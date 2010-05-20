Тобиас Фосс подписал трёхлетний контракт с командой INEOS Grenadiers

Тобиас Фосс перешёл в велокоманду INEOS Grenadiers, где будет выступать до конца 2026 года

26-летний норвежский велогонщик Тобиас Фосс подписал трёхлетний контракт (до конца 2026 года) с британской велокомандой INEOS Grenadiers. Уроженец Лиллехаммера, Тобиас Фосс, победитель престижной андеровской велогонки Тур де л’Авенир-2019, начал карьеру профессионального велогонщика в 2020 году в команде Jumbo-Visma. Двукратный чемпион Норвегии в разделке, чемпион Норвегии в групповой гонке 2021 года, в 2022 году Тобиас Фосс стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, обойдя в австралийском Воллонгонге Штефана Кюнга и Ремко Эвенепула.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Тобиас Фосс: «Когда мне было 14 лет, и я начал заниматься велоспортом, моим кумиром стал Эдвальд Боассон Хаген, а любимой командой - команда Sky. Потом, когда я мечтал о Тур де Франс, меня вдохновляли Крис, Брэдли и Герант. Поэтому INEOS Grenadiers - команда моей мечты. Это, а также моя уверенность в том, что команда поможет мне развивать карьеру, стало важным фактором для подписания контракта. Я уже был знаком с некоторыми ребятами команды, и мне кажется, эта команда собрала отличных людей. С нетерпением жду встречи со всеми и начала выступления в гонках.

Хотел бы провести сезон на одном уровне с сильнейшими. У меня нет конкретных целей, но буду пользоваться шансами, хочу внести вклад в достижение командой высоких результатов, а также побороться за медаль на Олимпиаде.

Считаю, что в команде есть гонщики, на которых можно равняться. Мне очень хочется выступать с ними и набирать опыт. У команды INEOS Grenadiers очень вдохновляющее будущее, есть хорошие наставники для нас, молодых гонщиков. Мы можем у них учиться и поддерживать культуру команды, с каждым годом делая команду сильнее. До сих пор не могу поверить, что подписал контракт, ведь я был самым большим фанатом команды, а теперь буду в ней выступать».

Джон Аллерт (John Allert), управляющий директор INEOS Grenadiers: «Тобиас - интересный гонщик, проявивший свой талант, который, как мы считаем, он сможет полностью раскрыть в нашей команде. У него есть амбиции на 2024 год, включая Олимпийские игры в Париже. Команда настроена поддержать его в предстоящем важном сезоне. Мы рады приветствовать его у нас, желаем ему успехов».

Стив Каммингс (Steve Cummings), спортивный директор: «Все знают способности Тобиаса в разделке, но в прошлом году он показал, что умеет отлично проходить подъёмы. Он добился ряда высоких результатов. Мы уверены, что он сможем играть ключевую роль в гонках, где будем бороться за генеральную классификацию. Мы все с нетерпением ждём начала работы с ним и нынешней группой гонщиков, которые, как и он, мотивированы и стремятся к успеху в 2024 году и в последующие годы».