Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Безансоне-2024

Третья победа Фем ван Эмпель на этапах Кубка мира по велокроссу в сезоне 2024/25, возвращение Марианне Вос

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Безансоне, это третья в сезоне на этапах Кубка мира и вторая подряд, а также восьмая в общей сложности победа чемпионки мира по велокроссу в сезоне велокросса 2024/25.

22-летняя нидерландская велогонщица команды Visma Lease a Bike уехала от соперниц в одиночку уже на первом круге. Прохождение трассы, на которой обычно можно было развивать большую скорость, на этот раз осложнил тонкий слой льда, покрывший грязь. Ближайшей преследовательницей Фем ван Эмпель стала Люсинда Бранд (Lucinda Brand/ Baloise Trek Lions), которая финишировала второй через 37 секунд. Венгерская велогонщица Бланка Вас (Blanka Kata Vas) замкнула тройку призёров, проиграв Фем ван Эмпель 1 минуту 2 секунды.

Марианн Вос (Marianne Vos), сокомандница Фем ван Эмпель, проехавшая первую после пропущенного прошлого сезона гонку, боролась за четвёртое место с Зое Бэкстедт (Zoe Backstedt), но в итоге финишировала пятой, через 1:53 после победительницы, проиграв Зое в финишном спринте.

Фем ван Эмпель: «Я очень хорошо стартовала, а потом до самого финиша ехала своей скоростью, и этого оказалось достаточно. Да, гонка была интересной, болельщики потрясающие, невероятное количество людей.

Думаю, на такой трассе, где было очень скользко, мне помогло, что я смогла ехать свою гонку. Да, думаю, проехала идеально. Сегодня ошибалась очень мало, честно скажу, что я в хорошей форме».

Люсинда Бранд в 11-й раз в сезоне финишировала второй: «Утром, во время разведки, я не очень хорошо прочувствовала трассу. Но во время кросса мне становилось легче с каждым кругом, так что, я очень довольна. В этом плане гонка сложилась хорошо. На такой трассе трудно долго выкладываться по полной, возможно, потому что было скользко, или из-за холода. На первом круге мне пришлось разогреваться. Было здорово, что в начале гонки я смогла долго сидеть за Бланкой. Потом я вошла в свой ритм, но, думаю, Фем тоже нашла свой ритм, потому что создала большой просвет».

Бланка Вас: «Этой зимой я много раз подходила близко, и, наконец, я на подиуме. Очень счастлива. По-настоящему наслаждалась этой трассой, где на поворотах было как в сёрфинге. Хотя удерживать концентрацию было трудно, я очень устала на последнем круге, поэтому ошибалась всё чаще. Досадно, что упустила Бранд, но она явно была сильнее. Она всегда очень мощно едет последние круги. Поэтому я не удивилась. Я просто старалась ехать внимательно и не делать слишком много ошибок. Я приму участие во всех этапах Кубка мира, но пропущу национальный чемпионат. Ещё поеду в Испанию, в тренировочный лагерь с командой. В ближайшее время больше сосредоточусь на тренировках, буду готовиться к следующему этапу Кубка мира».

Марианне Вос: «Гонка тяжёлая, но я довольна, что смогла продвинуться вперёд в пелотоне. Когда добралась до четвёртой или пятой позиции, стало очень трудно. В финале у меня не осталось сил. Я боролась до финиша. Когда устаёшь, координация ухудшается. Поэтому последний круг проехала не лучшим образом. Но получилась интересная дуэль с Зое Бэкстедт. Было весело. Вообще, вся трасса трудная, не так много отрезков, где можно перевести дыхание. Когда трасса идёт вверх, ты или продавливаешь, или бежишь. А на спусках надо было ехать очень внимательно, смотреть в оба, потому что на каждом повороте было скользко. На финиш приехала совершенно опустошённой, но очень довольна своим возвращением».