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49-летний Давиде Ребеллин подписал контракт с велокомандой Work Service Marchiol Vega

Давиде Ребеллин – велогонщик континентальной велокоманды Work Service Marchiol Vega

 

  49-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин начнёт 30-й сезон в велоспорте в континентальной итальянской команде Work Service Marchiol Vega. В майке команды он дебютирует 3 марта на велогонке Trofeo Laigueglia.

 

  В конце 2020 года издание La Gazzetta dello Sport предполагало, что Давиде Ребеллин подпишет контракт с камбоджийской велокомандой Cambodia Cycling Academy, но сейчас итальянский велогонщик опубликовал в соцсетях видео, где появился в новой велоформе и с новым велосипедом, и рассказал контракт с итальянской командой Work Service Marchiol Vega.

 

 

49-летний Давиде Ребеллин подписал контракт с велокомандой Work Service Marchiol Vega

 

  Давиде Ребеллин также примет участие в тестировании и развитии велосипеда Dynatek, произведённого компанией, базирующейся около Падуи, в регионе Венето.

 

  Давиде Ребеллин: «Хорошо ставить новые цели и помогать руководству команды после того, как они меня поддержали. Велоспорт для меня больше, чем работа  и страсть. Я хотел бы скорее не учить ребят чему-то, а передать всей команде эмоции, которые каждый день дарит мне велосипед.

 

  Также я счастлив присоединиться к большой семье Dynatek. Мне нравится их позиция, желание дать жизнь полностью итальянскому высокотехнологичному продукту и поиск  характеристик для каждого проекта».

 

  Массимо Леворато (Massimo Levorato), глава велокоманды Work Service Marchiol Vega: «Для нас честь, что такой великий чемпион как Давиде Ребеллин будет в нашей команде. Он  пример преданности и самоотверженности для всех спортсменов, настоящий источник вдохновения для многих молодых талантов, которые растут в нашей команде. Сила Давиде в его опыте и профессионализме, он будет правой рукой наших спортивных директоров, расширит их возможности.

 

  Мы не случайно взяли его в команду. Это этап развития нашего проекта, в котором Ребеллин будет играть ключевую роль. Ребята нашей команды смогут тренироваться и выступать с ним в самых важных гонках календаря и становиться более зрелыми спортсменами».

 

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Теги к статье: Давиде Ребеллин Davide Rebellin

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот уж неугомонный..и преданный к лисапедному спорту. За, что ему честь и хвала.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видно что он недоволен великом. Да и правду сказать..велик посредственный. Да и некрасивый. Нет шарма в нем. Ну а по сравнению с Пинарелло ваще отстой. Та травма остановила Фрума. И видимо навсегда..как не крути. Тех аысот ему уже не взять. Не то чтоб он совсем плохой. А то, что совсем другие конкуренты подросли пока он там был в гипсах. А они молодые и очень грозные.
  • Astanaforever
    49-летний Давиде Ребеллин подп ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот уж неугомонный..и преданный к лисапедному спорту. За, что ему честь и хвала.
  • Freejazz
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Freejazz-Фото
    И что интересно - это не имело отношения к реальному Сальери, а только к его образу. Но идея правильная, хотя спорт - это результат и всегда есть победитель. Красивая игра, прокат, проезд забывается, а остается только победитель и так всегда, в принципе и было.
  • ROSt
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    ROSt-Фото

    Прощавай САЛЬБУТАМОЛЬЩИК !!!!!!!!!!!!!!

    Бумеранг ніхто НЕ відміняв !!! 

    bye

    Зло буде ПОКАРАНО !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Earl57
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Earl57-Фото
    По-моему на Туре в 2012 году он орал сильнее, когда наполовину высунулся из технички. Пино просто хотел убежать от его криков))
  • SportSpirit
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Кстати, тем весомей результат Герайнта Томаса в разделке на ЧМ, которую он проехал без своего Гармина, подрезанного "фанатами" за несколько минут до старта. Но это старая школа! 

  • SportSpirit
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Без привычной команды, без привычного велосипеда.... завтра у Фрума начнется новая страница в карьере. 

     

    Буду рада его победам, но по всему скорее мы увидим Криса в новой роли - дорожного капитана, мудреца команды, технического эксперта и т.д. 

  • sashaney
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    sashaney-Фото
    Вопрос шире, чем просто средства связи? Мы/Вы хотите смотреть гонку или борьбу алгоритмов - программ для гонщиков где есть всё (позиция в пелотоне, ваты, каденс, калории и пр)?
  • Sezar
    19-летний Олав Кой – новый вел ... (3)
    Sezar-Фото

    Перспективный ужасно). Для своего возраста.

  • motte
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    motte-Фото

    Я думаю, что никак ибо пелотон это огромная,  сложная и напряженная внутренняя жизнь на протяжении многих часов и без средств связи ну просто невозможно. 

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