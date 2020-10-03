UCI World Cup Terralba-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 18:15
|
1
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:03:17
|
2
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:01
|
3
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
,,
|
4
|
Kamp Ryan
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:07
|
5
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:08
|
6
|
Van de Putte Victor
|
Deschacht - Hens CX Team
|
0:11
|
7
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
0:13
|
8
|
Agostinacchio Filippo
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
0:23
|
9
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
0:33
|
10
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
0:59
|
11
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
1:13
|
12
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
1:37
|
13
|
Janssen Wout
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
1:51
|
14
|
Ceolin Federico
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
1:56
|
15
|
Vanden Eynde Mats
|
Baloise Glowi Lions
|
2:12
|
16
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
2:31
|
17
|
Corsus Yordi
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
3:12
|
18
|
Haverdings David
|
Baloise Glowi Lions
|
3:28
|
19
|
Ferri Tommaso
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
3:34
|
20
|
Gaillard Florian
|
Issoire Cyclisme
|
4:01
|
21
|
Scappini Samuele
|
Sam - Vitalcare - Dynatek
|
4:28
|
22
|
Haverdings Floris
|
Orange Babies Cycling Team
|
4:36
|
23
|
Courcier Thomas
|
4:40
|
24
|
Folcarelli Antonio
|
4:46
|
25
|
De Longhi Lorenzo
|
Cycling Team Valcavasia
|
5:19
|
DNS
|
Parenti Nicola
|
Bike Academy Marchini Costruzioni
