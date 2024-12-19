Глава команды Red Bull Bora-hansgrohe о трансфере Максима Ван Гильса и переговорах с Ремко Эвенепулом

Ральф Денк: «Контракт с Максимом Ван Гильсом - пример того, как должен проходить трансфер велогонщика»

Photo (c) Red Bull - Bora-hansgrohe Team

Велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe в финале сезона 2024 года, как и в конце прошлого сезона, вновь была в центре внимания в связи с неожиданным трансфером велогонщика. Если в прошлом году сюрпризом стал уход из команды Киана Эйтдебрукса (Cian Uijdtebroeks), то в этом году к команде неожиданнно присоединился Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils).

Однако главе Red Bull Bora-hansgrohe Ральфу Денку (Ralph Denk) в этом году не удалось поразить велосообщество таким же громким контрактом, каким стало подписание Приможа Роглича, и он не стал скрывать, что пытался заполучить в команду Ремко Эвенепула. О контрактах состоявшихся и не состоявшихся Ральф Денк рассказал в интервью Cyclingnews во время общения с прессой в тренировочном лагере команды.

Ральф Денк: «Киан рассказывал порочащие нас небылицы. Максим же просто хотел поменять команду.

(Cyclingnews отмечает, что и у Киана Эйтдебрукса и у Максима Ван Гильса одно спортивное агентство A&J All Sports и спортивный агент - Алекс Карера. Во время перехода Эйтдебрукса в конце 2023 года в СМИ появились завуалированные обвинения в адрес Bora-hansgrohe, состоящие в том, что в команде плохо обращалась с Эйтдебруксом. Ральф Денк отрицал обвинения, а официально переход Эйтдебрукса подтвердили после того, как гонщик уже тренировался со своей новой командой Visma Lease a Bike).

В случае с Ван Гильсом переговоры велись Lotto Dstny, нами и гонщиком. Мы подписали трёхстороннее соглашение. Думаю, этот пример показывает, как должен работать трансфер гонщика.

Отправной точкой стало желание Максима Ван Гильса присоединиться к нашему проекту или поменять команду. Мы не были в ситуации, когда между гонщиком и нашей командой заключено обязательное соглашение.

Осенью мы узнали, что Максим хочет поменять команду. Чтобы это стало возможным, всегда необходимо соглашение со старой командой, новой командой и велогонщиком. Мы нашли устроивший всех вариант, заключили соглашение с его бывшей командой Lotto, и тогда трансфер состоялся».

В интервью VTM Ральф Денк упомянул о своём разговоре с Ремко Эвенепулом:

«Прежде всего, хочу отметить, что Ремко во время Чемпионата мира ясно дал понять, что он останется там, где выступает сейчас. Да, эти слухи начались год назад, когда я разговаривал с Патриком Лефевром о Ремко. У Ремко есть контракт, он хотел остаться и не собирался менять команду. Вот и вся история. У него замечательный характер. Он бы хорошо вписался в нашу команду, но он чётко дал понять, где видит своё будущее».