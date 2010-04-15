UCI World Cup Antwerpen-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
53:48
|
2
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
0:02
|
3
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:16
|
4
|
Pieterse Puck
|
Fenix-Deceuninck
|
0:23
|
5
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
0:24
|
6
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
,,
|
7
|
Casasola Sara
|
Crelan - Corendon
|
0:30
|
8
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
1:01
|
9
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
1:13
|
10
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:25
|
11
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
1:30
|
12
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
1:37
|
13
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
1:45
|
14
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
1:47
|
15
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:04
|
16
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:10
|
17
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
2:35
|
18
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
2:48
|
19
|
Clauzel Hélène
|
2:55
|
20
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
3:09
|
21
|
Neff Jolanda
|
Cannondale Factory Racing
|
3:19
|
22
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
3:25
|
23
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
3:34
|
24
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
3:35
|
25
|
Carrier Rafaelle
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
,,
|
26
|
Borello Carlotta
|
3:38
|
27
|
Estermann Rebekka
|
3:44
|
28
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:46
|
29
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
3:52
|
30
|
Mcgill Sidney
|
4:00
|
31
|
Gunsalus Lizzy
|
CCB p/b Levine Law Group
|
4:10
|
32
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:18
|
33
|
Sarkisov Alyssa
|
CXD Trek Bikes
|
4:23
|
34
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
4:28
|
35
|
González Lucía
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
4:30
|
36
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
4:36
|
37
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:41
|
38
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
4:47
|
39
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
4:48
|
40
|
Rochette Maghalie
|
4:51
|
41
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
5:05
|
42
|
Laurijssen Sanne
|
Crelan - Corendon
|
5:09
|
43
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
5:35
|
44
|
Gallezot Electa
|
Sebmotobikes CX Team
|
5:53
|
45
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
6:02
|
46
|
Crees Xan
|
6:26
|
47
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
6:45
|
48
|
Heigl Nadja
|
KTM Spada powered by Brenta Brakes
|
7:21
|
49
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
7:24
|
50
|
Barthels Maïté
|
Cycling Team Atertdaul
|
7:25
|
51
|
Zoerner Lauren
|
Competitive Edge Racing
|
7:30
|
52
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
7:46
|
53
|
Barthels Layla
|
Cycling Team Atertdaul
|
7:58
|
54
|
Baele Lotte
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
8:12
|
55
|
González Alicia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
8:20
|
56
|
Lopez Ana
|
8:31
|
57
|
Seynave Ilken
|
Deschacht - Hens CX Team
|
8:35
|
58
|
Stern Léa
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
8:40
|
59
|
Sonnemann Lyllie
|
CXD Trek Bikes
|
8:44
|
60
|
Coppens Nette
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
8:54
|
61
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
|
,,
|
62
|
Berton Nina
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
9:06
|
63
|
Glaus Jana
|
9:15
|
64
|
Nielsen Mille Foldager
|
WILLING ABLE Racing
|
,,
|
65
|
Bruchner Regina
|
9:30
|
66
|
Knoll Nico
|
+1 lap
|
67
|
Verkerk Katja
|
Cynisca Cycling
|
+1 lap
|
68
|
Perron Dorothee
|
+1 lap
|
69
|
Santin Gaia
|
+2 laps
|
70
|
Tambosco Ilaria
|
Breganze Millenium
|
+2 laps
|
71
|
Hinz Katharina Julia
|
+2 laps
|
72
|
Józkowicz Maja
|
+2 laps
|
73
|
Steffenhagen Diana
|
PZ Giessen Racing Team
|
+2 laps
|
74
|
Sedlackova Veronika
|
Brilon Racing Team MB
|
+2 laps
|
75
|
Bond Jorja
|
CXD Trek Bikes
|
+2 laps
|
76
|
Secchi Giorgia
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
+2 laps
|
77
|
Casasola Nadia
|
Bandiziol Cycling Team
|
+2 laps
|
78
|
Michels Friederike
|
Radsport Nagel CX Team
|
+3 laps
|
79
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
+3 laps
|
80
|
Pfeil Julia-Katharina
|
+3 laps
|
DNS
|
Valade Alexandra
|
UVCA Troyes
