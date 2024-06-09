Второй двойной успех команды UAE Team Emirates на Туре Швейцарии-2024 

Дубль Адама Йейтса на Туре Швейцарии-2024

Photo (c) UAE Team Emirates/SprintCyclingAgency

Второй этап подряд велогонщики команды UAE Team Emirates Адам Йейтс и Жуан Алмейда занимают первое и второе места на Туре Швейцарии-2024, и второй раз 31-летний британский велогонщик Адам Йейтс празднует победу. На 7-м этапе Тура Швейцарии-2024 отрыву дня вновь не удалось преуспеть. Дольше всех, до финальных 4 км, из отрыва дня удержался 22-летний норвежский велогонщик Visma Lease a Bike Йоханнес Стауне-Миттет (Johannes Staune-Mittet).

Не удалось обмануть соперников и атаковавшему за 4 км 26-летнему австрийскому гонщику команды Decathlon AG2R La Mondiale Феликсу Галлю (Felix Gall). Закрыть просвет попытался Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), с которым поехали Адам Йейтс и Жуан Алмейда, а также Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech).

Но ускорение Жуана Алмейды, к которому быстро переложился Адам Йейтс, поставило точку в попытках соперничества с UAE Team Emirates. Два лидера общего зачёта уехали от преследователей. У финиша им хватило времени начать праздновать победу и обсудить, кто первым пересечёт финишную черту. Адам Йейтс стал победителем этапа, Жуан Алмейда финишировал вторым. 22-летний американский велогонщик Мэттью Риччителло, финишировавший через 14 секунд, замкнул тройку призёров 7 этапа Тура Швейцарии-2024.

Перед решающей горной разделкой 8 этапа Тура Швейцарии-2024 Адам Йейтс лидирует с преимуществом в 31 секунду над своим товарищем по команде Жуаном Алмейдой, и выигрывает 1:51 у Эгана Берналя (INEOS Grenadiers).

Адам Йейтс: «Вы видите, какой он отличный парень. Когда мы уехали в финале, обсудили, что должны сделать. Я спросил его, могу ли я взять победу на этапе, он сразу ответил «да». Это показывает его характер. Он прекрасный человек. В той великолепной форме, в которой он находится, он мог бы легко выиграть сам. Это делает честь ему не только как велогонщику, но и как человеку. Снимаю перед ним шляпу.

Считаю, что лично я проиграю ему в разделке почти минуту, так что, завтра увидите его на месте победителя. Думаю, за последние дни он показал, насколько силён, когда включает свою сумасшедшую скорость. Когда завтра он поедет индивидуальную гонку, думаю, сможет взлететь в этот подъём. Так что, посмотрим завтра. Надеюсь, мы снова сможем отпраздновать победу».

Напомним, что финальные 10 км разделки 8 этапа - это тот же самый подъём к Вильяр-сюр-Олон (Villars-sur-Ollon), который гонщики проходили дважды на 7-м этапе.