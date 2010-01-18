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Давиде Ребеллин погиб под колёсами грузовика во время тренировки

Давиде Ребеллин погиб под колёсами грузовика во время тренировки

 

Давиде Ребеллин погиб под колёсами грузовика во время тренировки

 

 

 

 

  51-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин погиб во время тренировки в Виченце (Montebello Vicentino) утром 30 ноября. Как сообщает издание Il Gazzettino, Давиде Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель с места происшествия скрылся.

 

  По сообщению TuttoBici, авария произошла незадолго до полудня возле ресторана “La-Padana”. Грузовик, выезжая с перекрёстка, наехал на велогонщика и уехал с места происшествия.

 

В этом году Давиде Ребеллин объявил о завершении карьеры, которая продолжалась с 1992 года.

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Теги к статье: Давиде Ребеллин

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 18.01.2010

    Да как так? Человек уже на пенсии был

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 1.05.2018

    ??

    Нет слов...

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Шок. Видимо судьба так распорядилась, что всю жизнь на велике и умер на велике. Преданный велику. Великий спортсмен. Скорблю по нему, так же и по Микеле Скарпони, так же погибший под колесами грузовика. RIP.

    Вся жизнь это гонка.

  4. Bishkul

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 15.03.2011

    Это ужасно! RIP.

  5. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 14.12.2015

    Это ужасно. Дежавю. Соболезную.... 

  6. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 18.09.2014

    Да как так?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  7. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 4.05.2017

    Нет слов. Человек Эпоха. RIP

  8. Имя: sergejdriver

    sergejdriver

    Сегодня, 19:56 | Регистрация: 25.07.2014

    Да как так то??? Понасажают редискаов за руль грузовиков!!! И опять Италия...

  9. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Сегодня, 20:13 | Регистрация: 10.06.2017

    Господи!…

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