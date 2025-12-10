Опасная чашка чая: Давиде Формоло вынужден прервать тренировки на полтора месяца

- Категория:
Давиде Формоло не сможет тренироваться 6 недель из-за бытовой травмы
33-летний итальянский велогонщик команды Movistar Давиде Формоло стал жертвой бытовой травмы. Ему предстоит операция и шестинедельный период восстановления после того, как он случайно уронил чашку чая на большой палец ноги. Гонщик Movistar подтвердил в своем посте в соцсетях, что травма нарушает его зимнюю тренировочную программу.
Photo (c) Movistar Team
Давиде Формоло: «Ничего не поделаешь, жизнь иногда бывает странной. Ты проезжаешь около 30 000 км в год, когда грузовики буквально задевают твой руль, будто так и надо, несёшься с гор по мокрым дорогам, как Валентино Росси на Муджелло... А потом однажды вечером чашка падает тебе на ногу, оставляя небольшой порез. Сначала показалось, что это пустяк, но я заметил, что больше не могу поднять большой палец. Так что у меня операция на сухожилии, а потом долгая реабилитация — как минимум шесть недель простоя...»
В прошедшем сезоне Давиде Формоло так и не смог выйти на свой уровень, который показывал в Red Bull Bora-hansgrohe в 2018/19 и в UAE Team Emirates в 2020/23. Контракт победителя этапа Джиро д’Италия-2015, призёра Льеж-Бастонь-Льеж-2019 и Страде Бьянке-2020 Давиде Формоло с командой Movistar заканчивается в конце 2026 года.
