Новая велоформа команды Intermarche-Wanty на 2025 год

Обновлённый дизайн велоформы команды Intermarché-Wanty в 2025 году

Велокоманда Мирового тура Intermarché-Wanty в сотрудничестве с компанией Verge Sport и титульными партнёрами представила новый комплект велоформы для сезона 2025 года. В новом дизайне велоформы изменилась цветовая палитра.

Photo © Intermarché-Wanty World Team

Теперь велогонщиков команды Intermarché-Wanty будут отличать красный, белый и чёрный цвета, которые сочетаются с корпоративным стилем партнёров команд, подчёркивают общность и сотрудничество. Флуоресцентно-жёлтый, отличавший команду на протяжении многих сезонов, появится на левом рукаве в знак уважения к истории команды.

Компания Verge Sport стала поставщиком экипировки для команды Мирового тура в 2024 и продолжает оптимизировать велоформу благодаря испытаниям в аэродинамическом туннеле. На велоформе размещены названия как титульных партнёров Intermarché и Wanty, так и других спонсоров команды - итальянского винного дома Vini Fantini, онлайн канала спортивных новостей Circus Daily, спонсора команды с 2001 года, компании Gobert Matériaux, а также автомобильного партнёра Škoda Steveny. Технические партнёры команды Verge Sport, Cube Bikes, Uvex и Gaerne, NIPPO - новый титульный партнёр континентальной развивающей команды Wanty-NIPPO-ReUz.

Велогонщики будут выступать на велосипедах Cube Litening C:68X, экипированных колёсами NEWMEN.

Биньям Гирмай: «Всегда вдохновляет, когда начинаешь новый сезон со свежим дизайном. Полное обновление отражает амбиции команды на предстоящий сезон. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом после успешного 2024 года. Красно-чёрно-белый комплект формы выглядит эффектно, и я рад, что неоново-жёлтый тоже сохранили. Мне он всегда нравился, это отличный штрих. Дизайнеры проделали огромную работу. Весь комплект от велосипеда до шлемов и перчаток впечатляет, он мотивирует меня выступать и бороться».

Photo © Intermarché-Wanty World Team