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Глава команды Bora-hansgrohe: "Результаты Нильса Политта не соответствовали его зарплате"

Ральф Денк об уходе Нильса Политта из команды Bora-hansgrohe

 

 

После трёх лет выступления в команде Bora-hansgrohe 29-летний чемпион Германии в разделке Нильс Политт (Nils Politt) подписал трёхлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates. Генеральный менеджер Bora-hansgrohe Ральф Денк прокомментировал уход гонщика в интервью GCN, отметив, что команда не могла позволить себе оставить Политта с той же зарплатой, которую он получал.

 

За время выступления в команде Политт одержал 6 побед, из которых две - на чемпионате Германии. Лишь в первом сезоне в Bora-hansgrohe, в 2021 году, немецкий велогонщик принёс Bora-hansgrohe победу на этапе Тур де Франс и победу на этапе и в общем зачёте Тура Германии. В 2022 году помимо титула чемпиона Германии в групповой гонке он выиграл только классику категории 1.1. Rund um Köln, в этом сезоне единственным успехом Нильса Политта стал титул чемпиона Германии в индивидуальной гонке на время.

 

Ральф Денк об уходе Нильса Политта из команды Bora-hansgrohe

 

 

Ральф Денк: «Нильс очень хороший парень, мне он нравится как личность. Конечно, когда он объявил нам, что уходит, радости не испытали. Но с другой стороны он пришёл в команду после второго места на Париж-Рубэ и пятого на Туре Фландрии, на очень хорошую зарплату, которая оставалась довольно высокой. А вот его результаты на классиках за последние три года, не только за один сезон, были не того уровня, с которым он пришёл к нам. В команде Katusha на классиках он выступал лучше.

 

Возможно, иногда мы не могли оказать ему поддержку, но в некоторых ситуациях у Нильса не шла нога. Не в моих правилах уменьшать зарплату, но и оставлять её прежней для него был не вариант. Да, он сильный помощник и дорожный капитан, но для нас он был слишком дорогим. Я рад, что он заключил хороший контракт, высокого уровня, с командой UAE. Контракт был заключён честно и со всем уважением. Мы не могли его оставить в команде».

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Теги к статье: Нильс Политт Nils Politt UAE Team Emirates

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  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Вчера, 02:38 | Регистрация: 4.07.2017

    Бора команда неудачник. И причина тому Дэнк. Загубил всё что можно за последние годы. Оправдания его выглядят нелепо.

    Два года назад... Я был бы плохим боссом команды, если бы не хотел видеть в составе одного из пяти нынешних суперзвёзд велоспорта (Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта, Тадея Погачара, Эгана Берналя и Жулиана Алафилиппа). Но сейчас не вижу никого из них с нами в ближайшей перспективе, потому что у них есть существующие контракты или потому, что мы не сходимся во взглядах. Возможно, мы создадим свою собственную звезду. Это было бы гораздо круче. Может. Леннард Кемна и Максимилиан Шахман – кандидаты на эту роль. Они уже потрясающе выступали, у них огромный потенциал».

  2. Имя: Олег

    Olstep

    Вчера, 14:59 | Регистрация: 22.03.2021

    Пф..Так сами же согласились ему платить. Можно подумать он в какой-то другой команде выигрывал этапы гран туров, и Монументы, а в их команде перестал. А гонец старался как мог. Всегда и везде работает на максимум. Больших трудяг в  пелотоне трудно найти. Но укаждого свой максимум и свои возможности. Если Bora их переоценила, то это исключительно их проблемы.

  3. s75

    Вчера, 18:47 | Регистрация: 9.06.2015

    После недешевых трансферов зарплатную ведомость разгружают, им еще Ойтдебрукса надо удержать, и Хиндли. Через год у 20 человек контракт завершается.

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6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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