Велокоманда Lidl-Trek представляет форму на 2026 год и нового спонсора в сфере ИИ

Новая велоформа и новый партнёр команды Lidl-Trek

 

 

Lidl-Trek объявила о новом партнёре команды -  компании ServiceNow, создающей AI Control Tower для трансформации бизнеса, а также представила новую велоформу на сезон 2026 года.

 

В пресс-релизе команды говорится: "После самого успешного на сегодняшний день сезона, в котором команда заняла 3-е место в рейтинге Мирового тура UCI, Lidl-Trek стремится продолжить восходящую траекторию в погоне за первым местом. Являясь официальным ИИ-партнером команды, логотип ServiceNow будет размещен на форме Lidl-Trek с 2026 года".

 

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер Lidl-Trek:

 

«Мы рады приветствовать такого глобально значимого и прогрессивного партнёра, как ServiceNow, в семье Lidl-Trek. Их видение идеально совпадает с нашим стремлением к успеху на самом высоком уровне, и благодаря общей приверженности совершенству мы сможем превратить эти амбиции в результаты на трассе. Это сотрудничество основано на успешных долгосрочных отношениях компаний Schwarz Group с ServiceNow, и мы рады, что Lidl-Trek также сможет воспользоваться их опытом на пути к еще более успешному будущему».

 

Колин Флеминг (Colin Fleming), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу ServiceNow:

 

«Велоспорт — это командный вид спорта, победа в котором закладывается задолго до начала гонки. Это механики, тренеры, логисты — все, кто действует сообща. Как ИИ-партнер Lidl-Trek, ServiceNow объединяет их людей, данные и решения на единой платформе, чтобы команда могла действовать быстрее, оставаться скоординированной и всегда быть на шаг впереди в решающие моменты».

 

Итальянская компания Santini с более чем шестидесятилетним опытом создания высокотехнологичной велоодежды сотрудничает с Lidl-Trek уже девятый год. Santini представила свежую интерпретацию популярного у фанатов дизайна, сочетая передовые ткани с яркой цветовой гаммой.

 

Велокоманда Lidl-Treck представляет форму на 2026 год и нового спонсора в сфере ИИ

 

Велокоманда Lidl-Treck представляет форму на 2026 год и нового спонсора в сфере ИИ

 

Велокоманда Lidl-Treck представляет форму на 2026 год и нового спонсора в сфере ИИ

 

Велокоманда Lidl-Treck представляет форму на 2026 год и нового спонсора в сфере ИИ

Photo (c) Lidl-Trek Team

 

 

В 2026 году как мужские, так и женские составы Lidl-Trek, а также команда развития получат полный гардероб: гоночную экипировку, одежду для тренировок и технические аксессуары. Каждая линия разрабатывается отдельно для мужчин и женщин и предназначена для удовлетворения требований международного гоночного календаря и интенсивных тренировок. В дизайн включены два важных новых спонсора команды: партнерство с лидером в области ИИ, компанией ServiceNow, объединяет человеческий талант и умные технологии, а Gatorade присоединилась для обеспечения команды научно обоснованными решениями для гидратации. Логотипы обоих партнеров вписаны в новый дизайн формы.

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

Комментарии

  • shain
    Modern Adventure — новая велок ... (1)
    shain-Фото

    Спонсором дожна быть Omega Pharma.

  • motte
    Тадей Погачар провел разведку ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Джамайка
    Алик и Михаил испортили настроение aggressive. Мне хочется надеяться, что в ближайшие три года ПР возьмут  Ван дер Пул, или Ван Арт, или Педерсен. По очереди. ну а потом, ладно, Тадей Погачар.

    Классический комментарий! 

    Отличного дня!

  • Джамайка
    Тадей Погачар провел разведку ... (5)
    Джамайка-Фото

    Алик и Михаил испортили настроение aggressive. Мне хочется надеяться, что в ближайшие три года ПР возьмут  Ван дер Пул, или Ван Арт, или Педерсен. По очереди. ну а потом, ладно, Тадей Погачар.

  • Ernat78
    Лев Гонов переходит из контине ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи

  • VeloVelo
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Печаль.
  • VeloVelo
    Останется ли Оскар Онли в Picn ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Перехватят парня.

  • aloha
    Сила педалей: впервые в истори ... (9)
    aloha-Фото
    Цитата: Meridale
    Вот так Ремку будут завозить на "гранд-перевалы" Тура smoke
    И он будет перевалы перелетать! Регламент же не запрещает ... =)

    Цитата: kwwk
    Один лишь вопрос: а какая польза от этого эксперемента? Все остальное это пиар и бла-бла-бла.
    Во первых это интересное техническое решение - я про упряж. Во-вторых интересно было определить количественный состав - думаю 9 неспроста. В-третьих - это просто красиво! Велосипед, мускульная сила и небо, человечество всегда к этому стремилось с времён Икара. И таки да - PR, почему они должны отказывать себе в красивом пиаре? Спорт дело не дешёвое, рекламодателей радовать тоже надо.
  • Meridale
    Сила педалей: впервые в истори ... (9)
    Meridale-Фото

    Вот так Ремку будут завозить на "гранд-перевалы" Тура smoke

  • motte
    Тадей Погачар провел разведку ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Он возьмёт ПР.. Я верю.

    Это точно!

    Но, пока вот так:

    Дель Торо возглавит команду UAE Team Emirates на UAE Tour

    Дель Торо примет на себя роль единственного лидера в генеральной классификации (GC) для команды UAE Team Emirates на домашней гонке UAE Tour. Команда полностью доверяет молодому мексиканцу, одновременно предоставив Жоау Алмейде свободу выступать на предпочитаемых домашних гонках: Figueira Champions Classic (14 февраля) и Volta ao Algarve (18–22 февраля), которые частично совпадают по датам с UAE Tour (16–22 февраля).

     

    Тадей Погачар пропустит все эти гонки, так как его сезон 2026 года начнётся только с Strade Bianche. Более подробная информация будет раскрыта в субботу в 14:30 по центральноевропейскому времени на презентации сезона команды UAE Team Emirates.

  • Freejazz
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (3)
    Freejazz-Фото

    Их и в третьем нет.

     

    Italy
    1. Biesse - Carrera - Premac (16)
    2. Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino (3)
    3. General Store - Essegibi - F.Lli Curia (15)
    4. S.C. Padovani Polo Cherry Bank (14)
    5. Solme - Olmo (16)
    6. Toscana Factory Devo Team (9)
    7. UC Trevigiani - Energiapura Marchiol (4)

     

    Есть клуб -Vini Fantini - Tralfo (CLUB)

     

    Похоже, команда, как профессиональная - всё.

