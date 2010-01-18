Давиде Ребеллин погиб под колёсами грузовика во время тренировки

51-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин погиб во время тренировки в Виченце (Montebello Vicentino) утром 30 ноября. Как сообщает издание Il Gazzettino, Давиде Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель с места происшествия скрылся.

По сообщению TuttoBici, авария произошла незадолго до полудня возле ресторана “La-Padana”. Грузовик, выезжая с перекрёстка, наехал на велогонщика и уехал с места происшествия.

В этом году Давиде Ребеллин объявил о завершении карьеры, которая продолжалась с 1992 года.