Велокоманда Lidl-Trek представляет форму на 2026 год и нового спонсора в сфере ИИ

Новая велоформа и новый партнёр команды Lidl-Trek

Lidl-Trek объявила о новом партнёре команды - компании ServiceNow, создающей AI Control Tower для трансформации бизнеса, а также представила новую велоформу на сезон 2026 года.

В пресс-релизе команды говорится: "После самого успешного на сегодняшний день сезона, в котором команда заняла 3-е место в рейтинге Мирового тура UCI, Lidl-Trek стремится продолжить восходящую траекторию в погоне за первым местом. Являясь официальным ИИ-партнером команды, логотип ServiceNow будет размещен на форме Lidl-Trek с 2026 года".

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

«Мы рады приветствовать такого глобально значимого и прогрессивного партнёра, как ServiceNow, в семье Lidl-Trek. Их видение идеально совпадает с нашим стремлением к успеху на самом высоком уровне, и благодаря общей приверженности совершенству мы сможем превратить эти амбиции в результаты на трассе. Это сотрудничество основано на успешных долгосрочных отношениях компаний Schwarz Group с ServiceNow, и мы рады, что Lidl-Trek также сможет воспользоваться их опытом на пути к еще более успешному будущему».

Колин Флеминг (Colin Fleming), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу ServiceNow:

«Велоспорт — это командный вид спорта, победа в котором закладывается задолго до начала гонки. Это механики, тренеры, логисты — все, кто действует сообща. Как ИИ-партнер Lidl-Trek, ServiceNow объединяет их людей, данные и решения на единой платформе, чтобы команда могла действовать быстрее, оставаться скоординированной и всегда быть на шаг впереди в решающие моменты».

Итальянская компания Santini с более чем шестидесятилетним опытом создания высокотехнологичной велоодежды сотрудничает с Lidl-Trek уже девятый год. Santini представила свежую интерпретацию популярного у фанатов дизайна, сочетая передовые ткани с яркой цветовой гаммой.

Photo (c) Lidl-Trek Team

В 2026 году как мужские, так и женские составы Lidl-Trek, а также команда развития получат полный гардероб: гоночную экипировку, одежду для тренировок и технические аксессуары. Каждая линия разрабатывается отдельно для мужчин и женщин и предназначена для удовлетворения требований международного гоночного календаря и интенсивных тренировок. В дизайн включены два важных новых спонсора команды: партнерство с лидером в области ИИ, компанией ServiceNow, объединяет человеческий талант и умные технологии, а Gatorade присоединилась для обеспечения команды научно обоснованными решениями для гидратации. Логотипы обоих партнеров вписаны в новый дизайн формы.