VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Директор Вуэльты Испании о маршруте 2026 года

Историческая "Вуэльта": старт в Монако, финиш у Альгамбры и рекордная сложность

 

 

В следующем году Вуэльта Испании готовит для участников помимо 58 км общего набора высоты, старта в Монако и финиша в Гранаде секцию «стеррато», множество гор, и маршрут, который не будет удаляться от Средиземного моря.

 

Генеральный директор испанского Гранд-тура Хавьер Гильен (Javier Guillen) объяснил, по каким критериям был сформировал маршрут, а Фернандо Эскартин, технический директор, предупредил гонщиков о сложностях.

 

Директор Вуэльты Испании о маршруте 2026 года

В интервью испанскому изданию AS Хавьер Гильен сказал:

 

«Маршрут очень мощный. Со спортивной точки зрения потребует массу сил. Хотел  бы выделить интернационализацию гонки, поскольку старт в Монако поднимает нам качество, и благодаря этому мы будем представлены в четырех странах. Индивидуальная гонка  придаст интереса, затем второй и третий этапы во Франции уже будут с перчинкой, а оттуда мы отправимся в Андорру. Ещё больше гор.

 

Сюрпризом в этом году станет секция «стеррато» на этапе в Кастельоне, для Вуэльты это новый элемент. Средиземноморье выступит в роли связующей оси для большей части маршрута, а на предпоследнем этапе беспрецедентный финиш, о котором многие просили — на перевале Кольядо-дель-Альгуасиль. Финальный аккорд   - финиш в Гранаде, с Альгамброй в качестве центрального элемента.

 

В последние годы мы наблюдаем, что гонщики стали сильнее, и мы должны компенсировать это более жёстким маршрутом, чтобы попытаться немного усложнить жизнь участникам, которые готовы ко всему. При этом мы всегда исходим из интересов зрелищности и, конечно, с уважением к сути нашего вида спорта.

 

Мы очень долго думали о том, чтобы вернуться в Валенсию, Мурсию, Андалусию. Это время пришло. Мы также хотели присутствовать во всех восьми провинциях Андалусии. Кроме того, мы поставили разделку на последнюю неделю, что добавит интереса.

 

А в Гранаде мы осуществим мечту. Альгамбра — цвет «ла рохи», красной майки лидера. Мы должны учитывать аргументы, выходящие за рамки чисто спортивных.

 

Пиренейский полуостров очень большой, мы каждый год приезжали на север. На этот раз мы хотели финишировать в Андалусии. Нам было трудно решиться не заезжать в Кантабрию, Галисию, Страну Басков. Мы всегда следуем принципу ротации, и, конечно, намереваемся вернуться в эти регионы в 2027 году.

 

Хочу поблагодарить Мадрид за энтузиазм, который он всегда проявляет, принимая Вуэльту, и подтвердить, что это наш  привычный финиш вернётся туда с 2027 года. Это не изменится. Просто время от времени мы просим Мадрид о возможности не заканчивать там гонку, чтобы открывать другие финалы, всегда как минимум того же уровня. Речь идет о том, чтобы немного освежить маршрут, но это благодаря щедрости Мадрида.

 

Фактор климата, с которым можем столкнуться, в Андалусии, очевидно, будет всегда. Мы приедем в сентябре, тогда как в прошлый раз были там в середине августа. По мере приближения к тем этапам мы посмотрим, какие меры необходимо принять в отношении температур, если это потребуется.

 

Мы пытались найти сочетание инноваций и традиции. Кроме того, будет очень большой суммарный перепад высот, и этапы, которые дадут нам много вариантов. На Ла-Пандере, например, мы связываем подъём по рампе Вальдепеньяс-де-Хаэн, будет новый подъём на Кольядо-дель-Альгуасиль в Гранаде, восхождение на Эль-Бартоло через секцию «стеррато» и спуск по асфальтированной стороне.

 

Мы искали что-то привлекательное, простое и осуществимое, что-то, что идёт рука об руку с соревнованием, но не искажает ситуацию, а скорее дополняет маршрут».

 

Создатель маршрута Фернандо Эскартин охарактеризовал общую картину и предупредил гонщиков:

 

«Это очень сложный маршрут! Горы сыграют главную роль в одном из самых  сложных выпусков Вуэльты в истории. Андорра задаст тон в начале коротким, но очень тяжёлым этапом, прежде чем мы столкнемся с такими подъёмами, как Вальделинарес (Valdelinares), Айтана (Aitana), Калар-Альто (Calar Alto), Ла-Пандера (La Pandera), Пеньяс-Бланкас (Penas Blancas) и беспрецедентный Кольядо-дель-Альгуасиль (Collado del Alguacil) в последний горный день, который обещает быть чрезвычайно тяжёлым. Также будет несколько среднегорных этапов, которые наверняка обеспечат нам великолепное зрелище».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2026 Ла-Вуэльта-2026 La Vuelta 26 Гранд-тур презентация маршрута Vuelta a Espana-2026

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • motte
    Трансферные новости пелотона 2 ... (59)
    motte-Фото

    БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОДХОДЕ: контракты гонщиков будут действовать с 1 ноября по 1 ноября .

    На протяжении многих лет в велоспорте существовала странная ситуация: гонщики официально подписывают контракт с новой командой, но ещё несколько месяцев вынуждены выступать в цветах старой — как это происходит сейчас, например, с Ремко. Это сбивает с толку болельщиков, выглядит странно для спонсоров и вряд ли удобно для самих гонщиков.

    Если бы футболист выходил на первые тренировки с новой командой в форме прежнего клуба, это показалось бы всем абсурдным. А в велоспорте такая реальность существовала десятилетиями из-за нелогичного правила, по которому гонщик оставался контрактно привязанным к команде до 31 декабря.

    Однако, по словам Питера ван ден Абеле, спортивного директора UCI, вскоре это изменится.

    Некоторые предлагали решить вопрос «джентльменским соглашением» между командами, но на практике это сложно: спонсоры хотят максимальной видимости, старая команда платит гонщику зарплату за декабрь и логично ожидает что-то взамен.

    Поэтому изменения будут закреплены официально в правилах. Генеральный директор Visma | Lease a Bike Рихард Плугге заявил, что команды поддерживают перенос срока начала контрактов на 1 ноября.

    Питер ван ден Абеле также подтвердил журналу Knack, что этот вопрос недавно кратко обсуждался на заседании Профессионального совета по велоспорту UCI. Правда, пока ещё не ясно, с какого года новое правило вступит в силу.

  • rude_rider
    Крис Фрум не готов ставить точ ... (3)
    rude_rider-Фото
    разные времена и технологии..у фрума свекольный сок и вывод паразитов..а тут что то ядренее
  • cmap_nep
    Red Bull – BORA – hansgrohe об ... (8)
    cmap_nep-Фото
    Недотельняшка...
  • Ernat78
    Кристиан Скарони продлевает ко ... (2)
    Ernat78-Фото

    удачи ему, в однодневках я думаю, он тоже должен показывать результаты

  • Ernat78
    Крис Фрум не готов ставить точ ... (3)
    Ernat78-Фото

    интереснно если в его лучшие годы, мог бы с ним тягатся сейчашечний Поги?

  • AzaKonta
    Крис Фрум не готов ставить точ ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Крис Бегун ???? Фрум Пора завершать карьеру
  • Джамайка
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Джамайка-Фото

    главный вопрос - угодили ли Погачару? приедет?

  • Невозмутимый
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Невозмутимый-Фото
    Зато можно будет не напрягаться вначале недели и отпускать отрывы на пол часа, кто-то может и перехватит майку, и это будет гарантированно неопасный соперник, т.к. он уже проиграл минут 15 на первой серьёзной проверке
  • Невозмутимый
    Вуэльта Испании-2026. Презента ... (10)
    Невозмутимый-Фото

    Вас обманывают! Это никакая не Вуэльта, тут спринтерские этапы есть!

  • SVS
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (12)
    SVS-Фото
    Ждём комментарии от местной когорты вечно недовольных про дешёвый рекламный трюк :).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

19 декабря

Tom Portsmouth (Wagner - Bazin - WB)

Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma)

20 декабря

Giulio Ciccone (Lidl - Trek)

Loic Vliegen (Wagner - Bazin - WB)

Stan Dewulf (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (71)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)