Велосипед Тадея Погачара с этапа Тур де Франс-2025 до Мон-Ванту ждёт нового владельца на Sotheby's

Велосипед Colnago Y1Rs Stripped Black Тадея Погачара выставлен на аукционе Sotheby's
Велосипед Colnago Y1Rs Stripped Black Тадея Погачара, на котором он проехал 16-й этап Тур де Франс-2025, финишировавший на Мон-Ванту на пути к своей четвёртой победе на Большой Петле, выставлен на аукционе Sotheby's. Аукцион продлится до 5 декабря, и при оценочной стоимости в 12 867–17 157 евро на 3 декабря получил ставку в 70 000 евро.
На 13-м этапе с горной разделкой до Пейрагюд Тадей Погачар впервые использовал в гонке модель Colnago Y1Rs. Тогда на велосипеде ещё не было цветов, отражающих титул чемпиона мира. В день отдыха велосипед доработали, на нём появились красный, зелёный, жёлтый и синий цвета и модель велосипеда стала называться Colnago Y1Rs Stripped Black.
В описании лота на аукционе Sotheby's говорится: «Открытая карбоновая отделка рамы и тщательно проработанные детали отражают как высочайшее техническую совершенство, так и эстетическую утонченность. Велосипед был создан, чтобы соответствовать способностям действующего чемпиона мира и поддержать его борьбу за победу на Тур де Франс.
Впоследствии Тадей Погачар завоевал четвёртый титул победителя Тур де Франс, упрочив своё место в элите велоспорта. С того дня он не использовал никакой другой велосипед для своих крупнейших побед, добившись дальнейших триумфов, включая чемпионат мира, чемпионат Европы и рекордную пятую подряд победу на Ломбардии — и всё на этом узнаваемом угольно-чёрном Y1Rs. Уникальный и исторически значимый Colnago Y1Rs Stripped Black — велосипед для самых страстных и взыскательных коллекционеров».
