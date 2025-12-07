UCI World Cup Terralba

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 16:32
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
47:14
|
2
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:20
|
3
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
0:33
|
4
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:02
|
5
|
Casasola Sara
|
Crelan - Corendon
|
,,
|
6
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
1:11
|
7
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
1:26
|
8
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
1:48
|
9
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
1:52
|
10
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
1:58
|
11
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:25
|
12
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:28
|
13
|
Borello Carlotta
|
2:38
|
14
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:57
|
15
|
Mcgill Sidney
|
3:10
|
16
|
Pellizotti Giorgia
|
Trinx Factory Team
|
3:19
|
17
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
3:47
|
18
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:04
|
19
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:11
|
20
|
Megale Anna
|
Competitive Edge Racing
|
4:16
|
21
|
Ferri Elisa
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
4:21
|
22
|
Azzetti Nicole
|
4:46
|
23
|
Bianchi Elisa
|
Burzoni - VO2 Team Pink
|
5:37
|
24
|
Hurteloup Adèle
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
6:09
|
25
|
Tambosco Ilaria
|
Breganze Millenium
|
6:21
|
26
|
Peruta Sara
|
6:41
|
DNF
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (44)