Оливер Насен закрыл свой аккаунт в Strava из-за критики

Оливера Насена раскритиковали за долгие тренировки во время эпидемии коронавируса

Оливер Насен, занявший 2-е место в виртуальном Туре Фландрии, закрыл доступ к своему аккаунту в Strava из-за волны критики. Команда AG2R La Mondiale потребовала от 29-летнего бельгийского велогонщика закрыть доступ к своему аккаунту в Strava, насчитывающему 30 000 подписчиков, так как Насена раскритиковали за выезд на большие расстояния во время эпидемии коронавируса. Согласно правилам, действующим в Бельгии, велогонщики имеют право выезжать на ограниченные тренировки в одиночку или с одним спутником.

Как отмечает VeloNews, Оливера Насена критиковали не только велолюбители, но и его коллеги профессионалы, живущие в Италии, Испании, Франции и Андорре, где нельзя выезжать на тренировки.

Оливер Насен признался, что не любит тренироваться в помещении, и что выезжает на велосипеде в Бельгии в любую погоду круглый год.

18 марта Оливер Насен вместе со своим товарищем по тренировкам Максимом Пикаром проехал 350-км марафон вдоль границ Западной Фландрии. Они выехали в 5:30 утра и вернулись в 6 вечера.

В интервью Sporza Оливер Насен рассказал: «Я очень нуждался в такой тренировке. Если только смотреть телевизор или уткнуться в смартфон, то единственное, что видишь – это коронавирус. Мы ехали 12 часов с 40-минутным перерывом».

24 марта, когда по всей Бельгии люди провели акцию в знак поддержки врачей, вывесив в окнах изображения сердца, Оливер Насен в Strava опубликовал маршрут в форме сердца, по которому он проехал. Большинство комментаторов поддержали его, но некоторые написали: «Оставайся дома, чёрт возьми. Разве у тебя нет домашнего тренажёра?»

Оливер Насен в интервью VeloNews сказал: «Я сделал это, чтобы люди улыбнулись, но некоторые сказали мне, какого чёрта я делаю. Когда они видят в Strava людей, публикующих пройденный маршрут тренировки или слышат о тех, кто выезжает на велосипедах, они не способны это понять.

Мы не имеем представления, когда снова будем выступать в гонках. Не хочется просто сидеть и каждый день поедать пиццу, прибавляя 5 кг.

Я продолжаю тренироваться в более менее одном объёме. Просто отказался от слишком интенсивных тренировок, как было бы, если бы мы готовились к стартам.

Мы заперты дома, как и все. В Бельгии можно выезжать только в одиночку. Если люди едут большими группами, к ним относятся как к изгоям. Они немедленно навлекают на себя позор. Здесь люди уважают правила.

Я хотел быть открытым, показывая мои тренировки, чтобы люди могли видеть, что я делаю. Знаю тех, кому нравится повторять их. Но люди разозлились. Они напуганы и растеряны, это отражается в комментариях на Srava. Нам позволено выезжать, но некоторые этого не понимают. Мне запретили использовать Strava, потому что слишком многие начали завидовать. Некоторые потеряли рассудок».

С тех пор, как остановились гонки, Насен тренируется около 20-25 часов в неделю. Оливер Насен продолжит тренироваться, просто теперь не будет делиться данными в Strava.