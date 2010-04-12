Дэйв Брэйлсфорд назначен директором по спорту в компании INEOS

Дэйв Брэйсфорд сохранит пост главы велокоманды Ineos Grenadiers, несмотря на новую должность директора по спорту

Глава INEOS Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд, возглавлявший британскую велокоманду 12 лет, назначен директором по спорту в компании INEOS. Концерн INEOS в последние годы расширился и спонсирует не только велокоманду, но также футбольную команду OGC Nice, парусную команду Ineos Brittania, имеет треть доли в команде Формулы-1 – Mercedes AMG, является партнёром новозеландской команды по регби. В связи с ростом спортивного отдела компании Дэйв Брэйлсфорд будет следить за прогрессом в выступлениях команд во всех видах спорта, поддерживать структуру, обеспечивающую сотрудничество и совместное обучение всех спортивных групп.

В пресс-релизе команды INEOS Grenadiers сообщается, что Дэйв Брэйлсфорд останется главной велокоманды, которой будет управлять вместе с Родом Эллингвортом.

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Дэйв Брэйлсфорд: «Сейчас для меня нет более интересного места, чем заниматься международным спортом в INEOS, учитывая широкий диапазон талантов в разных командах. Очень рад этой новой возможности поработать вместе с другими руководителями команд, чтобы узнать, какое преимущество даёт такая большая группа талантов, расширить рамки сотрудничества. Само собой разумеется, что я с большим нетерпением жду возможности многому научиться у каждой из команд и применить идеи на практике в спортивной семье INEOS.

Общая структура с чёткими обязанностями и стремлением распространять новые идеи во всей группе INEOS лежат в основе успеха компании. Сейчас цель в том, чтобы воспроизвести эту модель во всех видах спорта компании INEOS.

Наряду с новой ролью я продолжу руководить велокомандой INEOS Grenadiers вместе с Родом Эллингвортом, который является моим заместителем. Мы уже тщательно прорабатываем планы на 2022 год и намерены приложить все силы в следующем сезоне».