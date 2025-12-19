VeloNEWS
UCI планирует перенести дату начала действия контрактов велогонщиков на 1 ноября

UCI хочет изменить правило, которое позволит переходящим в другие команды гонщикам носить новую форму до 1 января

 

 

В профессиональном шоссейном велоспорте действует правило Международного союза велосипедистов (UCI) (пункт 2.15.139), согласно которому велогонщики не могут надевать велоформу других команд или рекламировать любых других спонсоров до 31 декабря, даты окончания действия их текущих контрактов. Поэтому на презентациях составов и во время первых тренировочных сборов новобранцы остаются либо в нейтральной одежде, либо в форме своих прежних команд.  

 

UCI планирует перенести дату начала действия контрактов велогонщиков на 1 ноября

 

Но UCI задумался о том, чтобы изменить это правило и сделать так, что контракты велогонщиков будут заканчиваться одновременно с завершением сезона – 31 октября, а значит, с 1 ноября гонщик сможет появляться публично в форме своей новой команды.

 

О том, что этот вопрос обсуждался на недавнем заседании Совета профессионального велоспорта UCI,  бельгийскому журналу Knack рассказал директор UCI по спорту Петер Ван ден Абиле (Peter Van Den Abeele):

 

«Мы работаем над этим вместе с AIGCP [Ассоциацией профессиональных велокоманд] и профсоюзом гонщиков CPA. Изменение правил определенно произойдет, контракты будут начинаться 1 ноября. Год начала еще предстоит определить по согласованию со всеми заинтересованными сторонами».

 

Едва ли эта инициатива встретит сопротивление велокоманд. 

 

Ричард Плюгге, бывший генеральный директор AIGCP и нынешний генеральный директор Visma-Lease A Bike подтвердил журналу Knack: «Команды выступают за изменение срока действия контрактов с датой начала 1 ноября».

