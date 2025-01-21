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Калеб Юэн подписал контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Калеб Юэн будет выступать в велокоманде INEOS Grenadiers в 2025 году

 

 

30-летний австралийский спринтер Калеб Юэн (Caleb Ewan) подписал контракт на 2025 год с британской велокомандой INEOS Grenadiers. Прошлый сезон Юэн выступал в команде Jayco AlUla, куда перешёл после досрочного расторжения (на один сезон раньше) контракта с командой Lotto Dstny. В австралийской велокоманде Мирового тура Калеб Юэн начинал карьеру в 2014 году, вернулся в неё после пяти сезонов в бельгийской команде Lotto, а его контракт с Jayco AlUla действовал до конца 2025 года.

 

Победитель этапов всех трёх Гранд-туров, этапа Вуэльты Испани, пяти этапов Тур де Франс и пяти этапов Джиро д’Италия, двукратный призёр Милан-Сан-Ремо, победитель классики  Scheldeprijs, в общей сложности за свою карьеру Калеб Юэн одержал 63 победы.

 

Калеб Юэн подписал контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

Калеб Юэн: «Передо мной очень захватывающий, новый вызов, и фантастическая возможность вернуться к своему лучшему уровню при невероятной поддержке INEOS Grenadiers.

 

Моя цель – в 2025 году снова побеждать на крупных гонках. Уже несколько лет у меня нет побед на важных соревнованиях, но я твёрдо уверен, что вернуться к победам в моих силах. Мне ещё только 30. Считаю, что при правильном руководстве и опыте, которые есть у INEOS Grenadiers, смогу здесь вновь обрести свою лучшую форму.

 

Мы пока не определили окончательно мою программу гонок, я с большим нетерпением предвкушаю возможность обсудить её с командой. Будет интересно объединить их идеи с моими амбициями и вместе создать интересный календарь гонок.

 

Хотя INEOS Grenadiers часто рассматривают как команду, ориентированную на борьбу за генеральную классификацию, я вижу огромный потенциал в более широкой группе, которой они располагают для поддержки спринтеров. За последние несколько лет я часто опирался на INEOS в спринтах, потому что их гонщики в решающие моменты постоянно занимали идеальные позиции. Именно с такими специалистами мне хочется работать.

 

Переход в новую команду всегда сопряжён со сложностями, но я уже знаком со многими ребятами. Всё, что я слышал о работе команды, даёт мне уверенность, что интеграция пройдёт гладко. С нетерпением жду начала работы, посмотрим, чего мы сможем достичь вместе».

 

Скотт Драуэр (Scott Drawer), ответственный за выступление INEOS Grenadiers: «Список достижений Калеба, его талант и способность побеждать в крупных гонках говорят сами за себя. В беседе с ним мы чётко понимаем, в какой он форме и каковы его цели. Мы знаем, что ради их достижения нам предстоит работать вместе, но мы оба рады этой возможности.

 

В 2025 году мы значительно изменили подготовку нашей команды. Это должно стать ключом к тому, чтобы не только Калеб, но и все наши гонщики могли бросать вызов в каждой гонке и находились в наилучшей форме.

 

Калеб сразу же поедет в тренировочный лагерь команды. Мы думаем, что он быстро и без проблем вольётся в состав благодаря нашему персоналу мирового уровня. Мы все очень рады приветствовать его в команде, с нетерпением ждём начала работы».

 

Джон Аллерт (John Allert), генеральный директор INEOS Grenadiers: «Калеб умеет побеждать,  он один из великих спринтеров этого поколения. Вместе мы хотим написать новую захватывающую главу для Калеба в составе INEOS Grenadier, и упорная работа, необходимая для достижения этой цели, начинается уже сегодня».

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan INEOS Grenadiers Jayco AlUla

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Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (24)
    motte-Фото

    С просторов инета:

     «Джиро» этого года, которую многие уже сочли «относительно равнинной», преподносит заметный сюрприз на 17 этапе, который пройдет 28 мая. На дистанции 154 километра гонщиков ждут Пассо Тонале (1882), Мортироло (1854) и Ле Мотте (1423). Общий набор составит 5722 метра, что, конечно, очень тяжело.

    Но это не все. На Мортироло, которая, как известно, в принципе не самая простая гора, гонка будет подниматься по совершенно адскому маршруту, который пока еще не готов — почти 3 км со средним уклоном 13-14%, участками более 20% и торчками под 25%. Называется все это «recta Contador», второе название — «dritta del Mortirolo», тут самый контекстный перевод — «Мортироло по прямой», так как дорога идёт почти без поворотов.

    Альберто Контадор часто использовал этот участок для тренировок, но в гонках он не присутствовал ни разу, поворот идет сразу после деревни Монно, на высоте 1220 метров.

    Дорога в данный момент не готова, на ее ремонт требуются 115 000 евро, плюс, даже когда все завершат — туда пустят только гонщиков, технички пойдут в объезд.

     

  • василий
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (1)
    василий-Фото

    Romo ушел из Астаны и теперь побеждает

  • RVL
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    RVL-Фото

    Мэтр излишне строг к тадею)

    Мигель, мы помним твои заслуги!)

  • Pi-man
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Pi-man-Фото
    Ну два этапа всего только с начала сезона прошли. Рано делать выводы. Может китайские вливания помогли и сезон будет неплохим.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Астана с такими результатами на гонках мирового тура в проконти дорога обеспечена на 26 й год. Неужели китайцы не видят этого? Поэтому они не больно вкладываются в команду. Интересно вот, когда они Вино уволят? В середине сезона или в конце?
  • Cyrill
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Cyrill-Фото
    Астана... на других WT events будет легче набирать очки?
  • kabachok
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (14)
    kabachok-Фото
    аналогично.
    ногомяч уже не торт
  • SVS
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    SVS-Фото
    Совершенно верно :). Кое-кто уже в прошлом году в этом убедился :).

    Надеюсь, Тадей это тоже хорошо понимает. Впрочем, даже если после такого сезона будет некоторый спад - это не страшно, ИМХО. Но лично я надеюсь на продолжение банкета :).
  • odekolon
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    odekolon-Фото

    Danny van Poppel relegated from 8th to 118th for endagering other riders.

  • Freejazz
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (14)
    Freejazz-Фото
    Ну по почерку и стилю я это не определил. Но если в теме, то и хорошо.

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