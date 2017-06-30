49-летний Давиде Ребеллин подписал контракт с велокомандой Work Service Marchiol Vega

Давиде Ребеллин – велогонщик континентальной велокоманды Work Service Marchiol Vega

49-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин начнёт 30-й сезон в велоспорте в континентальной итальянской команде Work Service Marchiol Vega. В майке команды он дебютирует 3 марта на велогонке Trofeo Laigueglia.

В конце 2020 года издание La Gazzetta dello Sport предполагало, что Давиде Ребеллин подпишет контракт с камбоджийской велокомандой Cambodia Cycling Academy, но сейчас итальянский велогонщик опубликовал в соцсетях видео, где появился в новой велоформе и с новым велосипедом, и рассказал контракт с итальянской командой Work Service Marchiol Vega.

Давиде Ребеллин также примет участие в тестировании и развитии велосипеда Dynatek, произведённого компанией, базирующейся около Падуи, в регионе Венето.

Давиде Ребеллин: «Хорошо ставить новые цели и помогать руководству команды после того, как они меня поддержали. Велоспорт для меня больше, чем работа и страсть. Я хотел бы скорее не учить ребят чему-то, а передать всей команде эмоции, которые каждый день дарит мне велосипед.

Также я счастлив присоединиться к большой семье Dynatek. Мне нравится их позиция, желание дать жизнь полностью итальянскому высокотехнологичному продукту и поиск характеристик для каждого проекта».

Массимо Леворато (Massimo Levorato), глава велокоманды Work Service Marchiol Vega: «Для нас честь, что такой великий чемпион как Давиде Ребеллин будет в нашей команде. Он пример преданности и самоотверженности для всех спортсменов, настоящий источник вдохновения для многих молодых талантов, которые растут в нашей команде. Сила Давиде в его опыте и профессионализме, он будет правой рукой наших спортивных директоров, расширит их возможности.

Мы не случайно взяли его в команду. Это этап развития нашего проекта, в котором Ребеллин будет играть ключевую роль. Ребята нашей команды смогут тренироваться и выступать с ним в самых важных гонках календаря и становиться более зрелыми спортсменами».