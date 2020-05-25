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Оливер Насен продлил контракт с велокомандой AG2R La Mondiale

Оливер Насен продолжит выступать в команде AG2R La Mondiale до конца 2023 года

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик Оливер Насен (Oliver Naesen) продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2023 года. Он стал гонщиком французской команды в 2017 году, за это время одержал три победы, становился призёром классик «Е3 Харельбеке», Гент-Вевельгем, Милан-Сан-Ремо, Eschborn-Frankfurt, дважды финишировал вторым в общем зачёте «Энеко Тура».

 

Оливер Насен продлил контракт с велокомандой AG2R La Mondiale

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы с большим удовольствием продлили контракт с Оливером Насеном на три года. Он вырос вместе с нами, стал одним из лидеров команды. Сейчас он один из лучших классиков в мире. Мы строим вокруг него успешную команду, с которой он сможет достигать спортивные цели».

 

  Оливер Насен: «Я очень счастлив продлить контракт ещё на три сезона. Это подтверждение, что команда AG2R La Mondiale в меня верит. С 2017 года команда прогрессирует и в спортивном плане, и в плане структуры и подготовки. Зачем искать что-то ещё, когда в этой команде всё работает настолько хорошо? Группа велогонщиков на классики с каждым годом становится сильнее, а в будущем станет ещё лучше. В команде отличная атмосфера. У меня очень большие планы на будущие сезоны».

 

  До того, как сезон этого года остановился из-за эпидемии коронавируса, Оливер Насен успел принять участие в шести гонках, вошёл в топ-10 на классике Omloop Het Nieuwsblad.

 

  В интервью De Morgen Оливер Насен поделился мыслями о том, как может отличаться форма велогонщиков пелотона в зависимости от строгости мер изоляции, применяемых в разных странах.

 

  Оливер Насен: «Мы получим велоспорт двух скоростей. Я не говорю, что бельгийцы или голландцы начнут выигрывать все гонки, но у нас будет преимущество над теми, кто живёт в Италии, Франции и Испании.

 

  Когда я на две недели прекращаю работу осенью, то когда начинаю тренироваться, сразу думаю, что никогда не смогу снова вернуться к своему уровню. А они потеряют два месяца. Им не разрешают выезжать, а вы можете себе представить, что это значит для спортсмена?

 

  На Strava видно, что они накрутили всего 5000 км. А если посмотрят на мой профиль, у меня уже 13000 км. Они должны будут бороться с гонщиками, которые могут продолжать тренироваться…»

 

 

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Теги к статье: Оливер Насен Oliver Naesen AG2R La Mondiale

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Комментарии

  • Адриен
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Адриен-Фото
    Вы рассуждаете так, как будто Фрум с Берналем в РАЗНЫХ коллективах. Так кого команда, знаменитый поезд возить будет ? Или на планерке будет сказано - каждый сам за себя, кто кого хочет, того и поддерживает, побеждает сильнейший, свободная "охота" ? Ну, слушайте ... Тогда НОЛЬ будет и у Фрума и у Берналя. Капитан может быть ТОЛЬКО ОДИН. И уж где-где, а в Ineos*е это отлично понимают, мовистаровский ПРОВАЛЬНЫЙ эксперимент с многоглавым драконом повторять не станут.
  • Earl57
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Спокойно сидеть, не рыпаться и ждать разделки. Пусть Берналь атакует, а все остальные команды его ловят. Если не смогут поймать, то и Фрум в одиночку не справится. Тактика 2017 года. Плоская финальная разделка, которые он ездит идеально, с горой, о которой сохранились самые приятные воспоминание-самое то, что нужно.

    Прикол в том, что на этом Туре Берналю особо негде "рыпаться". Этапов с финишем в гору кот наплакал, да и те не супер крутые и высокие. Раздолье будет только спринтерам, для них этапов до кучи.

    Прюдом, помнится, говорил, что спецом такой маршрут сделали. Чтобы генеральщики не ждали какого-то конкретного этапа на котором можно всё порешать, будь то королевский горный или разделка. А боролись на протяжении всего Тура начиная с первой недели. И время, потерянное на первых этапах, отыгрывать будет крайне проблематично и горнякам-колумбийцам, и раздельщикам. 

  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Sezar-Фото

    Спокойно сидеть, не рыпаться и ждать разделки. Пусть Берналь атакует, а все остальные команды его ловят. Если не смогут поймать, то и Фрум в одиночку не справится. Тактика 2017 года. Плоская финальная разделка, которые он ездит идеально, с горой, о которой сохранились самые приятные воспоминание-самое то, что нужно.

  • Earl57
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Earl57-Фото
    Горная разделка 36 км на предпоследнем этапе - и много там Фрум сможет привезти? Если он хочет желтую майку в Париже то раньше надо решать. На Планш де Бель Филь уже поздно будет.
  • veloliveuser
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    veloliveuser-Фото
    ну логика Конты понятна - ЕСЛИ Берналь выиграет на той горе, то команда будет защищать желтую майку (уж они-то это умеют - а "синица" Эгана будет лучше "журавля" Криса), тогда у Фрума будет возможность проявить себя лишь на разделке, ну или если Берна капнет где-нибудь при веерах атак соперников.
  • motte
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    motte-Фото

    Шкипер и только шкипер и никаких гвоздей

  • Kitsune-taichou
    Команда Movistar не обсуждает ... (6)
    Kitsune-taichou-Фото

    конечно, разозлились, у них и так полно всяких лидеров, им только фрума не хватало biggrin

  • Kitsune-taichou
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Kitsune-taichou-Фото

    помницца, на джиро фрум выиграл всю гонку за два этапа до ее конца. щас же он сдался после первой атаки малька

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин вышел из "Движени ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Sezar
    Запрещать кетоны-полная ерунда. Такого же эффекта можно добиться и специальной диетой.
    Цитата: Серафим
    В кетоновой диете ключевое слово - диета. До допинга ей как пешком до Луны.

    давайте повнимательнее

    про диету речь вообще то не идёт. они принимают препараты - моноэфир кетон. в этой же статье даже ссылка на прошлогоднюю заметку велолайва есть, с картинкой - баночка такая, бета-гидроксибутират

    https://veloclub.pro/forum/viewtopic.php?t=1184

    цитата - Классические кетогенные диеты (богатые жирами, с низким содержанием СНО) трудно поддерживать, они создают высокий атерогенный риск и плохо подходят для спортсменов.

    задумайтесь - почему-то ЭПО колоть нельзя, но на высоту за ним съездить никто не запрещает и все это практикуют. ок - до 50% гематокрита )

  • rude_rider
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    rude_rider-Фото

    Контадор помоему пролачен Фрумом)))

     

    такие непримеримые соперники,причем именно Фрум скинул Конту в небытие

    а тепреь так топит типа за него..Конта хайпует помоему чтоб его не забыли. как эксперт он канечно так себе

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