Давиде Формоло дисквалифицирован за нарушение посадки на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

Давиде Формоло был дисквалифицирован на 3-м, королевском этапе Тура Люксембурга-2024 за небезопасную посадку на велосипеде во время спуска за 7 км до финиша. 31-летний итальянский велогонщик команды Movistar благодаря отъезду в отрыв с победителем этапа Маури Вансевенаном (Soudal Quick Step), финишировал вторым и поднялся на вторую строчку общего зачёта, но решение судейского жюри вычеркнуло его из борьбы.

Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

Давиде Формоло дисквалифицирован на 3-м этапе Тура Люксембурга-2024

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил велогонщикам садиться на верхнюю трубу рамы, в том числе сдвигаться с седла в так называемой посадке «Пантани» ещё в 2021 году в рамках усиления мер по безопасности велогонщиков. Согласно правилу (пункт 2.12.007 – 7.9) использование запрещённой посадки ведёт к дисквалификации.

Этой мере наказания уже подвергались Ричард Карапас во время Льеж-Бастонь-Льеж в 2021 году, гонщик команды Uno-X Йоханнес Кулсет (Johannes Kulset) на Туре Словении в этом году.