, может быть, кроме Тадея Погачара... Конечно, Вуэльта  была гонкой с другим сценарием, другим подходом. Но мы определённо никого не боимся».

 

Жуан Алмейда начнёт сезон 2026 года 4 февраля с Вуэльты Валенсии, затем стартует на Париж-Ницца (8-15 марта), Вуэльте Каталонии (23-29 марта), Джиро д’Италия (5-31 мая), примет участие в чемпионате Португалии, затем в планах Вуэльта Бургоса (5-9 августа) и Вуэльта Испании (22 августа – 11 сентября).

  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 4.07.2011

    Дель Торо поедет «Тур де Франс» уже в следующем году. Это будет его единственный Гранд-тур в сезоне — он не будет участвовать ни в «Джиро д’Италия», ни в «Вуэльте».

    «Не вся моя программа будет подчинена работе на Погачара. В некоторых гонках у меня будет свобода. Но быть с ним на Туре — это мечта, то, чего я всегда хотел, и теперь она вот-вот осуществится. Я хочу попробовать выйти на новый уровень и посмотреть, как справлюсь».

    «Там я собираюсь учиться у Тадея и лучше узнать саму гонку — возможно, чтобы понять, как однажды поехать Тур уже для себя. Без спешки и без давления».

    «Свою гоночную программу я начну с UAE Tour, где буду основным лидером команды UAE Team Emirates. Затем поеду Strade Bianche, Milano–Sanremo и Itzulia Basque Country. После этого — Tour du Auvergne Rhône-Alpes и Тур де Франс».

Комментарии

  • Джамайка
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    Джамайка-Фото
    наверное, имелись в виду только претенденты на генерал, ВВА не входит
  • Джамайка
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    Джамайка-Фото

    Ловить Поги вдвоем, втроем и т.д..... бесполезно, уедет, много раз показывал хотя бы на ЧМ. 

    но на усталости Погачар тоже отстает, правда не в генеральной классификации, например, на 21 этапе дергал за Йоргенсеном, а отъехал Ваут. на него уже запала не хватило.

    а вот поодиночке атаковать было бы неплохо. Но на Тур едет помошником юный мексиканец Иссак дель Торо. он споймает все атаки, еще и победу на этапе заберет. 

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (1)
    motte-Фото

    Тадей Погачар на сегодняшней пресс-конференции:

     «Я надеюсь, что Иисак в будущем пойдёт по моему пути. Возможно, он даже будет лучше. Он начинает свой собственный путь, у него свой стиль езды, и я уже восхищаюсь им как гонщиком и как человеком. Надеюсь, он продолжит в том же духе, как в последние несколько лет, и будет получать от велоспорта столько же удовольствия, сколько получает сейчас».

     «Конечно, всегда есть пространство для улучшения, но я думаю, что мне уже не нужно сильно прибавлять. Если я сохраню нынешний уровень, я буду более чем доволен».

     «Если я когда-нибудь выиграю Милан–Сан-Ремо и Париж–Рубе, я подумаю, что, по сути, сделать больше уже почти невозможно. Но всегда остаётся что-то ещё. Есть много недельных гонок, которые я ещё не выигрывал, и Вуэльта тоже. Осталось так много целей — попробовать победить в разных сценариях. Годы летят очень быстро, и времени, чтобы выиграть всё, не так много. Календарь в велоспорте очень насыщенный».

     «Думаю, я бы выбрал Рубе вместо Тур де Франс, потому что Тур я уже выигрывал четыре раза. Разница между нулём и одной победой больше, чем между четырьмя и пятью. Но рекорд в пять побед на Туре для меня имеет значение».

     «Почему Романдия и Тур Швейцарии? Я уже говорил, что всегда хочу пробовать выигрывать новые гонки и искать новые вызовы».

     «Если бы всё зависело только от команды, я бы сосредоточился в основном на Туре. В Рубе всегда есть риск упасть и поставить под угрозу Тур. Но такой риск существует каждый день и на тренировках. Полностью избежать его невозможно».

     


    «Думаю, возможно, что в какой-то год я попробую побороться за победу на всех трёх Гранд-турах. Но для этого нужно говорить с командой и гонщиками. Я не думаю, что это было бы справедливо. У нас много гонщиков, способных выигрывать Гранд-туры. Мне не нужно быть одержимым всем. Мне приятнее видеть, как Жоау, Иисак, Адам или другие тоже борются за генеральную классификацию и получают свои шансы».



    UAE Team Emirates’ plans for 2026:

    Volta a la Comunitat Valenciana: Almeida
    Volta ao Algarve: Almeida
    UAE Tour: Del Toro
    Strade Bianche: Poga?ar, Del Toro
    Paris-Nice: Almeida
    Tirreno-Adriatico: Del Toro
    Milano-Sanremo: Poga?ar, Del Toro
    Volta a Catalunya: Almeida
    Tour of Flanders: Poga?ar
    Itzulia Basque Country: Del Toro
    Paris Roubaix: Poga?ar
    Liège-Bastogne-Liège: Poga?ar
    Tour de Romandie: Poga?ar
    Giro d’Italia: Almeida
    Tour Auvergne - Rhône-Alpes: Del Toro
    Tour de Suisse: Poga?ar
    National Championships: Almeida
    Tour de France: Poga?ar, Del Toro
    Vuelta a Burgos: Almeida
    Vuelta a España: Almeida, Poga?ar (?)

     

    Планы UAE Team Emirates на сезон 2026:

    Вольта а ла Комунитат Валенсиана — Алмейда
    Вольта Алгарве — Алмейда
    Тур ОАЭ — Дель Торо
    Страде Бьянке — Погачар, Дель Торо
    Париж–Ницца — Алмейда
    Тиррено–Адриатико — Дель Торо
    Милан–Сан-Ремо — Погачар, Дель Торо
    Вольта Каталонии — Алмейда
    Тур Фландрии — Погачар
    Тур Страны Басков (Итсулия) — Дель Торо
    Париж–Рубе — Погачар
    Льеж–Бастонь–Льеж — Погачар
    Тур Романдии — Погачар
    Джиро д’Италия — Алмейда
    Тур Овернь — Рона — Альпы — Дель Торо
    Тур Швейцарии — Погачар
    Национальные чемпионаты — Алмейда
    Тур де Франс — Погачар, Дель Торо
    Вуэльта Бургоса — Алмейда
    Вуэльта Испании — Алмейда, Погачар 

     

  • Джамайка
    Мэттью Бреннан продолжит высту ... (3)
    Джамайка-Фото
    что в Инессе не так? Почему не охотятся за молодыми британскими талантами? Хотя в 29 г. ему будет толлко 24-25, как раз созреет для грантуров, тогда его и перекупят. Если все пойдёт по правильному пути
  • MVDP
    Велокросс. Exact Cross Kortrij ... (1)
    MVDP-Фото

    Рядовой Райан то с Елисеем закусится, то с Михаилом.

  • RVL
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    RVL-Фото

    Это ж опять отвечать за слова придется biggrin

    Седло уже съезжало....

  • motte
    Жуан Алмейда поедет Джиро д’Ит ... (1)
    motte-Фото

    Дель Торо поедет «Тур де Франс» уже в следующем году. Это будет его единственный Гранд-тур в сезоне — он не будет участвовать ни в «Джиро д’Италия», ни в «Вуэльте».

    «Не вся моя программа будет подчинена работе на Погачара. В некоторых гонках у меня будет свобода. Но быть с ним на Туре — это мечта, то, чего я всегда хотел, и теперь она вот-вот осуществится. Я хочу попробовать выйти на новый уровень и посмотреть, как справлюсь».

    «Там я собираюсь учиться у Тадея и лучше узнать саму гонку — возможно, чтобы понять, как однажды поехать Тур уже для себя. Без спешки и без давления».

    «Свою гоночную программу я начну с UAE Tour, где буду основным лидером команды UAE Team Emirates. Затем поеду Strade Bianche, Milano–Sanremo и Itzulia Basque Country. После этого — Tour du Auvergne Rhône-Alpes и Тур де Франс».

  • StVano
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    StVano-Фото

    тандем Вингегора и Роглича. Вместе они заставили Погачара перегореть

    Как будто Ван Арта и не было там... 

  • Olstep
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    Olstep-Фото
    Выиграть тур же Франс... Смешно)
  • shoooster
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    shoooster-Фото
    Тур это наверняка требование спонсоров Ремки. Но думаю ничего страшного для команды нет, Ремко быстро сдуется в горах, и Липовец сможет спокойно побороться за 3 место в генерале

