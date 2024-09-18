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Маури Вансевенан выиграл 3-й этап Тура Люксембурга-2024 и надел майку лидера

Маури Вансевенан перехватил майку лидера Тура Люксембурга-2024 у Матье ван дер Пула

 

 

Маури Вансевенант выиграл королевский этап Тура Люксембурга-2024, 3-й этап, включавший прохождение восьми категорийных подъёмов и почти 4000 м набора высоты.

 

25-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step выиграл  после сольной атаки. Он опередил на 18 секунд ближайшего преследователя Давиде Формоло (Movistar) (дисквалифицированного после этапа за нарушение правил посадки на велосипеде) и на 41 секунду лидировавшего в общем зачёте Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

 

Благодаря победе и созданному запасу времени Маури Вансевенан перехватил майку лидера и теперь возглавляет общий зачёт с преимуществом в 32 секунды над чемпионом мира Матье ван дер Пулом.

 

Маури Вансевенан выиграл 3-й этап Тура Люксембурга-2024 и надел майку лидера

 

Маури Вансевенан выиграл 3-й этап Тура Люксембурга-2024 и надел майку лидера

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

 

Этап начался с отъезда в отрыв Луиса Верваке (Soudal Quick Step) и Йоханнеса Кулсета (Uno-X), которые набрали более шести минут преимущества. Но Амануэль Гебрейгзабьер (Lidl-Trek) и Бастьен Троншон (Decathlon AG2R) не были довольны таким сценарием, они атаковали и догнали дуэт лидеров за 50 км до финиша. Однако пелотон сократил разрыв с отрывом до двух минут, и отрыву не удалось отпраздновать победу.

 

На финальных 30 километрах пелотон порвали многочисленные атаки, а отрыв дня был нейтрализован. Матье ван дер Пул, лидировавший в общем зачёте, пытался уехать вместе с Бобом Юнгельсом, выступающим за команду Люксембурга. Однако за 25 км до финиша успешной стала атака Маури Вансевенана и Давиде Формоло, которые набрали полминуты преимущества. Марк Хирши (UAE Team Emirates) и Матье ван дер Пул попытались догнать беглецов, но было слишком поздно. На крутом подъёме Монте-де-Хамерих Маури Вансевенан сделал решающий ход, сбросив Давиде Формоло, и уехал в одиночку к своей победе.

 

Это третья победа Маури Вансевенана в карьере и первая в этом сезоне. Он также надел майку лидера Тура Люксембурга-2024.

 

Маури Вансевенан: «Я не очень свеж, потому что приехал на эту гонку после тяжёлой Вуэльты. Но когда мотор работает, его не остановить. У нас был план на этот этап. После того, как Луис проделал огромную работу в отрыве, и его догнали, я сказал себе, что настал момент для атаки. У меня было ощущение, что я сильнее моего попутчика по отрыву, и у меня оставались силы, поэтому я атаковал. В одиночку сумел удержать просвет.

 

Я рад, что сегодня добился этой победы. Я мотивирован, и нацелен выложиться по полной на следующих двух этапах. Я буду бороться, хотя разделка - не моя специализация, поэтому не знаю, смогу ли сохранить лидерство в генеральной классификации. В любом случае, мы уже достигли цели - у нас есть победа. Это великолепно».

 

Матье ван дер Пул: «Невероятно тяжёлый был этап. Сегодня у нас просто не хватило сил его контролировать. Я быстро остался один в пелотоне, пришлось реагировать на все атаки. Я доволен, как у меня шла нога на таком трудном этапе. Как уже говорил, главной целью на эту гонку было выиграть этап, а потом бороться за генеральную классификацию. Посмотрим, как пройдут два финальных этапа».

 

Результаты 3 этапа Тура Люксембурга-2024

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Теги к статье: Мори Вансевенан Маури Вансевенан Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step Тур Люксембурга-2024 Skoda Tour de Luxembourg-2024 велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • rude_rider
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    rude_rider-Фото
    Походу он про Рассела Кроу
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Да, точно.
  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну и что? Ни одну из запрещенных "посадок" Давиде не нарушил.
    Сравните посадку Формоло на фото и три розовые запрещающие картинки.

    Кстати, 1-я - Фрум, 2-я - Мохорич, 3-я Нибали ))

  • Ernat78
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    Ernat78-Фото

    я болею за него, без него тур потяряет всякий интерес и все будет в одну калитку для поги

  • Cyrill
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    Cyrill-Фото
    Цитата: MVDP
    Кто такой Гладиатор?
    Мои извинения, Каннибал, конечно.
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт останется в коман ... (15)
    gumanoidd-Фото

    лучший в мире гонщик гонщик по веломногоборью

     

    1.разделка

    2.спринт

    3.горы

    4.кросс

    5.классики

    6.очковая классификация  

  • error
    Состав сборной Дании на Чемпио ... (1)
    error-Фото

    Не представляю Винегора в сильной и прекрасно сбалансированной команде Дании. Он не командный гонщик. И не однодневный. И работать на лидера не станет. Зачем он?

  • nightbuster33
    Тур Люксембурга-2024. Этап 3. ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Если бы он ехал в группе можно было предположить,что его движения опасны для окружающих,а так может он любитель езды на копчике,по крайней мере не потерял связь с седушкой.
  • sashaney
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    sashaney-Фото
    Не думаю, не кажется что можно стать лучше чем Погачар. Такого доминирования, как в этом году, я не припомню. Были терминаторы и доминаторы, но одни доминировали только на Туре, другие терминировали, но не с таким запасом и отрывом. Что можно и нужно делать - это фокусированный командный подход к Туру. Только усилиями всей команды. Иначе никак. Даже это не даёт гарантии, т.к. Эмираты сами не промах, нужно найти подходящий момент - длинный крутой подъём без резких ускорений (работало прежде), Погачар может и утерпеть или проиграть недостаточно много. В этом ракусе фокус на Туре оправдан. Ездить как Погачар всё и забирать Вингегор не может.
  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 3. ... (6)
    MVDP-Фото

    А какое значение в данном случае имеет разрыв от лидера и километры дистанции? Хотя он еще Вансевенанта по спине похлопал, может из-за этого дисква.

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