Сила педалей: впервые в истории велогонщики Red Bull Bora-hansgrohe подняли самолёт в воздух

Исторический эксперимент на Майорке: девять велогонщиков подняли в воздух планер мощностью своих ног

 

Девять гонщиков команды Red Bull - BORA - hansgrohe вошли в историю, став первыми в мире, кто поднял самолет в воздух, используя только мускульную силу.

 

Эксперимент, который назвали «Peloton Takeoff», проходил на аэродроме Сон-Бонет (Son Bonet) на Майорке. Планер с пилотом ждал велогонщиков на взлётной полосе длиной 1500 метров. Флориан Липовиц, Нико Денц, Йорди Меус, Тим Ван Дейк, Лоуренс Пити, Адриан Буаши, Давиде Донати и Гейс Сонвелде сформировали команду, соединённую специальным тросом.

 

Девять участников выдали суммарную мощность в 6500 ватт -  в течение примерно 90 секунд они крутили педали, выстроившись клином по типу летящих гусей, чтобы разогнать самолет до скорости 54 км/ч. В итоге планер поднялся на высоту 100 метров.

 

Photo © Red Bull Content Pool | Samo Vidic

 

Разработчиком эксперимента стал Дэн Бигхэм (Dan Bigham), руководитель инженерного департамента Red Bull - BORA – hansgrohe, который год работал с командой Bigham & Co над этим проектом.

 

Флориан Липовиц: «Когда я впервые услышал об этом проекте, подумал, что это нереально. Поднять самолет? Совершенно невозможно. Ничего подобного в велоспорте еще не было».

 

Дэн Бигхэм: «Основываясь на данных и наших моделях, мы знали, что для отрыва самолета потребуется примерно по 500 ватт от каждого гонщика, но мы не хотели останавливаться на этом. Каждый дополнительный ватт означал большую высоту для самолета. Побить рекорд — это одно. Но установить рекорд, достичь чего-то беспрецедентного — это совсем другой уровень.

 

Крепление троса было ключевым элементом, чего-то подобного раньше просто не существовало. Мы потратили бесчисленное количество часов на его разработку, и эта работа позволила нам войти в историю с проектом Peloton Takeoff».

