UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
- Дата:
- Вчера, 16:36
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
52:23:00
|
2
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:43
|
3
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
1:00
|
4
|
Pieterse Puck
|
Fenix-Deceuninck
|
1:21
|
5
|
Neff Jolanda
|
Cannondale Factory Racing
|
1:42
|
6
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
2:07
|
7
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
2:16
|
8
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:23
|
9
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:34
|
10
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:43
|
11
|
Clauzel Hélène
|
3:01
|
12
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
3:11
|
13
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
3:23
|
14
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
3:37
|
15
|
Gallezot Electa
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:57
|
16
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
4:01
|
17
|
Estermann Rebekka
|
4:06
|
18
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:30
|
19
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
4:48
|
20
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
5:06
|
21
|
Mcgill Sidney
|
5:25
|
22
|
Kay Anna
|
Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes
|
5:48
|
23
|
Rochette Maghalie
|
6:08
|
24
|
Mos Anniek
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
6:21
|
25
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
6:26
|
26
|
Crees Xan
|
6:38
|
27
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
6:50
|
28
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
7:07
|
29
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
7:20
|
30
|
Detilleux Emeline
|
Baloise Minimax WB Ladies
|
7:29
|
31
|
Van de Steene Kim
|
Never Give Up by Jolien Verschueren
|
7:49
|
32
|
Day Elena
|
Spectra Racing
|
7:57
|
33
|
Lopez Ana
|
8:13
|
34
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
8:53
|
35
|
De Bruyckere Xenna
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
-
|
36
|
Lisbygd Ann-Dorthe
|
-
|
37
|
Barthels Maïté
|
Cycling Team Atertdaul
|
-
|
38
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
-
|
39
|
Seynave Ilken
|
Deschacht - Hens CX Team
|
-
|
40
|
Berton Nina
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
-
|
41
|
Stern Léa
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
-
|
42
|
Barthels Layla
|
Cycling Team Atertdaul
|
-
|
43
|
Budde Kaija
|
Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego
|
-
|
44
|
Delcommune Juline
|
Team Wilink Brussels Cycling
|
-
|
45
|
Hoefmans Pem
|
ACROG-Tormans
|
-
|
46
|
Perron Dorothee
|
-
|
47
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
-
|
48
|
Secchi Giorgia
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
-
|
DNF
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
DNS
|
Dehler Viktoria
