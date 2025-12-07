VeloNEWS
Команда Матье ван дер Пула с 2026 года будет называться Alpecin-Premier Tech

Premier Tech становится вторым титульным спонсором команды Alpecin

 

 

С 2026 года команда Alpecin-Deceuninck сменит название на Alpecin-Premier Tech после подписания трёхлетнего спонсорского соглашения с канадской компанией Premier Tech.  Женская команда будет переименована в Fenix-Premier Tech.

 

Команда Матье ван дер Пула с 2026 года будет называться Alpecin-Premier Tech

 

 

В прошлом месяце канадская компания прекратила своё спонсорство команды Israel-Premier Tech. Приход Premier Tech в качестве спонсора был анонсирован на пресс-конференции в Антверпене в пятницу.

 

После четырёх лет сотрудничества Deceuninck уходит с поста титульного спонсора с 2026 года, бельгийский производитель окон и дверей продолжит поддерживать команду, принадлежащую и управляемую братьями Филипом и Кристофом Родхофтом (Philip и Christoph Roodhooft).

 

В пресс-релизе команды Alpecin-Deceuninck говорится: «Deceuninck поддерживал обе команды в период значительного роста и успехов в различных дисциплинах, включая множество топовых классик, таких как Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж — Рубе и Флеш Валлонь, мировые титулы во всех дисциплинах и многочисленные победы на этапах Гранд-туров. Их приверженность помогла заложить фундамент для многих достижений, которыми мы гордимся сегодня».

 

Alpecin продлил свой статус генерального спонсора ещё на два года с опцией продления на третий год. Компания Alpecin сотрудничает с командой уже много лет и выступает в роли генерального спонсора с 2020 года, ещё до того, как команда поднялась на уровень Мирового тура в 2023 году.

 

Эдуард Дёрренберг (Eduard Dörrenberg), генеральный директор и управляющий партнер группы Dr. Wolff о продлении спонсорства Alpecin:

 

«За шесть исключительных лет наше партнёрство с командой продемонстрировало, чего можно достичь, когда каждый шаг вперёд направляют общие амбиции, доверие и результаты. Продление наших обязательств ещё на два года, с опцией на третий, отражает нашу твёрдую веру в видение команды и в ценности, которые мы выстроили за это время. Мы с нетерпением ждём возможности формировать вместе следующую главу нашего пути».

 

Руководители команд Филип и Кристоф Родхофт:

 

«Alpecin на протяжении многих лет является важной частью нашей структуры, и мы ценим то доверие, которое они продолжают нам оказывать. Их возобновлённые обязательства дают организации ясность и преемственность, позволяя нам планировать будущее и продолжать укреплять наши основы. Мы дорожим отношениями, которые выстроили вместе, и рады продолжить наше сотрудничество».

 

Матье ван дер Пул и Яспер Филипсен остаются ключевыми гонщиками команды. До сегодняшнего дня в составе на предстоящий сезон было подтверждено лишь 19 гонщиков.

