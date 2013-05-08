Сэм Уэлсфорд подписал двухлетний контракт с INEOS Grenadiers

Сэм Уэлсфорд будет выступать в британской команде INEOS Grenadiers

Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) подписал двухлетний контракт (до конца 2027 года) с британской командой INEOS Grenadiers, куда переходит после двух сезонов в Red Bull Bora-hansgrohe.

Победитель шести этапов Тура Даун Андер, 29-летний австралийский спринтер будет тесно сотрудничать с недавно завершившим карьеру спринтером и многократным чемпионом мира на треке Элиа Вивиани, который теперь занимает должность спортивного директора, а также с более широкой группой специалистов команды по подготовке.

В пресс-релизе INEOS Grenadiers отмечается, что «взрывная скорость, трековая школа и тактическое чутьё Уэлсфорда делают его грозным пополнением в стремлении «Гренадеров» к победам в гонках в 2026 году».

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Сэм Уэлсфорд: «Я очень рад стать «Гренадером». Всегда восхищался профессионализмом команды и тем, как они полностью отдаются достижению цели. Считаю, в именно в этой команде могу продолжать прогрессировать как спринтер и добиваться больших результатов. У меня горячее желание приносить пользу, учиться и выступать с той самоотдачей, которой славится эта команда».

Герант Томас, директор по гонкам: «В прошлом у нас в команде было не так много спринтеров, но те, кто был, добивались немалых успехов, так что, надеюсь, Сэм сможет продолжить эту традицию.

Получив раннее представление о его физических возможностях, мы верим, что у Сэма ещё много нераскрытого потенциала. Команда уже показала, насколько слажено мы развозим наших быстрых ребят к финишу, и мы сделаем то же самое, чтобы предоставить ему возможности для побед.

У него великолепная трековая школа — олимпийский и многократный чемпион мира в командной гонке преследования, поэтому привычный для него подход к работе идеально впишется и в атмосферу нашей команды. Я невероятно рад, предвкушаю, как он с головой окунётся в работу».