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Изменения в правилах UCI относительно гонок на время в шоссейном велоспорте

Индивидуальные гонки на время – изменения в правилах Международного союза велосипедистов

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об изменении нескольких статей регламента: в части 1 («Общая организация велоспорта как вида спорта») и части 2 («Шоссейные гонки»). Основные изменения, вступившие в силу с 1 января 2023 года, касаются шоссейных индивидуальных гонок на время.

 

Изменения в правилах UCI относительно гонок на время в шоссейном велоспорте

 

  Изменено правило минимального расстояния между гонщиком и следующими за ним транспортными средствами во время индивидуальных гонок на время (статья 2.4.023). Следующие транспортные средства теперь должны оставаться на расстоянии не менее 25 метров от гонщика (ранее 10 метров).

 

 Это новое правило направлено на то, чтобы на результаты гонок на время не влияла близость гонщика к следующему за ним транспортному средству, и, таким образом, гарантировать спортивную честность соревнований и повысить безопасность спортсмена.

 

  В то время как важность аэродинамических преимуществ хорошо известна в велоспорте, исследование, проведенное  Эйндховенским технологическим университетом (Eindhoven University of Technology) в Нидерландах, показало, что транспортное средство, едущее почти вплотную к велогонщику, может изменить воздушный поток вокруг него и потенциально увеличить преимущество спортсмена.

 

Изменения в правилах UCI относительно гонок на время в шоссейном велоспорте

 

  Исследование показало, что наличие автомобиля в 10 м позади гонщика даёт спортсмену преимущество в 0,05 секунды на километр при скорости 46,8 км/ч (скорость, соответствующая достигнутой в гонках на время). Это эквивалентно одной секунде в гонке на время на 20 км. Однако при увеличении дистанции до 15 м преимущество становится незначительным.

 

  После консультаций с заинтересованными сторонами было решено увеличить минимальное расстояние между водителем и следующим за ним транспортным средством до 25 м. Это расстояние, превышающее заявленные 15 м, гарантирует, что присутствие транспортных средств не повлияет на работоспособность велогонщика. Кроме того, расстояние в 25 м повысит безопасность водителя, так как даёт ему больше времени на реакцию в случае неожиданной аварии или инцидента.

 

  UCI признает, что некоторым транспортным средствам сопровождения гонок (комиссарам, регуляторам, телевизионным мотоциклам, фотографам и т. д.) разрешено находиться в непосредственной близости при выполнении своих обязанностей. Однако их транспорт должен оставаться в стороне от прямого потока (т. е. сбоку) от велогонщика, чтобы уменьшить любые потенциальные аэродинамические выгоды.

 

  Правила UCI обновили в том, что касается оборудования велосипеда для гонок на время и, в частности, удлинителей руля. В новой версии правил лучше учтён разный рост гонщиков и обеспечена большая гибкость для регулировки их положения.

 

Для велогонщиков ростовой категории 1 (менее 180 см) максимальное горизонтальное расстояние между центром оси каретки и концом удлинителей руля может составлять 80 см. Кроме того, разница в высоте между опорой для предплечья и высшей точкой разгибания должна быть менее 10 см.

 

Для велогонщиков ростовой категории 2 (180–189,9 см) и ростовой категории 3 (190 см и более) максимальные размеры составляют 83/12 см и 85/14 см соответственно. Для справки см. приведенные ниже иллюстрации.

 

Чтобы учесть вышеуказанные изменения, максимальный угол наклона опоры для предплечья удлинителей руля увеличен с 15 до 30°.

 

Изменения в правилах UCI относительно гонок на время в шоссейном велоспорте 

   Цель новых правил — обеспечить гонщикам большую устойчивость и безопасность при сохранении аэродинамического положения.

 

  Для повышения безопасности велогонщиков Международный союз велосипедистов  также ужесточил правила относительно опасного вождения для лиц в составе гоночной колонны (статьи 2.2.040 и 2.12.007-6.3). С 1 января 2023 года лица, находящиеся в/на транспортном средстве и виновные в нарушении правил дорожного движения, могут быть отстранены от работы максимум на семь дней, а также оштрафованы.

 

  Например, фотографа могут наказать за то, что он заставил мотоциклиста обогнать пелотон, когда условия гонки этого не позволяют, и/или поставил третье лицо в опасное положение. До сих пор наказывали только мотоциклиста, а фотограф имел право продолжать работу на следующий день с другим мотоциклистом. Кроме того этот тип санкций теперь будет применяться на велогонках всех категорий, а не только на гонках Мирового тура.

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Теги к статье: велоспорт индивидуальная гонка на время командная гонка на время разделка ITT TTT правила UCI

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Комментарии

  • Ернат
    Тур Даун Андер-2023. Маршрут (4)
    Ернат-Фото

    иманды болсын 

  • sashaney
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    sashaney-Фото
    Добавлю, что в tubeless ( не путать с tubular) - обязатально. Из личного опыта продливает жизнь сильно покрышкам. Второй год на ТТ (редко выезжаю на нём) стоит та же задняя. До герметика за неделю спускалось колесо. После, как уже сказал в обычном пежиме подкачиваю немного перед выездом.
  • RVL
    Тим Велленс о переходе в коман ... (1)
    RVL-Фото

    неплохой составчик подбирается

  • Earl57
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Earl57-Фото
    Спасибо!
  • Freejazz
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Freejazz-Фото
    Это герметик для бескамерной покрышки. Очень популярно в МТБ и гравелах и иногда применяется для шоссе (В шоссе неоднозначно. В свое время Кристофф пытался использовать их на Рубэ, но было много проблем).
  • Earl57
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Earl57-Фото

    Дилетанский вопрос к знатокам.

    Я время от времени смотрю один ютуб-канал, где некий механик собирает разные велосипеды. После того как он надевает шины на колеса, он закачивает в шину какую-то жидкость перед тем, как накачивать колесо. Что это жидкость, скажите пожалуйста. 

  • Earl57
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Earl57-Фото
    В Англии и Австралии критериумы всегда были популярны и входят в программу национальных шоссейных чемпионатов.
    Конкретно этот критериум Юэн выигрывает 3-й раз подряд с учетом того, что ТДА два года не проводился из-за ковида.
  • velodoctor
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    velodoctor-Фото

    Это критериум похоже городской, они сейчас популярны. 

  • garmincervelo
    Спортивный директор Арт Вирхау ... (5)
    garmincervelo-Фото
    Т.е. Поги не способен обыграть в горах и должен был победить за счет партизанщины на непрофильном этапе? Лучше б не вскрывали это.
  • Mike790
    Тур Даун Андер-2023. Маршрут (4)
    Mike790-Фото

    rip..

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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