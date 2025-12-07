VeloNEWS
1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

47:14

2

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

0:20

3

 van Anrooij Shirin

Baloise Glowi Lions

  

0:33

4

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:02

5

 Casasola Sara

Crelan - Corendon

  

,,

6

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

1:11

7

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

1:26

8

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

1:48

9

 Bramati Lucia

FAS Airport Services - Guerciotti

1:52

10

 Worst Annemarie

Seven Racing

  

1:58

11

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

2:25

12

 Molengraaf Lauren

Charles Liégeois Roastery CX

2:28

13

 Borello Carlotta

    

2:38

14

 Verdonschot Laura

De Ceuster - Bouwpunt

2:57

15

 Mcgill Sidney

    

3:10

16

 Pellizotti Giorgia

Trinx Factory Team

  

3:19

17

 De Schoesitter Shanyl

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

3:47

18

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

4:04

19

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

4:11

20

 Megale Anna

Competitive Edge Racing

4:16

21

 Ferri Elisa

FAS Airport Services - Guerciotti

4:21

22

 Azzetti Nicole

    

4:46

23

 Bianchi Elisa

Burzoni - VO2 Team Pink

5:37

24

 Hurteloup Adèle

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

6:09

25

 Tambosco Ilaria

Breganze Millenium

  

6:21

26

 Peruta Sara

    

6:41

DNF

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Deceuninck

    

 

Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • motte
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (3)
    motte-Фото

    Словенский велогонщик Анже Равбар попал в аварию в Финестрате, Испания, сегодня утром… надеемся на хорошие новости и что всё обойдётся без серьёзных последствий.

  • motte
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (3)
    motte-Фото

    Продал свой за 190 штук долларков, получил золотой, отличная сделка, как кто-то скажет:)

  • EL-Fenomeno
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Полин Ферран-Прево стала ЛУЧШЕЙ в аналогичной номинации среди женщин по итогам этого года.

    Для всех кто хотел бы посмотреть эту церемонию сиего сезона в полной версии - вот видос: declare

    Vélo d'Or ceremony 2025

  • VeloVelo
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Алишер, спасибо.
  • RVL
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    RVL-Фото

    Я не про вашего знакомого... А про того, кто почти 200к либо на стену повесит просто так...из любви к тадею...либо, тем паче по дорожкам катать будет))

  • Pugachev
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (8)
    Pugachev-Фото

    Наверно, фрагменте из фильма "Семь стариков и одна девушка", где все тренируются... Ну, и ГРИША их периодически подбадривает: ",,, Я ГРИША!".... Что-то сегодня все заявления цитаты из фильмов напоминают...)))))

  • Pugachev
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    Pugachev-Фото

    "Кто-то выложил за велосипед 163430 евро. Это почти в десять раз дороже максимальной оценочной цены в 17157 евро." Кто-то надеется поехать быстрее, или просто приобщиться)))... Это ведь - музейная вещь теперь.

  • Pugachev
    Оливер Насен: "Эвенепулу стои ... (3)
    Pugachev-Фото

    "... держаться подальше от П-Р .." - это что-то "Собаку Баскервилей " напоминает... Подальше от торфяных болот.... Только Эвенпул не очень похож на сэра Генри Баскервиля... Вот теперь прямо возьму, и стану болельщиком Эвенпула: - чтобы он проехал до конца и П-Р, и М-СР !!!! Но СЛИШКОМ рисковать не надо, это точно.

  • motte
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Тот кто купил этот вел ... вероятно БМВ за машину не считет

    У него спеш для катания по велодорожкам Таллина за 2.000 евро, толк знает-:)



    Пишут что:

    Велосипед Погачара ушел с молотка за огромные деньги

    Черный Colnago Y1Rs, который Погачар впервые использовал на этапе Tour de France 2025 с финишем на Мон Ванту, был продан на аукционе Sotheby’s. 

    Кто-то выложил за велосипед 163430 евро. Это почти в десять раз дороже максимальной оценочной цены в 17157 евро. 

    После Мон Ванту Погачар продолжил активно использовать велосипед. На нем словенец выиграл чемпионаты мира и Европы, а также Il Lombardia. 

     



     

  • RVL
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    RVL-Фото
    Тот кто купил этот вел ... вероятно БМВ за машину не считет

Дни рождения

7 декабря

Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team)

8 декабря

Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

