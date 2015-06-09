Глава команды Bora-hansgrohe: "Результаты Нильса Политта не соответствовали его зарплате"

Ральф Денк об уходе Нильса Политта из команды Bora-hansgrohe

После трёх лет выступления в команде Bora-hansgrohe 29-летний чемпион Германии в разделке Нильс Политт (Nils Politt) подписал трёхлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates. Генеральный менеджер Bora-hansgrohe Ральф Денк прокомментировал уход гонщика в интервью GCN, отметив, что команда не могла позволить себе оставить Политта с той же зарплатой, которую он получал.

За время выступления в команде Политт одержал 6 побед, из которых две - на чемпионате Германии. Лишь в первом сезоне в Bora-hansgrohe, в 2021 году, немецкий велогонщик принёс Bora-hansgrohe победу на этапе Тур де Франс и победу на этапе и в общем зачёте Тура Германии. В 2022 году помимо титула чемпиона Германии в групповой гонке он выиграл только классику категории 1.1. Rund um Köln, в этом сезоне единственным успехом Нильса Политта стал титул чемпиона Германии в индивидуальной гонке на время.

Ральф Денк: «Нильс очень хороший парень, мне он нравится как личность. Конечно, когда он объявил нам, что уходит, радости не испытали. Но с другой стороны он пришёл в команду после второго места на Париж-Рубэ и пятого на Туре Фландрии, на очень хорошую зарплату, которая оставалась довольно высокой. А вот его результаты на классиках за последние три года, не только за один сезон, были не того уровня, с которым он пришёл к нам. В команде Katusha на классиках он выступал лучше.

Возможно, иногда мы не могли оказать ему поддержку, но в некоторых ситуациях у Нильса не шла нога. Не в моих правилах уменьшать зарплату, но и оставлять её прежней для него был не вариант. Да, он сильный помощник и дорожный капитан, но для нас он был слишком дорогим. Я рад, что он заключил хороший контракт, высокого уровня, с командой UAE. Контракт был заключён честно и со всем уважением. Мы не могли его оставить в команде».