Ремко Эвенепул на распутье: Джиро + Тур де Франс или покорение новых Монументов в 2026 году

Планы “А” и “В” Ремко Эвенепула на 2026 год: участие в Тур де Франс пока не 100%, дебют на Милан-Сан-Ремо или Туре Фландрии

 

 

Ремко Эвенепул подготовил два варианта плана ключевых стартов на 2026 год, его первый сезон с командой Red Bull Bora-hansgrohe. Олимпийский чемпион, трёхкратный подряд чемпион мира в индивидуальной гонке планирует защищать титул на Чемпионате мира-2026 в Монреале, а также бороться в групповой гонке.

 

Но на первую часть сезона у бельгийского гонщика есть планы «А» и «В», которые он представил на рассмотрение команде. О своих планах Ремко Эвенепул рассказал в интервью Het Laatste Nieuws, приуроченному к ежегодной премии «Хрустальный велосипед».

 



 

План «А» включает участие в двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Тур де Франс. На данный момент бельгийский гонщик, как и команда Red Bull Bora-hansgrohe, ждут презентации маршрута итальянского Гранд-тура, которая пройдёт 1 декабря.

 

Что касается участия в Тур де Франс, Ремко Эвенепул сказал, что собирается участвовать, но на сто процентов это ещё не решено: «В принципе, да, хотя это ещё не на 100% точно».

 

План «В»  - участие в Тур де Франс-2026 + возможный дебют на Монументе - или на Милан – Сан-Ремо или на Туре Фландрии.

 

В любом случае, в новых цветах Red Bull Bora-hansgrohe Ремко Эвенепул появится в пелотоне в феврале.

 

Ремко Эвенепул: «Я начну сезон не раньше февраля, с Волты Алгарве (18 февраля) или с Тура ОАЭ (16 февраля), в зависимости от пожеланий команды. Точно не раньше.

 

На данный момент у нас на столе есть план А и план В. Первый включает кампанию на Классиках, второй — Джиро. Основываясь на маршруте Джиро д'Италия, который скоро будет представлен, мы в команде оценим ситуацию и совместно решим, что выполнимо с физической и тренировочной точек зрения.

 

Маршрут Тур де Франс немного нетипичный. Сложный. Всего понемногу, везде. Но привлекательный. Это будет еще одно интересное испытание. Но есть и другие достойные цели.

 

Мы также держим в уме Чемпионат мира в конце сезона, потому что я хочу быть там в наилучшей форме. После Тура я снова сделаю перерыв, а затем, через Гран-при Квебека и Монреаля подготовлюсь к Чемпионату мира в Канаде.

 

Даже при комбинации Джиро-Тур кое-что возможно в плане выступлений на однодневках, но тогда возрастает риск, прав на ошибку меньше. Но главное, чтобы это не шло в ущерб идеальной подготовки к Туру.

 

Мне также нужно как можно быстрее привыкнуть к своим новым товарищам по команде, а им ко мне. В этом смысле будет важно, например, иметь возможность проехать с ними Париж — Ницца и/или Вуэльту Каталонии. Решения будут приняты, как только станет известен маршрут Джиро».

 

В декабре Ремко Эвенепул присоединится к своим товарищам по Red Bull-Bora-Hansgrohe на тренировочном сборе на Майорке, будет тренироваться в Кальпе в январе, прежде чем начать сезон в конце февраля.

  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 12.04.2010

    Ремко генеральщик, надо ему научиться терпеть в горах, как Индурайн, это самое главное...все остальное побоку.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот что пишут о его графике на следующий сезон:

