Ральф Денк о переходе Ремко Эвенепула в Red Bull Bora-hansgrohe

Глава Red Bull Bora-hansgrohe: «С приходом Ремко Эвенепула команда станет больше побеждать»

Генеральный менеджер команды Red Bull Bora-hansgrohe Ральф Денк (Ralph Denk) надеется, что подписание олимпийского чемпиона Ремко Эвенепула создаст «эффект Петера Сагана», при котором команда в 2019 году одержала 47 побед. По мнению Денка, такая звезда, как Ремко Эвенепул сможет не только сам выдержать давление ожиданий, но и снимет прессинг с команды, что в свою очередь вдохновит других гонщиков. В подкасте Sport am Samstag и в интервью Radsportnews Ральф Денк объяснил, что ждёт успехов не только на Тур де Франс, но и на классиках.

Что касается распределения ролей на следующем французском Гранд-туре, Денк уверен, что Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц смогут сработаться на Тур де Франс, и подчеркнул, что не собирается публично обсуждать эту тему.

Генеральный менеджер Red Bull Bora-hansgrohe видит в Германии большую поддержку Флориана Липовица, который в этом году поднялся на третью ступень подиума Тур де Франс, но считает, что только после объявления маршрутов Гранд-туров следующего года можно будет обдумывать стратегию.

Ральф Денк: «Ремко будет здесь не только ради Тур де Франс. Возможно, это также отличная возможность для всех остальных в команде развиваться в его слипстриме. Ремко придётся выдерживать давление, но также снимать его с других. Вот почему я уверен, что проект сработает.

Я уверен, что мы повторим эффект, которого достигали с Петером Саганом в 2019 году. Тогда он был лицом нашей молодой команды. У нас получился самый успешный год в истории. Мы заняли второе место в Мировом рейтинге и отпраздновали 47 побед. Но только четыре из них одержал лично Петер, остальные принесли (Эмануэль) Бухман, (Паскаль) Аккерман, (Макс) Шахман, (Сэм) Беннетт и другие.

Ремко также будет участвовать в в классиках, где добился своих самых больших успехов. Мы хотим снова выиграть одну из них, но также хотим одержать много побед в целом, и я думаю, Ремко Эвенепул может в этом очень нам помочь.

Тур де Франс, наверное, та гонка, которую нам придётся обсудить внутри команды, когда придёт время. Я бы сказал, что это хороший вариант для Флориана, мы детально всё обговорим.

Мне нравится, что в Германии обсуждают велоспорт, но до Тур де Франс ещё 11 месяцев, и сейчас точно не время для этой дискуссии. Для таких решений нужно знать маршруты. Когда они появятся, можно обсуждать состав. Сейчас слишком рано».