UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

 

UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

 

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

48:08

2

 van Anrooij Shirin

Baloise Glowi Lions

  

0:36

3

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Deceuninck

  

1:03

4

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

1:07

5

 Pieterse Puck

Alpecin - Deceuninck

  

1:11

6

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

2:13

7

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

2:16

8

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

2:25

9

 Zemanová Kristýna

VIF Cycling Team

  

2:26

10

 Fouquenet Amandine

Arkéa - B&B Hotels Women

2:37

11

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

2:40

12

 Bramati Lucia

FAS Airport Services - Guerciotti

2:54

13

 Gery Célia

AS Bike Racing / France Literie

3:14

14

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

3:48

15

 Verdonschot Laura

De Ceuster - Bouwpunt

4:07

16

 Clauzel Hélène

    

4:13

17

 Moors Fleur

Baloise Glowi Lions

  

4:16

18

 Molengraaf Lauren

Charles Liégeois Roastery CX

4:43

19

 Muller Amandine

AS Bike Racing / France Literie

4:49

20

 Gunsalus Lizzy

CCB p/b Levine Law Group

5:03

21

 Gallezot Electa

Sebmotobikes CX Team

5:07

22

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

5:09

23

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

5:15

24

 Kalis Bloeme

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

5:43

25

 Desprez Lison

ACT Cycling

  

5:55

26

 Clauzel Perrine

Sebmotobikes CX Team

5:56

27

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

6:00

28

 Worst Annemarie

Seven Racing

  

6:01

29

 Sarkisov Alyssa

CXD Trek Bikes

  

,,

30

 Rodríguez Sofia

Nesta - MMR Cycling Team

6:07

31

 Borello Carlotta

    

6:59

32

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

7:02

33

 Mcgill Sidney

    

7:03

34

 Cusack Lidia

CXD Trek Bikes

  

,,

35

 Estermann Rebekka

    

7:17

36

 Crabbé Kiona

Athletes for Hope

  

7:33

37

 González Lucía

Nesta - MMR Cycling Team

7:42

38

 Aseltine Mia

Competitive Edge Racing

8:09

39

 Douděrová Kateřina

Team Dukla Praha

  

8:13

40

 Crees Xan

    

8:33

41

 Cueto Sara

Unicaja - Gijón

  

8:53

42

 Heigl Nadja

KTM Spada powered by Brenta Brakes

9:05

43

 Seynave Ilken

Deschacht - Hens CX Team

9:11

44

 Panušová Anna

Brilon Racing Team MB

9:31

45

 Van de Steene Kim

    

9:54

46

 Glaus Jana

    

-

47

 De Bruyckere Xenna

De Ceuster Bouwpunt Cycling Team

-

48

 Zoerner Lauren

Competitive Edge Racing

-

49

 Baele Lotte

De Ceuster - Bouwpunt

-

50

 Paul Stefanie

Wheel Divas

  

-

51

 González Alicia

Nesta - MMR Cycling Team

-

52

 Nielsen Mille Foldager

WILLING ABLE Racing

-

53

 Lopez Ana

    

-

54

 Stern Léa

KDM - Pack Cycling Team vzw

-

55

 Sonnemann Lyllie

CXD Trek Bikes

  

-

56

 Windelband Tomke

    

-

57

 De Raedemaeker Alexe

KDM - Pack Cycling Team vzw

-

58

 Shields Emily

    

-

59

 Józkowicz Maja

    

-

60

 Hinz Katharina Julia

    

-

61

 Carrio Luna

Unicaja - Gijón

  

-

62

 Michels Friederike

Radsport Nagel CX Team

-

63

 Secchi Giorgia

A.S.D. Women Cycling Project

-

64

 Verkerk Katja

Cynisca Cycling

  

-

65

 Jimenez Carla

    

-

DNF

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

  

DNF

 Casasola Sara

Crelan - Corendon

    

DNF

 Wenzel Liv

Sebmotobikes CX Team

  

DNS

 Knoll Nico

      

DNS

 Carrier Rafaelle

Arkéa - B&B Hotels Women

  

DNS

 Garnier Noémie

Team Guevel Roadborn

  

 

 

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 15.04.2010

    Люсинда в этом году наверно собралась забрать все этапы. Альварадо тоже молодец, хороший финиш показала.

  2. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 8.09.2010

    Я вот почему-то за Альварадо болею... И очень доволен ее местом, т.к. Люсинду ВАНДЕРБРАНД пока не обогнать....

  3. MVDP

    Сегодня, 20:46 | Регистрация: 3.10.2020

    Цитата: Pugachev
    Люсинду ВАНДЕРБРАНД пока не обогнать....

    А пару лет назад казалось, что тройка Питерсе - ван Эмпель - ван Анрой никому не даст шансов.

