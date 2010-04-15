UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
- Дата:
- Сегодня, 16:31
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
48:08
|
2
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
0:36
|
3
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
1:03
|
4
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
1:07
|
5
|
Pieterse Puck
|
Alpecin - Deceuninck
|
1:11
|
6
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
2:13
|
7
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:16
|
8
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:25
|
9
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
2:26
|
10
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
2:37
|
11
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
2:40
|
12
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
2:54
|
13
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
3:14
|
14
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
3:48
|
15
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:07
|
16
|
Clauzel Hélène
|
4:13
|
17
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
4:16
|
18
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
4:43
|
19
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
4:49
|
20
|
Gunsalus Lizzy
|
CCB p/b Levine Law Group
|
5:03
|
21
|
Gallezot Electa
|
Sebmotobikes CX Team
|
5:07
|
22
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
5:09
|
23
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
5:15
|
24
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
5:43
|
25
|
Desprez Lison
|
ACT Cycling
|
5:55
|
26
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
5:56
|
27
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
6:00
|
28
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
6:01
|
29
|
Sarkisov Alyssa
|
CXD Trek Bikes
|
,,
|
30
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
6:07
|
31
|
Borello Carlotta
|
6:59
|
32
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
7:02
|
33
|
Mcgill Sidney
|
7:03
|
34
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
,,
|
35
|
Estermann Rebekka
|
7:17
|
36
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
7:33
|
37
|
González Lucía
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
7:42
|
38
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
8:09
|
39
|
Douděrová Kateřina
|
Team Dukla Praha
|
8:13
|
40
|
Crees Xan
|
8:33
|
41
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
8:53
|
42
|
Heigl Nadja
|
KTM Spada powered by Brenta Brakes
|
9:05
|
43
|
Seynave Ilken
|
Deschacht - Hens CX Team
|
9:11
|
44
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
|
9:31
|
45
|
Van de Steene Kim
|
9:54
|
46
|
Glaus Jana
|
-
|
47
|
De Bruyckere Xenna
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
-
|
48
|
Zoerner Lauren
|
Competitive Edge Racing
|
-
|
49
|
Baele Lotte
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
-
|
50
|
Paul Stefanie
|
Wheel Divas
|
-
|
51
|
González Alicia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
-
|
52
|
Nielsen Mille Foldager
|
WILLING ABLE Racing
|
-
|
53
|
Lopez Ana
|
-
|
54
|
Stern Léa
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
-
|
55
|
Sonnemann Lyllie
|
CXD Trek Bikes
|
-
|
56
|
Windelband Tomke
|
-
|
57
|
De Raedemaeker Alexe
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
-
|
58
|
Shields Emily
|
-
|
59
|
Józkowicz Maja
|
-
|
60
|
Hinz Katharina Julia
|
-
|
61
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
-
|
62
|
Michels Friederike
|
Radsport Nagel CX Team
|
-
|
63
|
Secchi Giorgia
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
-
|
64
|
Verkerk Katja
|
Cynisca Cycling
|
-
|
65
|
Jimenez Carla
|
-
|
DNF
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
DNF
|
Casasola Sara
|
Crelan - Corendon
|
DNF
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
DNS
|
Knoll Nico
|
DNS
|
Carrier Rafaelle
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
DNS
|
Garnier Noémie
|
Team Guevel Roadborn
