UCI World Cup Terralba-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

1

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:03:17

2

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:01

3

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

,,

4

 Kamp Ryan

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:07

5

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:08

6

 Van de Putte Victor

Deschacht - Hens CX Team

0:11

7

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

0:13

8

 Agostinacchio Filippo

EF Education - EasyPost - Oatly

0:23

9

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

0:33

10

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

0:59

11

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

1:13

12

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

1:37

13

 Janssen Wout

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

1:51

14

 Ceolin Federico

FAS Airport Services - Guerciotti

1:56

15

 Vanden Eynde Mats

Baloise Glowi Lions

  

2:12

16

 Bertolini Gioele

Alé Colnago Team

  

2:31

17

 Corsus Yordi

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

3:12

18

 Haverdings David

Baloise Glowi Lions

  

3:28

19

 Ferri Tommaso

FAS Airport Services - Guerciotti

3:34

20

 Gaillard Florian

Issoire Cyclisme

  

4:01

21

 Scappini Samuele

Sam - Vitalcare - Dynatek

4:28

22

 Haverdings Floris

Orange Babies Cycling Team

4:36

23

 Courcier Thomas

    

4:40

24

 Folcarelli Antonio

    

4:46

25

 De Longhi Lorenzo

Cycling Team Valcavasia

5:19

DNS

 Parenti Nicola

Bike Academy Marchini Costruzioni

 

  1. MVDP

    Вчера, 18:32 | Регистрация: 3.10.2020

    Последний круг огненный получился.

