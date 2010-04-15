VeloNEWS
UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

 

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

52:23:00

2

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

0:43

3

 Fouquenet Amandine

Arkéa - B&B Hotels Women

1:00

4

 Pieterse Puck

Fenix-Deceuninck

  

1:21

5

 Neff Jolanda

Cannondale Factory Racing

1:42

6

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

2:07

7

 Zemanová Kristýna

VIF Cycling Team

  

2:16

8

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

2:23

9

 Muller Amandine

AS Bike Racing / France Literie

2:34

10

 Gery Célia

AS Bike Racing / France Literie

2:43

11

 Clauzel Hélène

    

3:01

12

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Deceuninck

  

3:11

13

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

3:23

14

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

3:37

15

 Gallezot Electa

Sebmotobikes CX Team

3:57

16

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

4:01

17

 Estermann Rebekka

    

4:06

18

 Clauzel Perrine

Sebmotobikes CX Team

4:30

19

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

4:48

20

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

5:06

21

 Mcgill Sidney

    

5:25

22

 Kay Anna

Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes

5:48

23

 Rochette Maghalie

    

6:08

24

 Mos Anniek

KDM - Pack Cycling Team vzw

6:21

25

 Cusack Lidia

CXD Trek Bikes

  

6:26

26

 Crees Xan

    

6:38

27

 Bramati Lucia

FAS Airport Services - Guerciotti

6:50

28

 Molengraaf Lauren

Charles Liégeois Roastery CX

7:07

29

 Wenzel Liv

Sebmotobikes CX Team

7:20

30

 Detilleux Emeline

Baloise Minimax WB Ladies

7:29

31

 Van de Steene Kim

Never Give Up by Jolien Verschueren

7:49

32

 Day Elena

Spectra Racing

  

7:57

33

 Lopez Ana

    

8:13

34

 De Schoesitter Shanyl

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

8:53

35

 De Bruyckere Xenna

De Ceuster Bouwpunt Cycling Team

-

36

 Lisbygd Ann-Dorthe

    

-

37

 Barthels Maïté

Cycling Team Atertdaul

-

38

 Cueto Sara

Unicaja - Gijón

  

-

39

 Seynave Ilken

Deschacht - Hens CX Team

-

40

 Berton Nina

EF Education - EasyPost - Oatly

-

41

 Stern Léa

KDM - Pack Cycling Team vzw

-

42

 Barthels Layla

Cycling Team Atertdaul

-

43

 Budde Kaija

Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego

-

44

 Delcommune Juline

Team Wilink Brussels Cycling

-

45

 Hoefmans Pem

ACROG-Tormans

  

-

46

 Perron Dorothee

    

-

47

 Carrio Luna

Unicaja - Gijón

  

-

48

 Secchi Giorgia

A.S.D. Women Cycling Project

-

DNF

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

  

DNS

 Dehler Viktoria

      
           

 

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:18 | Регистрация: 15.04.2010

    Люсинда в этом сезоне просто неудержима и опять победа. И какая это по счёту. Молодец.

  2. Имя: Николай

    Pirn

    Вчера, 22:59 | Регистрация: 13.08.2017

    Когда начинал смотреть СХ то отец Тибо доминировал, а теперь вот и сын вырос до такого уровня. Время идёт..

    У ван дер Хаара этот последний сезон.



    Ой не в ту ветку

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

  • Pirn
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (2)
    Pirn-Фото

    Когда начинал смотреть СХ то отец Тибо доминировал, а теперь вот и сын вырос до такого уровня. Время идёт..

    У ван дер Хаара этот последний сезон.



    Ой не в ту ветку

  • Pirn
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (5)
    Pirn-Фото

    Когда начинал смотреть СХ то отец Тибо доминировал, а теперь вот и сын вырос до такого уровня. Время идёт.. У ван дер Хаара этот последний сезон.

  • Джамайка
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (14)
    Джамайка-Фото
    2 место на дебютном грантуре - это не обделался, а блестящее выступление.
    несколько "второсортных" классик - это обещание что затем будут первосортные. остальные участники
    тих гонок также хотели бы победить, но не смогли.
  • RVL
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (5)
    RVL-Фото
    Так те ж воспоминания исключительно о туре..если я что то понимаю в воспоминаниях..
    А тут 5 сезонов оверсайз напичканных гонками, насколько я помню
  • Velolive-Team
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (5)
    Velolive-Team-Фото
    Solution Tech - Vini Fantini
    в 2026
    Toscana - Nippo - Rali
  • Pugachev
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (5)
    Pugachev-Фото
    Нет! Не напоминает теперь! Очередное спасибо Михаилу-просветителю. При такой весне после ТДФ можно заканчивать сезон....
  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Pugachev
    ".... я бы сосредоточился в основном на Туре..." - что-то мне это напоминает... Без шуток.

    Официальный календарь Тадея Погачара на 2026 год:

    Страде Бьянке
    Милан — Сан-Ремо
    Тур Фландрии
    Париж — Рубе
    Льеж — Бастонь — Льеж
    Тур Романдии
    Тур Швейцарии
    Тур де Франс

    Остальная часть сезона будет определена позже, участие в Вуэльте возможно.

  • Джамайка
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (5)
    Джамайка-Фото

    Нервная гонка. Как будто ВДП не тренировал кросс вообще, набирал во время гонки, столько ошибок. Хорошо что упал не критично. 

    Ныс тоже навернулся, где СК увидел провокационные действия со стороны чемпиона, не понятно. 



    и да, приятно за зрителей - ожидания оправдались

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул украсил сегодня гонку. Он просто сегодня не старался надрываться, а просто входил в режим кросса.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда в этом сезоне просто неудержима и опять победа. И какая это по счёту. Молодец.

