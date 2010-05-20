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Тобиас Фосс подписал трёхлетний контракт с командой INEOS Grenadiers

Тобиас Фосс перешёл в велокоманду INEOS Grenadiers, где будет выступать до конца 2026 года

 

 

26-летний норвежский велогонщик Тобиас Фосс подписал трёхлетний контракт (до конца 2026 года) с британской велокомандой INEOS Grenadiers. Уроженец Лиллехаммера, Тобиас Фосс, победитель престижной андеровской велогонки Тур де л’Авенир-2019, начал карьеру профессионального велогонщика в 2020 году в команде Jumbo-Visma. Двукратный чемпион Норвегии в разделке, чемпион Норвегии в групповой гонке 2021 года, в 2022 году Тобиас Фосс стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, обойдя в австралийском Воллонгонге Штефана Кюнга и Ремко Эвенепула.

 

Тобиас Фосс подписал трёхлетний контракт с командой INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

Тобиас Фосс: «Когда мне было 14 лет, и я начал заниматься велоспортом, моим кумиром стал  Эдвальд Боассон Хаген, а любимой командой -  команда Sky. Потом, когда я мечтал о Тур де Франс, меня вдохновляли Крис, Брэдли и Герант. Поэтому INEOS Grenadiers  - команда моей мечты. Это, а также моя уверенность в том, что команда поможет мне развивать карьеру, стало важным фактором для подписания контракта. Я уже был знаком с некоторыми ребятами команды, и мне кажется, эта команда собрала отличных людей. С нетерпением жду встречи со всеми и начала выступления в гонках.

 

Хотел бы провести сезон на одном уровне с сильнейшими. У меня нет конкретных целей, но буду пользоваться шансами, хочу внести вклад в достижение командой высоких результатов, а также побороться за медаль на Олимпиаде.

 

Считаю, что в команде есть гонщики, на которых можно равняться. Мне очень хочется выступать с ними и набирать опыт. У команды INEOS Grenadiers очень вдохновляющее будущее, есть хорошие наставники для нас, молодых гонщиков. Мы можем у них учиться и поддерживать культуру команды, с каждым годом делая команду сильнее. До сих пор не могу поверить, что подписал контракт, ведь я был самым большим фанатом команды, а теперь буду в ней выступать».

 

Джон Аллерт (John Allert), управляющий директор INEOS Grenadiers: «Тобиас  - интересный гонщик, проявивший свой талант, который, как мы считаем, он сможет полностью раскрыть в нашей команде. У него есть амбиции на 2024 год, включая Олимпийские игры в Париже. Команда настроена поддержать его в предстоящем важном сезоне. Мы рады приветствовать его у нас, желаем ему успехов».

 

Стив Каммингс (Steve Cummings), спортивный директор: «Все знают способности Тобиаса в разделке, но в прошлом году он показал, что умеет отлично проходить подъёмы. Он добился ряда высоких результатов. Мы уверены, что он сможем играть ключевую роль в гонках, где будем бороться за генеральную классификацию. Мы все с нетерпением ждём начала работы с ним и нынешней группой гонщиков, которые, как и он, мотивированы и стремятся к успеху в 2024 году и в последующие годы».

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Теги к статье: Тобиас Фосс Tobias Foss INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Заманили парня олимпиадой )

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 00:36 | Регистрация: 7.12.2014

      Сказал же парень, что с детства за Скай))

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 01:10 | Регистрация: 4.07.2013

        Ну да, а что он говорил Джамбе, когда его туда взяли? ))

        P.S. Про олимпиаду - никакой иронии. Лучше инеоса никто не готовит к главным стартам. И не важно - шоссе это или трек.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 4.07.2013

    Ольга, да, конечно, вы правы, такое не говорят два раза в жизни. 
    Если он сказал, что его мечта  - ИНЕОС, значит так и было. Верю.

    Я бы сам пошел именно в ИНЕОС, если бы хотел чего-то добиться в вело.
    По крайней мере за тем, чтобы получить Базу, Школу. В этом им нет равных, имхо.

    Вообще, хорошая Школа, простите за общие слова, - это один из Основных Базисов.

    Туда, где есть Школа, стремятся все. 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Черт возьми, выступает в самой лучшей команде мира номер один, в самой популярной на сегодня мировой команде , но черт возьми еще раз, Инеос которая на спаде и в ближайшем будущем ничего грандиозного не светит...хахааа..команда его мечты!!!??????. Ну, почему все когда переходят из одной команды в другую....так сразу начинают нести такой лепет, что команда в которую приходит...ну, вот та команда в которой он все в мире выиграет и ждал всю жизнь, чтобы подписаться..он все сделал, чтобы попасть туда. И в ней он будет самым счастливым гонщиком в мире и самым быстрым. И коллектив в ней самый офигенный и обстановка комфортная? Сказал бы честно..мол Инеос самая богатая команда мира и платят в ней намного больше чем в Висме. И хочет просто заработать бабла больше чем в Висме. Так было бы честнее и правдоподобнее. А этот бред можно назвать только как ЛИЦЕМЕРИЕ.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 05:44 | Регистрация: 19.09.2014

    Ну про какую школу можно говорить, если команде нет и 20 лет? Пообещали генерал, а то в Инеосе проблема дать генерала на один из трёх ГТ, зряплату и стало всё команда - мечта детства. А то пчёлы были не школа? Вон Рогла только перешёл, а из команды кухни - сантехники уже слышно как он нас научил и поменялось отношение к делу. Бла бла бла.

  5. s75

    Сегодня, 05:49 | Регистрация: 9.06.2015

    Обычный дежурный чуть слащавый пресс-релиз. Ну были кумирами и ЭБХ, и Скай, и не у него одного. Точно так же, как сейчас "все" мечтают о JV. Что на самом деле интересно? Цели - Олимпиада, помогать новой команде и ни слова о цели стать генеральщиком. Чьи ещё цитаты в пресс-релизе? обычно мы видели мнение Родни (в первую очередь) или Сэра Дэйва, как руководителей команды. Мнение о новичке Хэммонда, как руководителя спортдиректората. Смотрим на имена в этом сообщении для прессы: Аллерт и Каммингс. Это интересно. В свое время Аллерт пришел из Бахрейна "маклареновских" времен вместе с Эллингвортом.

    Добрые языки пишут, что "на долгой паузе" сбили первоначальный "ценник" за гонщика в 1,5 М в год, ну, не знаю.

    Астанафоревер, у вас заело пластинку про "самую богатую", (к счастью) уже давно есть богаче, упражняйтесь на них?..

  6. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 08:14 | Регистрация: 20.05.2010

    Почему то не сомневался в его переходе именно в INEOS.

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • asofonov
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (5)
    asofonov-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Это шоссейные велосипеды от Декатлона, бюджетные карбоновые были неплохим предложением, когда у нас был Декатлон. Что там в дорогом сегменте хз
  • uran
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: error
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»?
    Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    Подтверждения выводам видно в этом безобидном вью.
    Простите, не знал, что у Вас есть прямая связь с командным штабом.
  • error
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (10)
    error-Фото
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»?
    Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    Подтверждения выводам видно в этом безобидном вью.
  • Виктор Сироткин
    Петер Саган выиграл критериум ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    Петя Цыган по родным закоулкам сохранил достаточно сил на финишный рывок в последней для себя шоссейной гонке с коллегами из топ-пелотона.

  • error
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    error-Фото

    Почему то не сомневался в его переходе именно в INEOS.

  • Shalam s Urala
    Карлос Састре о Рогличе, Погач ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    у меня есть желтая майка лицензионная с этого тура. Састре Эванс и Шлек-всегда со мной

    у меня есть книга Армстронга "моё возвращение к жизни", там автограф Састре, автора книги, Леви Лифаймера, Ольги Слюсаревой, Владимира Каминского, Бьярне Рийса, Оскара Фрейре, Йохана Брюнеля, Роберта Гесинка

    правда собирал автографы не я, а приятель, в Мск и на туре калифорнии

    Цитата: Геродот
    повеселил факт отказа Састре от трансфузии

    гипотетически он мог отвергать трансфузию, предпочитая микро-эпо-дозинг )

  • sashaney
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (8)
    sashaney-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Опять Понабежали новые желающие с мешком денег ))
    Что-то есть в этом неестественное )


    Посмотрите на их цены на лизинг. Кажется каждый, кто воспользуется из услугами, оплатит один из контрактов в команде.
  • s75
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    s75-Фото

    Обычный дежурный чуть слащавый пресс-релиз. Ну были кумирами и ЭБХ, и Скай, и не у него одного. Точно так же, как сейчас "все" мечтают о JV. Что на самом деле интересно? Цели - Олимпиада, помогать новой команде и ни слова о цели стать генеральщиком. Чьи ещё цитаты в пресс-релизе? обычно мы видели мнение Родни (в первую очередь) или Сэра Дэйва, как руководителей команды. Мнение о новичке Хэммонда, как руководителя спортдиректората. Смотрим на имена в этом сообщении для прессы: Аллерт и Каммингс. Это интересно. В свое время Аллерт пришел из Бахрейна "маклареновских" времен вместе с Эллингвортом.

    Добрые языки пишут, что "на долгой паузе" сбили первоначальный "ценник" за гонщика в 1,5 М в год, ну, не знаю.

    Астанафоревер, у вас заело пластинку про "самую богатую", (к счастью) уже давно есть богаче, упражняйтесь на них?..

  • sashaney
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (8)
    sashaney-Фото
    Ну про какую школу можно говорить, если команде нет и 20 лет? Пообещали генерал, а то в Инеосе проблема дать генерала на один из трёх ГТ, зряплату и стало всё команда - мечта детства. А то пчёлы были не школа? Вон Рогла только перешёл, а из команды кухни - сантехники уже слышно как он нас научил и поменялось отношение к делу. Бла бла бла.
  • sashaney
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (5)
    sashaney-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда Курдюков только в своей изысканной манере произносил это самое Ситройен (жаль что на велолайве нельзя аудио вставить), у меня порой мурашке по коже) Отар иногда тоже стралася "не отставать" от Сергея)

    По теме: велосипеды Van Rysel - кто слышал, что за фирмА/качество ??
    Судя по всему это Ашан-байк :-)

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