Калеб Юэн подписал контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Калеб Юэн будет выступать в велокоманде INEOS Grenadiers в 2025 году

30-летний австралийский спринтер Калеб Юэн (Caleb Ewan) подписал контракт на 2025 год с британской велокомандой INEOS Grenadiers. Прошлый сезон Юэн выступал в команде Jayco AlUla, куда перешёл после досрочного расторжения (на один сезон раньше) контракта с командой Lotto Dstny. В австралийской велокоманде Мирового тура Калеб Юэн начинал карьеру в 2014 году, вернулся в неё после пяти сезонов в бельгийской команде Lotto, а его контракт с Jayco AlUla действовал до конца 2025 года.

Победитель этапов всех трёх Гранд-туров, этапа Вуэльты Испани, пяти этапов Тур де Франс и пяти этапов Джиро д’Италия, двукратный призёр Милан-Сан-Ремо, победитель классики Scheldeprijs, в общей сложности за свою карьеру Калеб Юэн одержал 63 победы.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Калеб Юэн: «Передо мной очень захватывающий, новый вызов, и фантастическая возможность вернуться к своему лучшему уровню при невероятной поддержке INEOS Grenadiers.

Моя цель – в 2025 году снова побеждать на крупных гонках. Уже несколько лет у меня нет побед на важных соревнованиях, но я твёрдо уверен, что вернуться к победам в моих силах. Мне ещё только 30. Считаю, что при правильном руководстве и опыте, которые есть у INEOS Grenadiers, смогу здесь вновь обрести свою лучшую форму.

Мы пока не определили окончательно мою программу гонок, я с большим нетерпением предвкушаю возможность обсудить её с командой. Будет интересно объединить их идеи с моими амбициями и вместе создать интересный календарь гонок.

Хотя INEOS Grenadiers часто рассматривают как команду, ориентированную на борьбу за генеральную классификацию, я вижу огромный потенциал в более широкой группе, которой они располагают для поддержки спринтеров. За последние несколько лет я часто опирался на INEOS в спринтах, потому что их гонщики в решающие моменты постоянно занимали идеальные позиции. Именно с такими специалистами мне хочется работать.

Переход в новую команду всегда сопряжён со сложностями, но я уже знаком со многими ребятами. Всё, что я слышал о работе команды, даёт мне уверенность, что интеграция пройдёт гладко. С нетерпением жду начала работы, посмотрим, чего мы сможем достичь вместе».

Скотт Драуэр (Scott Drawer), ответственный за выступление INEOS Grenadiers: «Список достижений Калеба, его талант и способность побеждать в крупных гонках говорят сами за себя. В беседе с ним мы чётко понимаем, в какой он форме и каковы его цели. Мы знаем, что ради их достижения нам предстоит работать вместе, но мы оба рады этой возможности.

В 2025 году мы значительно изменили подготовку нашей команды. Это должно стать ключом к тому, чтобы не только Калеб, но и все наши гонщики могли бросать вызов в каждой гонке и находились в наилучшей форме.

Калеб сразу же поедет в тренировочный лагерь команды. Мы думаем, что он быстро и без проблем вольётся в состав благодаря нашему персоналу мирового уровня. Мы все очень рады приветствовать его в команде, с нетерпением ждём начала работы».

Джон Аллерт (John Allert), генеральный директор INEOS Grenadiers: «Калеб умеет побеждать, он один из великих спринтеров этого поколения. Вместе мы хотим написать новую захватывающую главу для Калеба в составе INEOS Grenadier, и упорная работа, необходимая для достижения этой цели, начинается уже сегодня».