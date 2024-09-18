Маури Вансевенан выиграл 3-й этап Тура Люксембурга-2024 и надел майку лидера

Маури Вансевенан перехватил майку лидера Тура Люксембурга-2024 у Матье ван дер Пула

Маури Вансевенант выиграл королевский этап Тура Люксембурга-2024, 3-й этап, включавший прохождение восьми категорийных подъёмов и почти 4000 м набора высоты.

25-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step выиграл после сольной атаки. Он опередил на 18 секунд ближайшего преследователя Давиде Формоло (Movistar) (дисквалифицированного после этапа за нарушение правил посадки на велосипеде) и на 41 секунду лидировавшего в общем зачёте Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

Благодаря победе и созданному запасу времени Маури Вансевенан перехватил майку лидера и теперь возглавляет общий зачёт с преимуществом в 32 секунды над чемпионом мира Матье ван дер Пулом.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Этап начался с отъезда в отрыв Луиса Верваке (Soudal Quick Step) и Йоханнеса Кулсета (Uno-X), которые набрали более шести минут преимущества. Но Амануэль Гебрейгзабьер (Lidl-Trek) и Бастьен Троншон (Decathlon AG2R) не были довольны таким сценарием, они атаковали и догнали дуэт лидеров за 50 км до финиша. Однако пелотон сократил разрыв с отрывом до двух минут, и отрыву не удалось отпраздновать победу.

На финальных 30 километрах пелотон порвали многочисленные атаки, а отрыв дня был нейтрализован. Матье ван дер Пул, лидировавший в общем зачёте, пытался уехать вместе с Бобом Юнгельсом, выступающим за команду Люксембурга. Однако за 25 км до финиша успешной стала атака Маури Вансевенана и Давиде Формоло, которые набрали полминуты преимущества. Марк Хирши (UAE Team Emirates) и Матье ван дер Пул попытались догнать беглецов, но было слишком поздно. На крутом подъёме Монте-де-Хамерих Маури Вансевенан сделал решающий ход, сбросив Давиде Формоло, и уехал в одиночку к своей победе.

Это третья победа Маури Вансевенана в карьере и первая в этом сезоне. Он также надел майку лидера Тура Люксембурга-2024.

Маури Вансевенан: «Я не очень свеж, потому что приехал на эту гонку после тяжёлой Вуэльты. Но когда мотор работает, его не остановить. У нас был план на этот этап. После того, как Луис проделал огромную работу в отрыве, и его догнали, я сказал себе, что настал момент для атаки. У меня было ощущение, что я сильнее моего попутчика по отрыву, и у меня оставались силы, поэтому я атаковал. В одиночку сумел удержать просвет.

Я рад, что сегодня добился этой победы. Я мотивирован, и нацелен выложиться по полной на следующих двух этапах. Я буду бороться, хотя разделка - не моя специализация, поэтому не знаю, смогу ли сохранить лидерство в генеральной классификации. В любом случае, мы уже достигли цели - у нас есть победа. Это великолепно».

Матье ван дер Пул: «Невероятно тяжёлый был этап. Сегодня у нас просто не хватило сил его контролировать. Я быстро остался один в пелотоне, пришлось реагировать на все атаки. Я доволен, как у меня шла нога на таком трудном этапе. Как уже говорил, главной целью на эту гонку было выиграть этап, а потом бороться за генеральную классификацию. Посмотрим, как пройдут два финальных этапа».