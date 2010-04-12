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Дэйв Брэйлсфорд назначен директором по спорту в компании INEOS

Дэйв Брэйсфорд сохранит пост главы велокоманды Ineos Grenadiers, несмотря на новую должность директора по спорту

 

 

  Глава INEOS Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд, возглавлявший британскую велокоманду 12 лет, назначен директором по спорту в компании INEOS. Концерн INEOS в последние годы расширился и спонсирует не только велокоманду, но также футбольную команду OGC Nice, парусную команду Ineos Brittania, имеет треть доли в команде Формулы-1 – Mercedes AMG, является партнёром новозеландской команды по регби. В связи с ростом спортивного отдела компании Дэйв Брэйлсфорд будет следить за прогрессом в выступлениях команд во всех видах спорта, поддерживать структуру, обеспечивающую сотрудничество и совместное обучение всех спортивных групп.

 

В пресс-релизе команды INEOS Grenadiers сообщается, что Дэйв Брэйлсфорд останется главной велокоманды, которой будет управлять вместе с Родом Эллингвортом.

 

Дэйв Брэйлсфорд назначен директором по спорту в компании INEOS

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Сейчас для меня нет более интересного места, чем заниматься международным спортом в INEOS, учитывая широкий диапазон талантов в разных командах. Очень рад этой новой возможности поработать вместе с другими руководителями команд, чтобы узнать, какое преимущество даёт такая большая группа талантов, расширить рамки сотрудничества. Само собой разумеется, что я с большим нетерпением жду возможности многому научиться у каждой из команд и применить идеи на практике в спортивной семье INEOS.

 

  Общая структура с чёткими обязанностями и стремлением распространять новые идеи во всей группе INEOS лежат в основе успеха компании. Сейчас цель в том, чтобы воспроизвести эту модель во всех видах спорта компании INEOS.

 

 Наряду с новой ролью я продолжу руководить велокомандой INEOS Grenadiers вместе с Родом Эллингвортом, который является моим заместителем. Мы уже тщательно прорабатываем планы на 2022 год и намерены приложить все силы в следующем сезоне».

 

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Теги к статье: Дэйв Брэйсфорд Dave Brailsford INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Понятно. Инеос надолго в британской велокоманде. Значит, команда будет лучшей в пелотоне и беззаботной в плане финансирования, раз назначили Брэйлсфорда спортивном директором в своей компании.

    Вся жизнь это гонка.

  2. reforg34

    Сегодня, 13:55 | Регистрация: 19.04.2019

    Самое главное сейчас для Скай - перестать экспериментировать и не делать ставку на "молодежь". Как показала практика, они крайне не стабильны в борьбе за генеральную классификацию. В следующем сезоне построить команду вокруг Фрума на ТДФ, Томаса на Джиро и как говорится, дело в шляпе.

    Вообщем, надо сфокусироваться на этих двух гонках, а остальные гонки пусть выигрывают Квятковский(только призовые места на классических гонках, т.к. Вальверде не позволит выигрывать), Пулс(Тиррено-Адриатико и Тур страны Басков) и Порт(Париж -Ницца, Критериум Дофине Либере и какую-нибудь Вуэльту Каталонию). Все это без проблем даст занять 1 место в рейтинге ЮСИ.

    1. Имя: Elina

      flugegeheimen

      Сегодня, 17:12 | Регистрация: 14.03.2018

      А Вуэльту без проблем должен брать Контадор

  3. RVL

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 30.08.2012

    Согласен, если Вальвердо не позволит, то дело как гритцца в шляпе.

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 14:38 | Регистрация: 4.05.2017

    Сера Бредли забыли?

  5. SportSpirit

    Сегодня, 14:46 | Регистрация: 4.05.2019

    С сэром все понятно, будет проводить больше скайп-конференций да по миру кататься с разными командами) 

     

    Лично у меня большой знак вопроса напротив фигуры Эллингворта, который вроде бы давно свой, но убегал в поисках лучшей жизни в Бахрейн. До этого был просто спорт.дир., а теперь главный. 

     

    И, шутки шутками, но судя по летней риторике в прессе, именно Эллингворт продавил решение оставить старину Томаса в команде. Наверняка на Джиро заявят)

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 15:48 | Регистрация: 7.12.2014

      На Джиро у них Карапас, Ганна, Вивиани и Пидкок со свободной ролью. Томас там явно лишний. Им же еще "индейцы" нужны Карапасу в горах помогать и Вивиани, который на цикламен нацелился, в спринтах развозить.

    2. Имя: Elina

      flugegeheimen

      Сегодня, 17:11 | Регистрация: 14.03.2018

      Скорее Карапас на Джиро и Вуэльту, а Томаса на Тур на подстраховку

  6. Геродот

    Сегодня, 16:36 | Регистрация: 12.04.2010

    Появляется все больше уточняющей информации.Нейросеть заглючило в 2015 году (последнем году выступления Порта за Скай).С тех пор обновлений не было.

  7. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 17:53 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: flugegeheimen
    А Вуэльту без проблем должен брать Контадор

    Пурито еще могЕт)

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