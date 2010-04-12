Ремко Эвенепул на распутье: Джиро + Тур де Франс или покорение новых Монументов в 2026 году

Планы “А” и “В” Ремко Эвенепула на 2026 год: участие в Тур де Франс пока не 100%, дебют на Милан-Сан-Ремо или Туре Фландрии

Ремко Эвенепул подготовил два варианта плана ключевых стартов на 2026 год, его первый сезон с командой Red Bull Bora-hansgrohe. Олимпийский чемпион, трёхкратный подряд чемпион мира в индивидуальной гонке планирует защищать титул на Чемпионате мира-2026 в Монреале, а также бороться в групповой гонке.

Но на первую часть сезона у бельгийского гонщика есть планы «А» и «В», которые он представил на рассмотрение команде. О своих планах Ремко Эвенепул рассказал в интервью Het Laatste Nieuws, приуроченному к ежегодной премии «Хрустальный велосипед».

План «А» включает участие в двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Тур де Франс. На данный момент бельгийский гонщик, как и команда Red Bull Bora-hansgrohe, ждут презентации маршрута итальянского Гранд-тура, которая пройдёт 1 декабря.

Что касается участия в Тур де Франс, Ремко Эвенепул сказал, что собирается участвовать, но на сто процентов это ещё не решено: «В принципе, да, хотя это ещё не на 100% точно».

План «В» - участие в Тур де Франс-2026 + возможный дебют на Монументе - или на Милан – Сан-Ремо или на Туре Фландрии.

В любом случае, в новых цветах Red Bull Bora-hansgrohe Ремко Эвенепул появится в пелотоне в феврале.

Ремко Эвенепул: «Я начну сезон не раньше февраля, с Волты Алгарве (18 февраля) или с Тура ОАЭ (16 февраля), в зависимости от пожеланий команды. Точно не раньше.

На данный момент у нас на столе есть план А и план В. Первый включает кампанию на Классиках, второй — Джиро. Основываясь на маршруте Джиро д'Италия, который скоро будет представлен, мы в команде оценим ситуацию и совместно решим, что выполнимо с физической и тренировочной точек зрения.

Маршрут Тур де Франс немного нетипичный. Сложный. Всего понемногу, везде. Но привлекательный. Это будет еще одно интересное испытание. Но есть и другие достойные цели.

Мы также держим в уме Чемпионат мира в конце сезона, потому что я хочу быть там в наилучшей форме. После Тура я снова сделаю перерыв, а затем, через Гран-при Квебека и Монреаля подготовлюсь к Чемпионату мира в Канаде.

Даже при комбинации Джиро-Тур кое-что возможно в плане выступлений на однодневках, но тогда возрастает риск, прав на ошибку меньше. Но главное, чтобы это не шло в ущерб идеальной подготовки к Туру.

Мне также нужно как можно быстрее привыкнуть к своим новым товарищам по команде, а им ко мне. В этом смысле будет важно, например, иметь возможность проехать с ними Париж — Ницца и/или Вуэльту Каталонии. Решения будут приняты, как только станет известен маршрут Джиро».

В декабре Ремко Эвенепул присоединится к своим товарищам по Red Bull-Bora-Hansgrohe на тренировочном сборе на Майорке, будет тренироваться в Кальпе в январе, прежде чем начать сезон в конце февраля.