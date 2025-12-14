VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хуан Аюсо нацелен бороться за подиум Тур де Франс-2026

Хуан Аюсо разделит капитанские полномочия с Мадсом Педерсеном на Тур де Франс-2026

 

 

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) начнёт сезон 2026 года в цветах команды Lidl-Trek на Волте Алгарви, а затем Париж — Ницца, Тур Страны Басков, Арденнские классики Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, Критериум Дофине перед Тур де Франс. Главной целью 23-летнего испанского велогонщика в следующем сезоне будет борьба за подиум Тур де Франс, о чём он рассказал на пресс-конференции команды Lidl-Trek. 

 

Хуан Аюсо нацелен бороться за подиум Тур де Франс-2026

 

Пресс-конференцию в Дении Хуан Аюсо начал с заявления:

 

«Прежде всего, я хотел бы воспользоваться этой пресс-конференцией, чтобы поблагодарить всю команду и структуру UAE. Меня сформировало время в UAE Team Emirates, этот период навсегда останется центральной частью моей спортивной карьеры. В эти годы становления я постиг профессионализм, дисциплину и видение перспектив. Люди в команде внесли вклад в мой успех и помогли превратить меня в того гонщика, которым я являюсь сегодня. Я также хочу раз и навсегда прояснить и закрыть тему того, что произошло в прошлом сентябре. В тот момент я сказал нечто, во что на самом деле не верил, так как был под давлением и нервничал. Это не отражает моих истинных чувств, и я считаю вопрос полностью исчерпанным.

 

Я хочу закрыть эту главу с UAE Team Emirates на хорошей ноте, поблагодарить всех за поддержку во время моего пребывания там, и  могу только пожелать им самого лучшего в будущем».

 

CyclingUpToDate собрали цитаты Хуана Аюсо с пресс-конференции.

 

Хуан Аюсо о команде Lidl-Trek

 

 «Я очень счастлив быть в Lidl-Trek. Мой путь сюда был долгим, и команда меня невероятно тепло приняла. Здесь чувствую себя как дома, и с большим нетерпением жду продолжения работы. Сейчас, собственно, был первый тренировочный сбор, где мы полноценно поработали. Тот, что проводили в Германии, был скорее про тимбилдинг и отдых, а не про работу».

 

У испанцев всегда есть Movistar. Это испанская команда с очень сильными традициями, и обычно туда идут сильнейшие испанские гонщики. Есть и маркетинговые причины, это нормально. Но у меня была возможность уйти в другую команду, мне звонили почти из всех команд. Когда я сел за стол переговоров, всё пошло очень быстро. Мы очень хорошо поняли друг друга. В меня поверили.

 

Для меня было очень важно присоединиться к проекту, который находится на том же этапе, что и я как гонщик. Мы доказали, что можем выступать очень хорошо, но всё ещё хотим доказать, что можем быть лучшими. Мы на одной волне, и это очень вдохновляет.

 

 Команда очень открытая. Всё, что я предлагал сделать для того, чтобы прогрессировать, в том, что необходимо в плане поддержки команды, они восприняли или ответили, что изучат этот вопрос. Что касается подготовки, работы в аэродинамической трубе и всего такого — такой поддержки  у меня никогда раньше не было».

 

Хуан Аюсо о Тур де Франс

 

«Я генеральщик и ставлю высокие цели. Команда Lidl-Trek хочет стать более конкурентоспособной на Гранд-турах. Они уже очень сильны в классиках, особенно с Мадсом (Педерсеном), и хотели расширить спектр.

 

Мне очень поможет, что на Тур де Франс я поеду с Мадсом. Для меня он — лидер команды. Я думаю, мы прекрасно поймём друг друга и поможем друг другу. С нетерпением этого жду.

 

Говорить, что я могу выиграть Тур в этом году, нереалистично. Мы должны понимать, где находимся. Это долгосрочный проект, как для команды, так и для меня. Я никогда раньше не ехал Тур де Франс на свой результат. Первый шаг —  борьба за подиум. Если появятся возможности сделать больше, конечно, мы ими воспользуемся. Но глядя на (Тадея) Погачара, если он сохранит свой уровень, просвет ещё остаётся. В этом году цель — подиум.

 

Мы ещё толком не обсуждали вопрос, будет ли на Туре один лидер или несколько. Больше, чем себя, капитаном считаю Мадса. Он много раз возглавлял команду. Он номер один для Тура, и для меня, и у команды есть цель ему помогать. Наши цели могут идеально сочетаться».

 

На вопрос, как сильно он мечтает выиграть Тур де Франс, Хуан Аюсо ответил:

 

«Говорить о мечтах сложно, потому что когда рассказываешь о них, люди критикуют или смеются.

Но я очень амбициозен, иногда оптимистичен, но также реалистичен. Для меня нереалистично думать, что я могу выиграть Тур в этом году, но стремление и надежда достичь этой цели присутствуют. Именно это заставляет меня вставать каждое утро и мотивирует работать усерднее, чем когда-либо».

 

Хуан Аюсо о Тадее Погачаре и соперниках

 

«На данный момент эти гонщики (Погачар, Вингегор, Эвенепул, Ван дер Пул, Мас) всё ещё выше меня. Они выиграли больше и доказали больше. Вот почему я хочу много работать и использовать всю поддержку команды, чтобы сократить этот разрыв. Спросите меня об этом в следующем году, и, надеюсь, у меня будет другой ответ.

 

Тадей Погачар - лучший гонщик в мире. Я не так часто выступал с ним вместе в гонках, но каждый раз, когда мы пересекались на гонках или сборах, это было полезно».

 

Хуан Аюсо о неудачах последних лет

 

«Каждый год у меня возникали проблемы. В 2023 году я был травмирован почти два месяца и не выступал. В 2024 году у меня был ковид, пришлось сойти с Тура, и я так и не вернулся на свой уровень. В 2025 все знают, что случилось.

 

Сейчас я очень хочу стабильности. Не повторять ситуацию, когда сильно выступаешь три-четыре месяца, а потом сталкиваешься с проблемами. Но я также горжусь, потому что всегда преодолевал трудности».

 

Лука Гуэрчилена о Хуане Аюсо

 

Генеральный менеджер Lidl-Trek Лука Гуэрчилена во время медиа-дня команды в интервью Eurosport прокомментировал подписание Хуана Аюсо:

 

«Мы предложили Хуану Аюсо очень четкую программу в плане ожиданий. Мы хотим, чтобы он был нашим капитаном на Гранд Туре, ожидаем от него не только побед в гонках, но и выполнение роли лидера команды. Он должен понять, что быть лидером —  не просто первым пересечь финишную черту, но и возглавить группу людей, от персонала до офиса, управленческой команды или своих товарищей-велогонщиков, и стать для них ориентиром. В нашей команде есть пример того, что значит быть лидером. Это Мадс Педерсен. Думаю, каждый может у него поучиться».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso Lidl-Trek Тур де Франс-2026

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Джамайка
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    Джамайка-Фото
    наверное, имелись в виду только претенденты на генерал, ВВА не входит
  • Джамайка
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    Джамайка-Фото

    Ловить Поги вдвоем, втроем и т.д..... бесполезно, уедет, много раз показывал хотя бы на ЧМ. 

    но на усталости Погачар тоже отстает, правда не в генеральной классификации, например, на 21 этапе дергал за Йоргенсеном, а отъехал Ваут. на него уже запала не хватило.

    а вот поодиночке атаковать было бы неплохо. Но на Тур едет помошником юный мексиканец Иссак дель Торо. он споймает все атаки, еще и победу на этапе заберет. 

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (1)
    motte-Фото

    Тадей Погачар на сегодняшней пресс-конференции:

     «Я надеюсь, что Иисак в будущем пойдёт по моему пути. Возможно, он даже будет лучше. Он начинает свой собственный путь, у него свой стиль езды, и я уже восхищаюсь им как гонщиком и как человеком. Надеюсь, он продолжит в том же духе, как в последние несколько лет, и будет получать от велоспорта столько же удовольствия, сколько получает сейчас».

     «Конечно, всегда есть пространство для улучшения, но я думаю, что мне уже не нужно сильно прибавлять. Если я сохраню нынешний уровень, я буду более чем доволен».

     «Если я когда-нибудь выиграю Милан–Сан-Ремо и Париж–Рубе, я подумаю, что, по сути, сделать больше уже почти невозможно. Но всегда остаётся что-то ещё. Есть много недельных гонок, которые я ещё не выигрывал, и Вуэльта тоже. Осталось так много целей — попробовать победить в разных сценариях. Годы летят очень быстро, и времени, чтобы выиграть всё, не так много. Календарь в велоспорте очень насыщенный».

     «Думаю, я бы выбрал Рубе вместо Тур де Франс, потому что Тур я уже выигрывал четыре раза. Разница между нулём и одной победой больше, чем между четырьмя и пятью. Но рекорд в пять побед на Туре для меня имеет значение».

     «Почему Романдия и Тур Швейцарии? Я уже говорил, что всегда хочу пробовать выигрывать новые гонки и искать новые вызовы».

     «Если бы всё зависело только от команды, я бы сосредоточился в основном на Туре. В Рубе всегда есть риск упасть и поставить под угрозу Тур. Но такой риск существует каждый день и на тренировках. Полностью избежать его невозможно».

     


    «Думаю, возможно, что в какой-то год я попробую побороться за победу на всех трёх Гранд-турах. Но для этого нужно говорить с командой и гонщиками. Я не думаю, что это было бы справедливо. У нас много гонщиков, способных выигрывать Гранд-туры. Мне не нужно быть одержимым всем. Мне приятнее видеть, как Жоау, Иисак, Адам или другие тоже борются за генеральную классификацию и получают свои шансы».



    UAE Team Emirates’ plans for 2026:

    Volta a la Comunitat Valenciana: Almeida
    Volta ao Algarve: Almeida
    UAE Tour: Del Toro
    Strade Bianche: Poga?ar, Del Toro
    Paris-Nice: Almeida
    Tirreno-Adriatico: Del Toro
    Milano-Sanremo: Poga?ar, Del Toro
    Volta a Catalunya: Almeida
    Tour of Flanders: Poga?ar
    Itzulia Basque Country: Del Toro
    Paris Roubaix: Poga?ar
    Liège-Bastogne-Liège: Poga?ar
    Tour de Romandie: Poga?ar
    Giro d’Italia: Almeida
    Tour Auvergne - Rhône-Alpes: Del Toro
    Tour de Suisse: Poga?ar
    National Championships: Almeida
    Tour de France: Poga?ar, Del Toro
    Vuelta a Burgos: Almeida
    Vuelta a España: Almeida, Poga?ar (?)

     

    Планы UAE Team Emirates на сезон 2026:

    Вольта а ла Комунитат Валенсиана — Алмейда
    Вольта Алгарве — Алмейда
    Тур ОАЭ — Дель Торо
    Страде Бьянке — Погачар, Дель Торо
    Париж–Ницца — Алмейда
    Тиррено–Адриатико — Дель Торо
    Милан–Сан-Ремо — Погачар, Дель Торо
    Вольта Каталонии — Алмейда
    Тур Фландрии — Погачар
    Тур Страны Басков (Итсулия) — Дель Торо
    Париж–Рубе — Погачар
    Льеж–Бастонь–Льеж — Погачар
    Тур Романдии — Погачар
    Джиро д’Италия — Алмейда
    Тур Овернь — Рона — Альпы — Дель Торо
    Тур Швейцарии — Погачар
    Национальные чемпионаты — Алмейда
    Тур де Франс — Погачар, Дель Торо
    Вуэльта Бургоса — Алмейда
    Вуэльта Испании — Алмейда, Погачар 

     

  • Джамайка
    Мэттью Бреннан продолжит высту ... (3)
    Джамайка-Фото
    что в Инессе не так? Почему не охотятся за молодыми британскими талантами? Хотя в 29 г. ему будет толлко 24-25, как раз созреет для грантуров, тогда его и перекупят. Если все пойдёт по правильному пути
  • MVDP
    Велокросс. Exact Cross Kortrij ... (1)
    MVDP-Фото

    Рядовой Райан то с Елисеем закусится, то с Михаилом.

  • RVL
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    RVL-Фото

    Это ж опять отвечать за слова придется biggrin

    Седло уже съезжало....

  • motte
    Жуан Алмейда поедет Джиро д’Ит ... (1)
    motte-Фото

    Дель Торо поедет «Тур де Франс» уже в следующем году. Это будет его единственный Гранд-тур в сезоне — он не будет участвовать ни в «Джиро д’Италия», ни в «Вуэльте».

    «Не вся моя программа будет подчинена работе на Погачара. В некоторых гонках у меня будет свобода. Но быть с ним на Туре — это мечта, то, чего я всегда хотел, и теперь она вот-вот осуществится. Я хочу попробовать выйти на новый уровень и посмотреть, как справлюсь».

    «Там я собираюсь учиться у Тадея и лучше узнать саму гонку — возможно, чтобы понять, как однажды поехать Тур уже для себя. Без спешки и без давления».

    «Свою гоночную программу я начну с UAE Tour, где буду основным лидером команды UAE Team Emirates. Затем поеду Strade Bianche, Milano–Sanremo и Itzulia Basque Country. После этого — Tour du Auvergne Rhône-Alpes и Тур де Франс».

  • StVano
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    StVano-Фото

    тандем Вингегора и Роглича. Вместе они заставили Погачара перегореть

    Как будто Ван Арта и не было там... 

  • Olstep
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    Olstep-Фото
    Выиграть тур же Франс... Смешно)
  • shoooster
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (10)
    shoooster-Фото
    Тур это наверняка требование спонсоров Ремки. Но думаю ничего страшного для команды нет, Ремко быстро сдуется в горах, и Липовец сможет спокойно побороться за 3 место в генерале

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 декабря

Alexander Kamp (Intermarche - Wanty)

15 декабря

Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA)

Laurenz Rex (Intermarche - Wanty)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (53)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)