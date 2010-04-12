VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ральф Денк о переходе Ремко Эвенепула в Red Bull Bora-hansgrohe

Глава Red Bull Bora-hansgrohe: «С приходом Ремко Эвенепула команда станет больше побеждать»

 

 

Генеральный менеджер команды Red Bull Bora-hansgrohe Ральф Денк (Ralph Denk) надеется, что подписание олимпийского чемпиона Ремко Эвенепула создаст «эффект Петера Сагана», при  котором команда в 2019 году одержала 47 побед. По мнению Денка, такая звезда, как Ремко Эвенепул сможет не только сам выдержать давление ожиданий, но и снимет прессинг с команды, что в свою очередь вдохновит других гонщиков. В подкасте Sport am Samstag и в интервью Radsportnews Ральф Денк объяснил, что ждёт успехов не только на Тур де Франс, но и на классиках.

 

Ральф Денк о переходе Ремко Эвенепула в Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

Что касается распределения ролей на следующем французском Гранд-туре, Денк уверен, что Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц смогут сработаться на Тур де Франс,  и подчеркнул, что не собирается публично обсуждать эту тему.

 

Генеральный менеджер Red Bull Bora-hansgrohe видит в Германии большую поддержку Флориана Липовица, который в этом году поднялся на третью ступень подиума Тур де Франс, но считает, что только после объявления маршрутов Гранд-туров следующего года можно будет обдумывать стратегию.

 

Ральф Денк: «Ремко будет здесь не только ради Тур де Франс. Возможно, это также отличная возможность для всех остальных в команде развиваться в его слипстриме. Ремко придётся выдерживать давление, но также снимать его с других. Вот почему я уверен, что проект сработает.

 

Я уверен, что мы повторим эффект, которого достигали с Петером Саганом в 2019 году. Тогда он был лицом нашей молодой команды. У нас получился самый успешный год в истории. Мы заняли второе место в Мировом рейтинге и отпраздновали 47 побед. Но только четыре из них одержал лично Петер, остальные принесли (Эмануэль) Бухман, (Паскаль) Аккерман, (Макс) Шахман, (Сэм) Беннетт и другие.

 

Ремко также будет участвовать в в классиках, где добился своих самых больших успехов. Мы хотим снова выиграть одну из них, но также хотим одержать много побед в целом, и я думаю, Ремко Эвенепул может в этом очень нам помочь.

 

Тур де Франс, наверное, та гонка, которую нам придётся обсудить внутри команды, когда придёт время. Я бы сказал, что это хороший вариант для Флориана, мы детально всё обговорим.

 

Мне нравится, что в Германии обсуждают велоспорт, но до Тур де Франс ещё 11 месяцев, и сейчас точно не время для этой дискуссии. Для таких решений нужно знать маршруты. Когда они появятся, можно обсуждать состав. Сейчас  слишком рано».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step Red Bull-Bora-hansgrohe

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. василий

    Вчера, 08:18 | Регистрация: 15.09.2019

    Ремко и Липовицу надо ехать вдвоем тур и пытаться раздергиват Погачара

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 09:15 | Регистрация: 22.05.2013

      Это будет самоуничтожение от обоих. Ремко дизелит ему в принципе атакующий стиль не сильно подходит.

  2. Имя: Виктор

    Victor

    Вчера, 09:36 | Регистрация: 5.07.2012

    Про Роглича ни слова...

  3. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 11:27 | Регистрация: 12.04.2010

    Ну наконец-то... С генеральщиками Роглой и Ремкой решили распрощаться. Логично. Ремко решили сделать вторым Саганом. Ну хоть так))

  4. Гонщик

    Вчера, 12:27 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Геродот
    Ну наконец-то... С генеральщиками Роглой и Ремкой решили распрощаться. Логично. Ремко решили сделать вторым Саганом. Ну хоть так))
    Саган из другой оперы , к чему эти сравнения, ну и возить Липовца, малой  точно не станет , иначе прощай любимая разделка .

    Цитата: василий
    Ремко и Липовицу надо ехать вдвоем тур и пытаться раздергиват Погачара
    Бчёлы уже пытались , но сами укатались , а бора вообще нуль как команда , приход Рембо ничего не изменит .

  5. василий

    Вчера, 13:50 | Регистрация: 15.09.2019

    У двух команд будет болше возможностей

  6. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 17:41 | Регистрация: 1.05.2018

    После того как Ремко стал правоверным, надежд на него как на генеральщика к сожалению немного, да и на классика тоже, религия накладывает много ограничений.

    Ральф Денк вспомнил про эффект Сагана, видимо уже особых иллюзий насчет собственные амбиции Ремко не питает.

    Буду раз ошибаться.

  7. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 17:43 | Регистрация: 20.05.2010

    Рогле паходу да... пора уходить... на тренерскую...

  8. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Купили дорогую игрушку, хотят заработать славы и денег.
    Лучше бы купили хороших опытных лейтенантов и дорожного кэпа для Липо и команды.


    Но, видимо, не готовы вкладываться в долгую. Всё нужно здесь и сейчас.
    А значит, вся эта шумиха с приобретением Ремко ни о чём. Срубить и забыть.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

12 - 16 августа 2025

Tour of Denmark

17 августа 2025

Hamburg Cyclassics

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Купили дорогую игрушку, хотят заработать славы и денег.
    Лучше бы купили хороших опытных лейтенантов и дорожного кэпа для Липо и команды.


    Но, видимо, не готовы вкладываться в долгую. Всё нужно здесь и сейчас.
    А значит, вся эта шумиха с приобретением Ремко ни о чём. Срубить и забыть.

  • Александра
    Тадей Погачар о календаре на о ... (25)
    Александра-Фото
    Очень разумный молодой человек.
  • M9N8A333
    Тур Чехии-2025. Этап 2. Резуль ... (2)
    M9N8A333-Фото

    Царенко - респектgood

  • nightbuster33
    Тур Чехии-2025. Этап 2. Резуль ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Был бы Сантяго Умба немного сдержаннее, в генерале,по времени,мог быть на уровне лидеров.Решающий этап четвертый, где финишная горка подлиннее и покруче, лишь бы не повторил сегоднешней ошибки. Последние 1,5 ,максимум 2км. и гонка решится в чью-ту пользу.

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Цифры и ... (11)
    error-Фото
    Например на командную разделку так значительно слабеее тех же эмиратов.. других еще просто команд нет окончательных
  • error
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    error-Фото

    Рогле паходу да... пора уходить... на тренерскую...

  • Lucky
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    Lucky-Фото

    После того как Ремко стал правоверным, надежд на него как на генеральщика к сожалению немного, да и на классика тоже, религия накладывает много ограничений.

    Ральф Денк вспомнил про эффект Сагана, видимо уже особых иллюзий насчет собственные амбиции Ремко не питает.

    Буду раз ошибаться.

  • василий
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    василий-Фото
    У двух команд будет болше возможностей
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Цифры и ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Kiridmg
    Цитата: motte
    На вуэльту:
     
    Йонас Vingegaard
    Маттео Йоргенсон
    Сепп Кусс
    Wilco Kelderman
    Бен Tulett
    Аксель Zingle
    Дилан ван Баарле
    Виктор Кампенартс
    Сильнейшая команда в гонке, на мой взгляд.
    Кто у Боры едет?

    Поговаривают, что Власов не поедет вуэльту-:(

  • Гонщик
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Ну наконец-то... С генеральщиками Роглой и Ремкой решили распрощаться. Логично. Ремко решили сделать вторым Саганом. Ну хоть так))
    Саган из другой оперы , к чему эти сравнения, ну и возить Липовца, малой  точно не станет , иначе прощай любимая разделка .

    Цитата: василий
    Ремко и Липовицу надо ехать вдвоем тур и пытаться раздергиват Погачара
    Бчёлы уже пытались , но сами укатались , а бора вообще нуль как команда , приход Рембо ничего не изменит .

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

16 августа

Ivan Romeo Abad (Movistar Team)

Riley Pickrell (Israel - Premier Tech)

17 августа

Michael Hepburn (Jayco AlUla)

Amanuel Gebreigzabhier (Lidl - Trek)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

Thomas Gachignard (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (83)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)