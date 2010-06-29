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Оливер Насен закрыл свой аккаунт в Strava из-за критики

Оливера Насена раскритиковали за долгие тренировки во время эпидемии коронавируса

 

 

  Оливер Насен, занявший 2-е место в виртуальном Туре Фландрии, закрыл доступ к своему аккаунту в Strava из-за волны критики. Команда AG2R La Mondiale потребовала от 29-летнего бельгийского велогонщика закрыть доступ к своему аккаунту в Strava, насчитывающему 30 000 подписчиков, так как Насена раскритиковали за выезд на большие расстояния во время эпидемии коронавируса. Согласно правилам, действующим в Бельгии, велогонщики имеют право выезжать на ограниченные тренировки в одиночку или с одним спутником.

 

Оливер Насен закрыл свой аккаунт в Strava из-за критики

 

  Как отмечает VeloNews, Оливера Насена критиковали не только велолюбители, но и его коллеги профессионалы, живущие в Италии, Испании, Франции и Андорре, где нельзя выезжать на тренировки.

 

Оливер Насен признался, что не любит тренироваться в помещении, и что выезжает на велосипеде в Бельгии в любую погоду круглый год.

 

18 марта Оливер Насен вместе со своим товарищем по тренировкам Максимом Пикаром проехал 350-км марафон вдоль границ Западной Фландрии. Они выехали в 5:30 утра и вернулись в 6 вечера.

 

Оливер Насен закрыл свой аккаунт в Strava из-за критики

 

  В интервью Sporza Оливер Насен рассказал: «Я очень нуждался в такой тренировке. Если только смотреть телевизор или уткнуться в смартфон, то единственное, что видишь – это коронавирус. Мы ехали 12 часов с 40-минутным перерывом».

 

  24 марта, когда по всей Бельгии люди провели акцию в знак поддержки врачей, вывесив в окнах изображения сердца, Оливер Насен в Strava опубликовал маршрут в форме сердца, по которому он проехал. Большинство комментаторов поддержали его, но некоторые написали: «Оставайся дома, чёрт возьми. Разве у тебя нет домашнего тренажёра?»

 

Оливер Насен закрыл свой аккаунт в Strava из-за критики

 

  Оливер Насен в интервью VeloNews сказал: «Я сделал это, чтобы люди улыбнулись, но некоторые сказали мне, какого чёрта я делаю. Когда они видят в Strava людей, публикующих пройденный маршрут тренировки или слышат о тех, кто выезжает на велосипедах, они не способны это понять.

 

  Мы не имеем представления, когда снова будем выступать в гонках. Не хочется просто сидеть и каждый день поедать пиццу, прибавляя 5 кг.

 

  Я продолжаю тренироваться в более менее одном объёме. Просто отказался от слишком интенсивных тренировок, как было бы, если бы мы готовились к стартам.

 

  Мы заперты дома, как и все. В Бельгии можно выезжать только в одиночку. Если люди едут большими группами, к ним относятся как к изгоям. Они немедленно навлекают на себя позор. Здесь люди уважают правила.

 

 Я хотел быть открытым, показывая мои тренировки, чтобы люди могли видеть, что я делаю. Знаю тех, кому нравится повторять их. Но люди разозлились. Они напуганы и растеряны, это отражается в комментариях на Srava. Нам позволено выезжать, но некоторые этого не понимают. Мне запретили использовать Strava, потому что слишком многие начали завидовать. Некоторые потеряли рассудок».

 

 

С тех пор, как остановились гонки, Насен тренируется около 20-25 часов в неделю. Оливер Насен продолжит тренироваться, просто теперь не будет делиться данными в Strava.

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Теги к статье: Оливер Насен Oliver Naesen AG2R La Mondiale

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  1. Имя: Роман

    ramzez1989

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 25.05.2016

    Если не запрещено в Бельгии, то в чем проблема? Жаба душит что кто-то тренит нормально? Или просто от нечего делать крыша едет в четырёх стенах?

  2. RVL

    Вчера, 22:56 | Регистрация: 30.08.2012

    Бельжики вроде футбольный чемпионат готовы возобновить

  3. Имя: Павел

    wintermute

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 29.06.2010

    Не вижу решительно никакой проблемы в том, что человек в одно лицо чапает по дороге на велосипеде.

    Понимаю, что у кого-то подгорает, сам немного завидую, потому что кроме тренажёра ничего не осталось -- но ни закон, ни здравый смысл не запрещают.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (24)
    Earl57-Фото
    Курдюков добрые полчаса рассказывал про то что современные системы способны воспроизводить аэродинамический эффект езды в группе. И чем велостанки профессионалов отличаются от обычных профессионалов... Но всё как обычно - не смотрел, но осуждаю. Я так думаю, значит так и есть...
    К слову на GCN Racing трансляция была лучше, чем на Евроспорте. На Евроспорте почти половину гонки не показали из-за рекламы, вырезали многие интересные моменты. В частности батл между Эвенпулом и Бетиолем, к которым присоединился Де Гент. Потом их догнал Николас Рош и какое-то время казалось, что победу разыграют эти четверо. Они даже что-то типа вертушки организовали.
    С одной стороны на экран выводится текущая ситуация - кто где находится, на каком месте, на сколько отстает по метражу и по времени.
    Внизу экрана показывают данные с велокомпьютера того или иного гонщика - скорость, ватты, частоту педалирования. Даже сколько каллорий он теряет по ходу гонки. Просто надо приспособиться смотреть это, а не просто картинку.
    Уже миллион раз было сказано, что это идет в дополнение к обычным гонкам, а не вместо них. Но упоротые люди все рано свое талдычат.
  • Shalam s Urala
    Грег Ван Авермат – победитель ... (24)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Продумали бы симуляцию аэродинамического эффекта от сидения на колесе - получились бы нормальные велогонки на симуляторе.

    отстали вы. давно уже всё это есть

  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (24)
    Earl57-Фото
    Там были только профики. А ВАДА уже предупредили, что во время карантина тестирование на допинг прекращаться не будет. Контролеры будут приходить как всегда, только в защитной спецодежде. В этом единственное отличие от обычной процедуры.
  • wintermute
    Оливер Насен закрыл свой аккау ... (3)
    wintermute-Фото

    Не вижу решительно никакой проблемы в том, что человек в одно лицо чапает по дороге на велосипеде.

    Понимаю, что у кого-то подгорает, сам немного завидую, потому что кроме тренажёра ничего не осталось -- но ни закон, ни здравый смысл не запрещают.

  • RVL
    Оливер Насен закрыл свой аккау ... (3)
    RVL-Фото

    Бельжики вроде футбольный чемпионат готовы возобновить

  • RVL
    Грег Ван Авермат – победитель ... (24)
    RVL-Фото

    А на редиску их там контролил кто?

    Или все по чесноку ...

    Кто в теме как там это все виртуальное?

  • RVL
    Томас Де Гендт готовится к уча ... (13)
    RVL-Фото

    Ключевое слово "болтается"
    ОИ взял почти случайно, тк Саган не поехал. Петя тупанул , в другую дисциплину заявился. Саган был сильнее на голову и мог в золотой шляпе и полосатых доспехах гонять на заднем колесе

  • ramzez1989
    Оливер Насен закрыл свой аккау ... (3)
    ramzez1989-Фото
    Если не запрещено в Бельгии, то в чем проблема? Жаба душит что кто-то тренит нормально? Или просто от нечего делать крыша едет в четырёх стенах?
  • SportSpirit
    Грег Ван Авермат – победитель ... (24)
    SportSpirit-Фото

    Я посмотрела запись.  

     

    Мне понравилось, как Нассен упоролся на финише) и позабавил ван Арт, который с ленцой с диванчика на станок и обратно) живенько все так, по-домашнему, только еще котиков-песиков в кадре не хватило) 

     

    Сергею Курдюкову - мега-респект! Лучше делать хоть что-то и ВЕРИТЬ (хах, я тоже капсю), чем ныть. Мысль материальна. Улыбайтесь чаще, это поднимает иммунитет) 

  • Николай Степаныч
    Грег Ван Авермат – победитель ... (24)
    Николай Степаныч-Фото

    Продумали бы симуляцию аэродинамического эффекта от сидения на колесе - получились бы нормальные велогонки на симуляторе. Всё же разделка с соревнованием, кто больше ватт выжмет - не то.

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