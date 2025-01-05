VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Безансоне-2024

Третья победа Фем ван Эмпель на этапах Кубка мира по велокроссу в сезоне 2024/25, возвращение Марианне Вос

 

 

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Безансоне, это третья в сезоне  на этапах Кубка мира и вторая подряд, а также восьмая в общей сложности победа чемпионки мира по велокроссу в сезоне велокросса 2024/25.

 

22-летняя нидерландская велогонщица команды Visma Lease a Bike уехала от соперниц в одиночку уже на первом круге. Прохождение трассы, на которой обычно можно было развивать большую скорость, на этот раз осложнил тонкий слой льда, покрывший грязь. Ближайшей преследовательницей Фем ван Эмпель стала Люсинда Бранд (Lucinda Brand/ Baloise Trek Lions), которая финишировала второй через 37 секунд. Венгерская велогонщица Бланка Вас (Blanka Kata Vas) замкнула тройку призёров, проиграв Фем ван Эмпель 1 минуту 2 секунды.

 

Марианн Вос (Marianne Vos), сокомандница Фем ван Эмпель, проехавшая первую после  пропущенного прошлого сезона гонку, боролась за четвёртое место с Зое Бэкстедт (Zoe Backstedt), но в итоге финишировала пятой, через 1:53 после победительницы,  проиграв Зое в финишном спринте.

 

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Безансоне-2024

 

Фем ван Эмпель: «Я очень хорошо стартовала, а потом до самого финиша ехала своей скоростью, и этого оказалось достаточно. Да, гонка была интересной, болельщики потрясающие, невероятное количество людей.

 

Думаю, на такой трассе, где было очень скользко, мне помогло, что я смогла ехать свою гонку. Да, думаю, проехала идеально. Сегодня ошибалась очень мало, честно скажу, что я в хорошей форме».

 

Люсинда Бранд в 11-й раз в сезоне финишировала второй: «Утром, во время разведки, я не очень хорошо прочувствовала трассу. Но во время кросса мне становилось легче с каждым кругом, так что, я очень довольна. В этом плане гонка сложилась хорошо. На такой трассе трудно долго выкладываться по полной, возможно, потому что было скользко, или из-за холода. На первом круге мне пришлось разогреваться. Было здорово, что в начале гонки я смогла долго сидеть за Бланкой. Потом я вошла в свой ритм, но, думаю, Фем тоже нашла свой ритм, потому что создала большой просвет».

 

 Бланка Вас: «Этой зимой я много раз подходила близко, и, наконец, я на подиуме. Очень счастлива. По-настоящему наслаждалась этой трассой, где на поворотах было как в сёрфинге. Хотя удерживать концентрацию было трудно, я очень устала на последнем круге, поэтому ошибалась всё чаще. Досадно, что упустила Бранд, но она явно была сильнее. Она всегда очень мощно едет последние круги. Поэтому я не удивилась. Я просто старалась ехать внимательно и не делать слишком много ошибок. Я приму участие во всех этапах Кубка мира, но пропущу национальный чемпионат. Ещё поеду в Испанию, в тренировочный лагерь с командой. В ближайшее время больше сосредоточусь на тренировках, буду готовиться к следующему этапу Кубка мира».

 

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Безансоне-2024

 

Марианне Вос: «Гонка тяжёлая, но я довольна, что смогла продвинуться вперёд в пелотоне. Когда добралась до четвёртой или пятой позиции, стало очень трудно. В финале у меня не осталось сил. Я боролась до финиша.  Когда устаёшь, координация ухудшается. Поэтому последний круг проехала не лучшим образом. Но получилась интересная дуэль с Зое Бэкстедт. Было весело. Вообще, вся трасса трудная, не так много отрезков, где можно перевести дыхание. Когда трасса идёт вверх, ты или продавливаешь, или бежишь. А на спусках надо было ехать очень внимательно, смотреть в оба, потому что на каждом повороте было скользко. На финиш приехала совершенно опустошённой, но очень довольна своим возвращением».

 

UCI World Cup Besancon-2024. Велокросс. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фем ван Эмпель Fem van Empel Team Visma Lease a Bike велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

13 января 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

5 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 декабря

Guillermo Thomas Silva Coussan (Caja Rural - Seguros RGA)

31 декабря

Luke Lamperti (Soudal - Quick Step)

Louka Matthys (Bingoal WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2024 (101)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)
Июль 2024 (167)