Директор Вуэльты Испании о маршруте 2026 года

Историческая "Вуэльта": старт в Монако, финиш у Альгамбры и рекордная сложность

В следующем году Вуэльта Испании готовит для участников помимо 58 км общего набора высоты, старта в Монако и финиша в Гранаде секцию «стеррато», множество гор, и маршрут, который не будет удаляться от Средиземного моря.

Генеральный директор испанского Гранд-тура Хавьер Гильен (Javier Guillen) объяснил, по каким критериям был сформировал маршрут, а Фернандо Эскартин, технический директор, предупредил гонщиков о сложностях.

В интервью испанскому изданию AS Хавьер Гильен сказал:

«Маршрут очень мощный. Со спортивной точки зрения потребует массу сил. Хотел бы выделить интернационализацию гонки, поскольку старт в Монако поднимает нам качество, и благодаря этому мы будем представлены в четырех странах. Индивидуальная гонка придаст интереса, затем второй и третий этапы во Франции уже будут с перчинкой, а оттуда мы отправимся в Андорру. Ещё больше гор.

Сюрпризом в этом году станет секция «стеррато» на этапе в Кастельоне, для Вуэльты это новый элемент. Средиземноморье выступит в роли связующей оси для большей части маршрута, а на предпоследнем этапе беспрецедентный финиш, о котором многие просили — на перевале Кольядо-дель-Альгуасиль. Финальный аккорд - финиш в Гранаде, с Альгамброй в качестве центрального элемента.

В последние годы мы наблюдаем, что гонщики стали сильнее, и мы должны компенсировать это более жёстким маршрутом, чтобы попытаться немного усложнить жизнь участникам, которые готовы ко всему. При этом мы всегда исходим из интересов зрелищности и, конечно, с уважением к сути нашего вида спорта.

Мы очень долго думали о том, чтобы вернуться в Валенсию, Мурсию, Андалусию. Это время пришло. Мы также хотели присутствовать во всех восьми провинциях Андалусии. Кроме того, мы поставили разделку на последнюю неделю, что добавит интереса.

А в Гранаде мы осуществим мечту. Альгамбра — цвет «ла рохи», красной майки лидера. Мы должны учитывать аргументы, выходящие за рамки чисто спортивных.

Пиренейский полуостров очень большой, мы каждый год приезжали на север. На этот раз мы хотели финишировать в Андалусии. Нам было трудно решиться не заезжать в Кантабрию, Галисию, Страну Басков. Мы всегда следуем принципу ротации, и, конечно, намереваемся вернуться в эти регионы в 2027 году.

Хочу поблагодарить Мадрид за энтузиазм, который он всегда проявляет, принимая Вуэльту, и подтвердить, что это наш привычный финиш вернётся туда с 2027 года. Это не изменится. Просто время от времени мы просим Мадрид о возможности не заканчивать там гонку, чтобы открывать другие финалы, всегда как минимум того же уровня. Речь идет о том, чтобы немного освежить маршрут, но это благодаря щедрости Мадрида.

Фактор климата, с которым можем столкнуться, в Андалусии, очевидно, будет всегда. Мы приедем в сентябре, тогда как в прошлый раз были там в середине августа. По мере приближения к тем этапам мы посмотрим, какие меры необходимо принять в отношении температур, если это потребуется.

Мы пытались найти сочетание инноваций и традиции. Кроме того, будет очень большой суммарный перепад высот, и этапы, которые дадут нам много вариантов. На Ла-Пандере, например, мы связываем подъём по рампе Вальдепеньяс-де-Хаэн, будет новый подъём на Кольядо-дель-Альгуасиль в Гранаде, восхождение на Эль-Бартоло через секцию «стеррато» и спуск по асфальтированной стороне.

Мы искали что-то привлекательное, простое и осуществимое, что-то, что идёт рука об руку с соревнованием, но не искажает ситуацию, а скорее дополняет маршрут».

Создатель маршрута Фернандо Эскартин охарактеризовал общую картину и предупредил гонщиков:

«Это очень сложный маршрут! Горы сыграют главную роль в одном из самых сложных выпусков Вуэльты в истории. Андорра задаст тон в начале коротким, но очень тяжёлым этапом, прежде чем мы столкнемся с такими подъёмами, как Вальделинарес (Valdelinares), Айтана (Aitana), Калар-Альто (Calar Alto), Ла-Пандера (La Pandera), Пеньяс-Бланкас (Penas Blancas) и беспрецедентный Кольядо-дель-Альгуасиль (Collado del Alguacil) в последний горный день, который обещает быть чрезвычайно тяжёлым. Также будет несколько среднегорных этапов, которые наверняка обеспечат нам великолепное зрелище».