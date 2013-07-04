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Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

Давиде Формоло дисквалифицирован за нарушение посадки на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

 

 

Давиде Формоло был дисквалифицирован на 3-м, королевском этапе Тура Люксембурга-2024 за небезопасную посадку на велосипеде во время спуска за 7 км до финиша. 31-летний итальянский велогонщик команды Movistar  благодаря отъезду в отрыв с победителем этапа Маури Вансевенаном (Soudal Quick Step), финишировал вторым и поднялся на вторую строчку общего зачёта, но решение судейского жюри вычеркнуло его из борьбы.

 

Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

 

Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

 

  Международный союз велосипедистов (UCI)  запретил велогонщикам садиться на верхнюю трубу рамы, в том числе сдвигаться с седла в так называемой посадке «Пантани» ещё в 2021 году в рамках усиления мер по безопасности велогонщиков. Согласно правилу (пункт 2.12.007 – 7.9) использование запрещённой посадки ведёт к дисквалификации.

 

Этой мере наказания уже подвергались Ричард Карапас во время Льеж-Бастонь-Льеж в 2021 году, гонщик команды Uno-X Йоханнес Кулсет (Johannes Kulset) на Туре Словении в этом году.

 

Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

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Теги к статье: Давиде Формоло Davide Formolo Movistar Тур Люксембурга-2024 Skoda Tour de Luxembourg-2024 велогонка категории 2. Pro

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 03:07 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну и что? Ни одну из запрещенных "посадок" Давиде не нарушил.
    Сравните посадку Формоло на фото и три розовые запрещающие картинки.

    Кстати, 1-я - Фрум, 2-я - Мохорич, 3-я Нибали ))

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Комментарии

  • rude_rider
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    rude_rider-Фото
    Походу он про Рассела Кроу
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Да, точно.
  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну и что? Ни одну из запрещенных "посадок" Давиде не нарушил.
    Сравните посадку Формоло на фото и три розовые запрещающие картинки.

    Кстати, 1-я - Фрум, 2-я - Мохорич, 3-я Нибали ))

  • Ernat78
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    Ernat78-Фото

    я болею за него, без него тур потяряет всякий интерес и все будет в одну калитку для поги

  • Cyrill
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    Cyrill-Фото
    Цитата: MVDP
    Кто такой Гладиатор?
    Мои извинения, Каннибал, конечно.
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт останется в коман ... (15)
    gumanoidd-Фото

    лучший в мире гонщик гонщик по веломногоборью

     

    1.разделка

    2.спринт

    3.горы

    4.кросс

    5.классики

    6.очковая классификация  

  • error
    Состав сборной Дании на Чемпио ... (1)
    error-Фото

    Не представляю Винегора в сильной и прекрасно сбалансированной команде Дании. Он не командный гонщик. И не однодневный. И работать на лидера не станет. Зачем он?

  • nightbuster33
    Тур Люксембурга-2024. Этап 3. ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Если бы он ехал в группе можно было предположить,что его движения опасны для окружающих,а так может он любитель езды на копчике,по крайней мере не потерял связь с седушкой.
  • sashaney
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    sashaney-Фото
    Не думаю, не кажется что можно стать лучше чем Погачар. Такого доминирования, как в этом году, я не припомню. Были терминаторы и доминаторы, но одни доминировали только на Туре, другие терминировали, но не с таким запасом и отрывом. Что можно и нужно делать - это фокусированный командный подход к Туру. Только усилиями всей команды. Иначе никак. Даже это не даёт гарантии, т.к. Эмираты сами не промах, нужно найти подходящий момент - длинный крутой подъём без резких ускорений (работало прежде), Погачар может и утерпеть или проиграть недостаточно много. В этом ракусе фокус на Туре оправдан. Ездить как Погачар всё и забирать Вингегор не может.
  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 3. ... (6)
    MVDP-Фото

    А какое значение в данном случае имеет разрыв от лидера и километры дистанции? Хотя он еще Вансевенанта по спине похлопал, может из-за этого дисква.

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