Конфликт из-за контракта - Дерек Джи хочет уйти из команды Israel Premier Tech

Дерек Джи: «Мой контракт с Israel-Premier Tech был официально и надлежащим образом расторгнут»

Чемпион Канады в групповой гонке, 28-летний Дерек Джи (Derek Gee) заявил, что его контракт с велокомандой Israel Premier Tech расторгнут, и он свободен вести переговоры с другими командами. Однако команда Israel Premier Tech настаивает, что контракт Дерека Джи действует до конца 2028 года.

Дерек Джи начал профессиональную карьеру велогонщика в команде Israel Premier Tech в 2023 году после двух лет выступления в континентальных командах. О себе канадский гонщик заставил говорить в 2023 году, когда четырежды финишировал вторым на этапах Джиро д’Италия и занял 2-е место в горной классификации.

На следующий год Дерек Джи продолжил прогрессировать, выиграл этап Критериума Дофине, где также финишировал на третьей ступени подиума. В этом году Дерек Джи финишировал 4-м в генеральной классификации Джиро д’Италия, стал призёром Тура Альп, 4-м на Тиррено-Адриатико, выиграл этап и общий зачёт гонки O Gran Camiño.

Журналист Дэниэль Бенсон (Daniel Benson) сообщал, что Дерек Джи уже готов подписать контракт с командой INEOS Grenadiers, куда его приглашают в качестве лидера на крупные гонки.

Однако в своём заявлении в понедельник Дерек Джи подчеркнул, что пока не вёл переговоры ни с одной командой.

В заявлении Дерек Джи, опубликованном в соцсетях, говорится:

«Я подтверждаю, что мой контракт с Israel-Premier Tech был официально и надлежащим образом расторгнут моими юридическими представителями. Это было непростое решение, но я принял его после тщательного обдумывания и по веским причинам. Определенные проблемы просто сделали мое дальнейшее пребывание в команде невозможным.

Я хочу четко дать понять, что, несмотря на некоторые текущие сообщения, это решение касается исключительно расторжения моего предыдущего контракта с Israel-Premier Tech. В соответствии с регламентом UCI, я еще не подписал контракт и даже не вел переговоры с какими-либо новыми командами.

Я хочу выразить сердечную благодарность персоналу и гонщикам, с которыми мне выпала честь работать в этой организации».

В заявлении команды Israel Premier Tech говорится:

«В пятницу, 9 августа, Israel-Premier Tech неожиданно получила уведомление о расторжении контракта от юристов, представляющих Дерека Джи.

Джи, контракт которого с Israel-Premier Tech действует до 2028 года после подписания пятилетнего продления в 2023 году, вел дискуссии с руководством команды о пересмотре условий своего текущего контракта.

Israel-Premier Tech остаётся твёрд в своей позиции, что контракт Джи действителен до 2028 года и продолжает вести переговоры с представителями Джи и UCI, чтобы разрешить ситуацию и сохранить действие соответствующего контракта. Ситуация теперь находится в руках UCI и юридических представителей для ее разрешения. В настоящее время никаких дальнейших комментариев даваться не будет».