Хуан Аюсо нацелен бороться за подиум Тур де Франс-2026

Хуан Аюсо разделит капитанские полномочия с Мадсом Педерсеном на Тур де Франс-2026

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) начнёт сезон 2026 года в цветах команды Lidl-Trek на Волте Алгарви, а затем Париж — Ницца, Тур Страны Басков, Арденнские классики Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, Критериум Дофине перед Тур де Франс. Главной целью 23-летнего испанского велогонщика в следующем сезоне будет борьба за подиум Тур де Франс, о чём он рассказал на пресс-конференции команды Lidl-Trek.

Пресс-конференцию в Дении Хуан Аюсо начал с заявления:

«Прежде всего, я хотел бы воспользоваться этой пресс-конференцией, чтобы поблагодарить всю команду и структуру UAE. Меня сформировало время в UAE Team Emirates, этот период навсегда останется центральной частью моей спортивной карьеры. В эти годы становления я постиг профессионализм, дисциплину и видение перспектив. Люди в команде внесли вклад в мой успех и помогли превратить меня в того гонщика, которым я являюсь сегодня. Я также хочу раз и навсегда прояснить и закрыть тему того, что произошло в прошлом сентябре. В тот момент я сказал нечто, во что на самом деле не верил, так как был под давлением и нервничал. Это не отражает моих истинных чувств, и я считаю вопрос полностью исчерпанным.

Я хочу закрыть эту главу с UAE Team Emirates на хорошей ноте, поблагодарить всех за поддержку во время моего пребывания там, и могу только пожелать им самого лучшего в будущем».

CyclingUpToDate собрали цитаты Хуана Аюсо с пресс-конференции.

Хуан Аюсо о команде Lidl-Trek

«Я очень счастлив быть в Lidl-Trek. Мой путь сюда был долгим, и команда меня невероятно тепло приняла. Здесь чувствую себя как дома, и с большим нетерпением жду продолжения работы. Сейчас, собственно, был первый тренировочный сбор, где мы полноценно поработали. Тот, что проводили в Германии, был скорее про тимбилдинг и отдых, а не про работу».

У испанцев всегда есть Movistar. Это испанская команда с очень сильными традициями, и обычно туда идут сильнейшие испанские гонщики. Есть и маркетинговые причины, это нормально. Но у меня была возможность уйти в другую команду, мне звонили почти из всех команд. Когда я сел за стол переговоров, всё пошло очень быстро. Мы очень хорошо поняли друг друга. В меня поверили.

Для меня было очень важно присоединиться к проекту, который находится на том же этапе, что и я как гонщик. Мы доказали, что можем выступать очень хорошо, но всё ещё хотим доказать, что можем быть лучшими. Мы на одной волне, и это очень вдохновляет.

Команда очень открытая. Всё, что я предлагал сделать для того, чтобы прогрессировать, в том, что необходимо в плане поддержки команды, они восприняли или ответили, что изучат этот вопрос. Что касается подготовки, работы в аэродинамической трубе и всего такого — такой поддержки у меня никогда раньше не было».

Хуан Аюсо о Тур де Франс

«Я генеральщик и ставлю высокие цели. Команда Lidl-Trek хочет стать более конкурентоспособной на Гранд-турах. Они уже очень сильны в классиках, особенно с Мадсом (Педерсеном), и хотели расширить спектр.

Мне очень поможет, что на Тур де Франс я поеду с Мадсом. Для меня он — лидер команды. Я думаю, мы прекрасно поймём друг друга и поможем друг другу. С нетерпением этого жду.

Говорить, что я могу выиграть Тур в этом году, нереалистично. Мы должны понимать, где находимся. Это долгосрочный проект, как для команды, так и для меня. Я никогда раньше не ехал Тур де Франс на свой результат. Первый шаг — борьба за подиум. Если появятся возможности сделать больше, конечно, мы ими воспользуемся. Но глядя на (Тадея) Погачара, если он сохранит свой уровень, просвет ещё остаётся. В этом году цель — подиум.

Мы ещё толком не обсуждали вопрос, будет ли на Туре один лидер или несколько. Больше, чем себя, капитаном считаю Мадса. Он много раз возглавлял команду. Он номер один для Тура, и для меня, и у команды есть цель ему помогать. Наши цели могут идеально сочетаться».

На вопрос, как сильно он мечтает выиграть Тур де Франс, Хуан Аюсо ответил:

«Говорить о мечтах сложно, потому что когда рассказываешь о них, люди критикуют или смеются.

Но я очень амбициозен, иногда оптимистичен, но также реалистичен. Для меня нереалистично думать, что я могу выиграть Тур в этом году, но стремление и надежда достичь этой цели присутствуют. Именно это заставляет меня вставать каждое утро и мотивирует работать усерднее, чем когда-либо».

Хуан Аюсо о Тадее Погачаре и соперниках

«На данный момент эти гонщики (Погачар, Вингегор, Эвенепул, Ван дер Пул, Мас) всё ещё выше меня. Они выиграли больше и доказали больше. Вот почему я хочу много работать и использовать всю поддержку команды, чтобы сократить этот разрыв. Спросите меня об этом в следующем году, и, надеюсь, у меня будет другой ответ.

Тадей Погачар - лучший гонщик в мире. Я не так часто выступал с ним вместе в гонках, но каждый раз, когда мы пересекались на гонках или сборах, это было полезно».

Хуан Аюсо о неудачах последних лет

«Каждый год у меня возникали проблемы. В 2023 году я был травмирован почти два месяца и не выступал. В 2024 году у меня был ковид, пришлось сойти с Тура, и я так и не вернулся на свой уровень. В 2025 все знают, что случилось.

Сейчас я очень хочу стабильности. Не повторять ситуацию, когда сильно выступаешь три-четыре месяца, а потом сталкиваешься с проблемами. Но я также горжусь, потому что всегда преодолевал трудности».

Лука Гуэрчилена о Хуане Аюсо

Генеральный менеджер Lidl-Trek Лука Гуэрчилена во время медиа-дня команды в интервью Eurosport прокомментировал подписание Хуана Аюсо:

«Мы предложили Хуану Аюсо очень четкую программу в плане ожиданий. Мы хотим, чтобы он был нашим капитаном на Гранд Туре, ожидаем от него не только побед в гонках, но и выполнение роли лидера команды. Он должен понять, что быть лидером — не просто первым пересечь финишную черту, но и возглавить группу людей, от персонала до офиса, управленческой команды или своих товарищей-велогонщиков, и стать для них ориентиром. В нашей команде есть пример того, что значит быть лидером. Это Мадс Педерсен. Думаю, каждый может у него поучиться».