Оливер Насен продлил контракт с велокомандой AG2R La Mondiale

Оливер Насен продолжит выступать в команде AG2R La Mondiale до конца 2023 года

29-летний бельгийский велогонщик Оливер Насен (Oliver Naesen) продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2023 года. Он стал гонщиком французской команды в 2017 году, за это время одержал три победы, становился призёром классик «Е3 Харельбеке», Гент-Вевельгем, Милан-Сан-Ремо, Eschborn-Frankfurt, дважды финишировал вторым в общем зачёте «Энеко Тура».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы с большим удовольствием продлили контракт с Оливером Насеном на три года. Он вырос вместе с нами, стал одним из лидеров команды. Сейчас он один из лучших классиков в мире. Мы строим вокруг него успешную команду, с которой он сможет достигать спортивные цели».

Оливер Насен: «Я очень счастлив продлить контракт ещё на три сезона. Это подтверждение, что команда AG2R La Mondiale в меня верит. С 2017 года команда прогрессирует и в спортивном плане, и в плане структуры и подготовки. Зачем искать что-то ещё, когда в этой команде всё работает настолько хорошо? Группа велогонщиков на классики с каждым годом становится сильнее, а в будущем станет ещё лучше. В команде отличная атмосфера. У меня очень большие планы на будущие сезоны».

До того, как сезон этого года остановился из-за эпидемии коронавируса, Оливер Насен успел принять участие в шести гонках, вошёл в топ-10 на классике Omloop Het Nieuwsblad.

В интервью De Morgen Оливер Насен поделился мыслями о том, как может отличаться форма велогонщиков пелотона в зависимости от строгости мер изоляции, применяемых в разных странах.

Оливер Насен: «Мы получим велоспорт двух скоростей. Я не говорю, что бельгийцы или голландцы начнут выигрывать все гонки, но у нас будет преимущество над теми, кто живёт в Италии, Франции и Испании.

Когда я на две недели прекращаю работу осенью, то когда начинаю тренироваться, сразу думаю, что никогда не смогу снова вернуться к своему уровню. А они потеряют два месяца. Им не разрешают выезжать, а вы можете себе представить, что это значит для спортсмена?

На Strava видно, что они накрутили всего 5000 км. А если посмотрят на мой профиль, у меня уже 13000 км. Они должны будут бороться с гонщиками, которые могут продолжать тренироваться…»